આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

આજે LRDની લેખિત પરીક્ષા, પેપર ફૂટે નહિ તે માટે વિશેષ આયોજન

LRDની પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષા બાદ હવે 10 એપ્રિલના દિવસે લેખિત પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે આ બાબતે ભરતી બોર્ડ(GSSSB)ના અધ્યક્ષ હસમુખ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, LRDની લેખિત પરીક્ષા બાબતે પેપર ફૂટે નહિ તે માટે તમામ પ્રકારનું આયોજન કરી દેવામાં આવ્યું છે અને તમામ કેન્દ્રો ઉપર મોબાઈલ પર પ્રતિબંધ રાખવામાં આવ્યો છે. Click here

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

પેપર લીક નથી થયું, શિક્ષણ બોર્ડ સાયબર ક્રાઈમમાં ફરિયાદ કરશે: એ.જે.શાહ ચેરમેન

કેવી રીતે ધોરણ 10નું હિન્દીનું પેપર સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ (SSC Hindi Paper Leak) થયુ? આ બાબતે શિક્ષણ બોર્ડના ચેરમેને એ.જે.શાહે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે, આ શિક્ષણ વિભાગ અને રાજ્ય સરકારને બદનામ કરવાનું કાવતરું છે, પેપર લીક થયું નથી. Click here

Heat Wave In Gujarat: રાજ્યમાં આગામી 48 કલાક સીવીયર હીટવેવ રહેશે, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ગરમી દઝાડશે

ગુજરાતના આગામી 48 કલાક સીવીયર હીટવેવ (Heat Wave In Gujarat) રહેશે. રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ચામડી દઝાડતી ગરમી પડશે. કચ્છ અને બનાસકાંઠામાં 2 દિવસ સીવીયર હીટવેવ રહેશે અને અહીં ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. Click here

XE Corona Variant in Gujarat : વડોદરામાં Corona XEનો નોંધાયો પ્રથમ કેસ, રિપોર્ટ આવે તે પહેલાં દર્દી થયો ફરાર

વડોદરાના નાગરિકને ત્રણ દિવસ પહેલા સામાન્ય લક્ષણો જણાતા કોરોના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. કોરોના વાયરસના જીનોમ સિક્વન્સિંગની તપાસ માટે સેમ્પલ (XE Corona Variant in Gujarat)લેબમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ રિપોર્ટ આવે તે પહેલા દર્દી મુંબઈ નાસી ગયો હતો. જે બાબતે મહારાષ્ટ્ર સરકાર અને મુંબઈના આરોગ્ય વિભાગને આ બાબતની જાણ કરવામાં આવી હતી. Click here

ભગવાન રુદ્રનાથ મંદિરમાં થઇ તોડફોડ, ચોરીની આશંકા

ઉત્તરાખંડના ચમોલીમાં ચોથા કેદાર ભગવાન રુદ્રનાથ મંદિરના દરવાજા તૂટેલા મળી આવ્યા(doors of Lord Rudranath temple found broken) છે. રૂદ્રનાથ મંદિરની ધર્મશાળાઓમાં પણ તોડફોડ કરવામાં આવી છે. ધર્મશાળાના દરવાજા પણ તૂટેલા જોવા મળ્યા છે. આ તોડફોડના કારણે ચોરીની આશંકા(Suspicion of theft in temple) સેવાઈ રહી છે. Click here

એક વ્યક્તિનું અકસ્માતના કારણે જ મૃત્યુ અને મૃત્યુ બાદ પણ અકસ્માત સર્જાયો

જામજોધપુરના શેઠવડાળા પાસે વિચિત્ર અકસ્માત (Jamnagar Ambulance Accident) સર્જાયો છે. પુરઝડપે આવી રહેલ હોન્ડા સિટી કાર 108 એમ્બ્યુલન્સ સાથે અથડાઈ હતી અને પાછળથી રીક્ષા પણ અથડાઈ હતી. પણ આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, એમ્બ્યુલન્સમાં જે વ્યક્તિને લઈ જવાતો હતો, તેનું પણ અકસ્માતના કારણે જ મૃત્યુ થયુ હતું. Click here