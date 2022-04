આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

1) Chaitra Navratri starts : આજથી ચૈત્ર નવરાત્રિ શરૂ, જાણો કેવી રીતે થશે ઘટ સ્થાપન

ભારતીય શાસ્ત્રો જ નહીં સંસ્કૃતિમાં પણ ચૈત્ર સુદ એકમનું ખૂબ જ મહત્ત્વ ગાવામાં આવ્યું છે. અહીં આજથી શરુ (Chaitra Navratri starts ) થતી ચૈત્ર સુદ એકમથી નવરાત્રિને લઇને (Chitra Navratri 2022)વાંચો વિશેષ માહિતી.Click Here

2) World Autism Awareness Day: આજે વિશ્વ ઓટીઝમ જાગરૂકતા દિવસ

વિશ્વભરમાં આજે 02 એપ્રિલને વિશ્વ ઓટીઝમ જાગરૂકતા દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે. જ્યારે સંપૂર્ણ એપ્રિલ મહિનાના ઓટીઝમ વિશે જાગરૂકતા ફેલાવાય છે. યુનાઇટેડ નેશન્સ દ્વારા 2008થી આ પ્રથા શરૂ કરવામાં આવી છે. ઓટીઝમ એ બાળકોમાં થતા ડિસઓર્ડરનો એક પ્રકાર છે. બાળકના જ્ઞાનતંતુ, અંતઃસ્ત્રાવ અને પાચનક્રિયાને અસર કરતી બીમારીને ઓટીઝમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1) Russia Ukraine war: યુક્રેનનો પલટવાર, પ્રથમ વખત રશિયાની સરહદમાં ઘૂસીને કર્યો હુમલો

રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેના યુદ્ધની (Russia Ukraine war) વચ્ચે પહેલીવાર યુક્રેને જવાબી કાર્યવાહી (attack on oil depot in russian city) કરી છે. યુક્રેને રશિયાની સરહદમાં ઘૂસીને હુમલો કર્યો છે. યુક્રેને રશિયન ઓઈલ ડેપો પર હવાઈ હુમલો (helicopter attack on oil depot in Russian city) કર્યો છે.Click Here

2) PM મોદીને બોંબથી ઉડાવી દેવાની મળી ધમકી, NIAને મળ્યો ઈ-મેલ

નેશનલ ઈન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીની(National Investigation Agency) મુંબઈ શાખાને ઈ-મેલ મળ્યો છે. જેમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી(MAIL TO KILL MODI) આપવામાં આવી છે.Click Here

3) સુપ્રીમ કોર્ટે સાબરમતી આશ્રમ પુનઃવિકાસ યોજના કેસમાં ગુજરાત સરકારને આપ્યો ઝટકો

સુપ્રીમ કોર્ટે સાબરમતીમાં ગાંધી આશ્રમના (Sabarmati Ashram Redevelopment Scheme Case) પુનઃવિકાસ યોજનાનો કેસ ફરી (Supreme Court on Sabarmati Ashram) ખોલ્યો છે. જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટે ગુજરાત સરકારને આ મામલે ઝટકો (Supreme Court tweaks Gujarat government) આપ્યો છે. યોજના વિરુદ્ધ મહાત્મા ગાંધીજીના પ્રપૌત્ર તુષાર ગાંધીની અરજી (Tushar Gandhi's petition in Supreme Court ) પર હવે ફરી સુનાવણી થશે.Click Here

4) Discussion On Exam: ગાંધીનગરની કડી સર્વ વિશ્વવિદ્યાલય ખાતે 'પરીક્ષા પે ચર્ચા' કાર્યક્રમ યોજાયો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્રમોદીના પરીક્ષા પે ચર્ચા(Discussion On exam) કાર્યક્રમમાં આજ દેશભરમાં યોજાયો. ગાંધીનગરની કડી સર્વ વિશ્વવિદ્યાલયમાં(Gandhinagar Kadi Sarva Vishwavidyalaya) પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જેમાં મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ અને શિક્ષણ પ્રધાન જીતુ વાઘણી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.Click Here

5) PM મોદીએ બાળકોને આપી પરીક્ષાલક્ષી ટિપ્સ, પરીક્ષાના અનુભવોને બનાવો તાકાત

'પરીક્ષા પે ચર્ચા' (Pariksha Pe Charcha) કાર્યક્રમમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ (PM Narendra Modi) કહ્યું કે, આ મારો ખૂબ જ પ્રિય કાર્યક્રમ છે, પરંતુ કોરોનાને કારણે હું તમારા જેવા મિત્રોને મળી શક્યો નહીં. આજનો કાર્યક્રમ મારા માટે વિશેષ આનંદનો છે, કારણ કે લાંબા અંતર પછી મને આપ સૌને મળવાનો મોકો મળી રહ્યો છે. તહેવારો વચ્ચે પરીક્ષાઓ પણ હોય છે. જેના કારણે તેઓ તહેવારોની મજા માણી શકતા નથી. પણ પરીક્ષાને ઉત્સવ બનાવીએ તો એમાં અનેક રંગો ભરાય છે.Click Here

સાયન્સ/ટેક

1) અમેરિકામાં ટૂંક સમયમાં શરૂ થઈ શકે છે સંપૂર્ણપણે ડ્રાઈવરલેસ રાઈડ

ગલ સ્પિનઓફે જણાવ્યું હતું કે, ડ્રાઇવર વિનાના વાહનો(DRIVERLESS RIDE) હાલમાં ફક્ત કર્મચારીઓ માટે ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ તે ટૂંક સમયમાં કંપનીના 'ટ્રસ્ટેડ ટેસ્ટર'(Trusted Tester) પ્રોગ્રામ હેઠળ સભ્યો સાથે જોડાશે.Click Here