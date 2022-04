આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

1 અમદાવાદમાં આજે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતગર્ત 'ધી નેશનલ હેલ્થ ફેસ્ટ ફોર દિવ્યાંગજન- વી કેર કાર્યક્રમ' યોજાશે

આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતગર્ત સ્પે. ઓલોમ્પિક ભારત આયોજિત 'ધી નેશનલ હેલ્થ ફેસ્ટ ફોર દિવ્યાંગજન- વી કેર કાર્યક્રમ' આજે સાંજે 5 વાગ્યે યોજાશે. કાર્યકર્મમાં મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ રહેશે હાજર.

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 Grishma Murder Case: ગ્રીષ્મા હત્યા કેસમાં બંને પક્ષોની દલીલો પૂર્ણ, 16મી એપ્રિલે આવશે ચુકાદો

ગ્રીષ્મા હત્યા કેસ (Grishma Murder Case)માં બંને પક્ષની દલીલો પૂર્ણ થઈ છે. આ કેસમાં 190 જેટલા સાક્ષીઓ અને 188 દસ્તાવેજો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આ કેસનો ચુકાદો 16મી એપ્રિલે જાહેર કરવામાં આવશે. Click Here

2 Yuvrajsinh Jadeja Arrested: યુવરાજસિંહને સાબરમતી જેલ મોકલવા કોર્ટનો આદેશ, પોલીસે કોર્ટમાં રિમાન્ડ ન માગ્યા

ગાંધીનગરમાં વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાને કોર્ટમાં રજૂ (Yuvrajsinh Jadeja appears in Court) કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, પોલીસે યુવરાજસિંહના રિમાન્ડની માગણી કરી (Yuvrajsinj Jadeja Arrested) નહતી. હવે પોલીસે તમામ પૂરાવાઓને FSLમાં મોકલ્યા છે. Click Here

3 ભાજપનો 42મો સ્થાપના દિવસ, જાણો દેશના સૌથી મોટા પક્ષ બનવા સુધીની BJPની સફર

ભારતીય જનતા પક્ષ આજે 42માં સ્થાપના (BJP's 42nd Founding Day) દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. ભાજપ એટલે નરેન્દ્ર મોદી અને નરેન્દ્ર મોદી એટલે ભાજપ. ભાજપ આજે વિશાળ પાર્ટી બની ગઈ છે. પાયાના કાર્યકરોની મહેનત સાથે ભાજપ કેન્દ્રમાં અને અનેક રાજ્યોમાં સત્તાસ્થાને છે. ભાજપના સ્થાપના દિવસે જાણો જાણીઅજાણી વાતો. Click Here

4 ભારતમાં Omicron XE નો પ્રથમ કેસ મુંબઈમાં જોવા મળ્યો

ભારતમાં બુધવારે મુંબઈમાં COVID-19 ના Omicron XE વેરિઅન્ટનો (First case of Omicron XE detected in Mumbai ) પ્રથમ કેસ મળી આવ્યો છે. Click Here

Sport

1 IPL 2022, 14th Match : MI એ KKR ને જીત માટે આપ્યો 161નો લક્ષ્યાંક

ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 15મી સીઝનની 14મી મેચ (14th Match) કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (Kolkata vs Mumbai IPL) અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વચ્ચે પુણેના એમસીએ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. મુંબઈએ પ્રથમ બેટીંગ કરતા કોલકતાને જીત માટે 161નો લક્ષ્યાંક આપ્યો છે. Click Here