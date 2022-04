આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

1 પાકિસ્તાનમાં સંસદ ભંગ કરવા અંગેની સુનાવણી આજે ધરાશે હાથ

પાકિસ્તાનના મુખ્ય ન્યાયાધીશ ઓમર અતા બંદિયાલે (Chief Justice of Pakistan Omar Atta Bandiyal) સોમવારે કહ્યું હતું કે, દેશની વર્તમાન રાજકીય પરિસ્થિતિની કાયદેસરતા પર સુસંગત આદેશ પસાર કરવામાં આવશે. Click Here

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 AAP Congress Workers Vadodara: ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ અને AAPની એક સાંધે ત્યાં તેર તૂટે જેવી સ્થિતિ, 200 કાર્યકરો ભાજપમાં જોડાયા

ગાંધીનગરમાં કમલમ ખાતે AAP અને કોંગ્રેસના 200થી કાર્યકરો (AAP Congress Workers Vadodara)એ ભાજપમાં જોડાયા છે. આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ સહમંત્રી અને બરોડા ડેરીના ડિરેક્ટર સતીશ મકવાણા પણ BJPમાં શામેલ થયા છે. તો વડોદરા વિધાનસભાના કોંગ્રેસ પાર્ટીના પ્રમુખ જયશ્રી ગોહિલ પણ ભાજપમાં જોડાયા છે. Click Here

2 શ્રીનગરમાં આતંકી હુમલો, એક CRPF જવાન શહીદ, એક ઈજાગ્રસ્ત

શ્રીનગર શહેરના મૈસુમા વિસ્તારમાં (Maisuma area of ​​Srinagar city) સોમવારે શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓએ બે CRPF જવાનોને ગોળી મારી (Two CRPF jawans shot) હતી. જેમાં 2 જવાન ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. જે પૈકી એકનું મોત થયું છે. મૃતક CRPF જવાનની ઓળખ કોન્સ્ટેબલ વિશાલ કુમાર તરીકે થઈ છે. Click Here

3 Doctors Protest in Gandhinagar: સરકારી તબીબોના વિરોધ પર આરોગ્ય પ્રધાનનું નિવેદન, બોલ્યા- 90 ટકા માંગો સ્વીકારવામાં આવી છે

રાજ્યમાં સરકારી તબીબો દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શન (Doctors Protest in Gandhinagar) મામલે રાજ્યના આરોગ્ય પ્રધાન ઋષિકેષ પટેલે નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે 90 ટકા માંગો સ્વીકારવામાં આવી છે. હવે આ નવી માંગો લઇને આવ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે આ બાબતે પણ ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવશે. Click Here

4 વિનય મોહન ક્વાત્રા ભારતના નવા વિદેશ સચિવ બનશે

વિનય મોહન ક્વાત્રા ભારતના નવા વિદેશ સચિવ (new foreign secretary of India ) બનશે. હાલમાં તેઓ નેપાળમાં ભારતના રાજદૂત છે. વર્તમાન વિદેશ સચિવ હર્ષવર્ધન શૃંગલાનો (Foreign Secretary Harshvardhan Shringala) કાર્યકાળ 30 એપ્રિલે સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. Click Here

રમત ગમત

1 IPL 2022: પંજાબ કિંગ્સે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને 54 રનથી ચટાડી ધૂળ, ચહરે ઝડપી 3 વિકેટ

પંજાબ કિંગ્સે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને (IPL 2022) 54 રને હરાવ્યું. ચેન્નાઈ માટે આ સૌથી ખરાબ શરૂઆત (PBKS beat CSK by 54 runs) છે. આ પહેલા ટીમ ક્યારેય સતત ત્રણ મેચ હારી નથી. Click Here