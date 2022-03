આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

1 આજથી બોર્ડની પરીક્ષાઓ: રાજ્યમાં કુલ 14,98,430 પરીક્ષાર્થીઓ પ્રથમ વાર પરીક્ષા આપશે

આજથી ધોરણ-10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષા (GSHEB Exam 2022)ઓ શરૂ થઈ રહી છે. સરકારી પરીક્ષાઓમાં જે રીતે પેપર ફૂટી રહ્યા છે, તેવી ઘટના ઘટે નહીં તેની સંપૂર્ણ તકેદારી તંત્ર દ્વારા રાખવામાં આવશે. આવા વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ સખત પગલા ભરવામાં આવશે. Click here

2 IPL 2022માં આજે ગુજરાત ટાઇટન્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે મુકાબલો

આજે IPL 2022માં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (Lucknow Super Giants ) અને ગુજરાત ટાઇટન્સ (Gujarat Titans) વચ્ચે મેચ રમાશે. કેએલ રાહુલ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સનો કેપ્ટન છે અને હાર્દિક પંડ્યા ગુજરાત ટાઇટન્સનું નેતૃત્વ કરશે. Click here

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 ફરી એકવાર ગુજરાતના બેરોજગાર યુવાનોનું નસીબ ફૂટ્યું છે: ગોપાલ ઈટાલિયા

ગુજરાતમાં વધુ એક વાર પેપર ફૂટવાની ઘટના (Mehsana Paper Leak) સામે આવી છે. ઉનાવામાં મીરા દાતાર સર્વોદય વિદ્યાલયમાંથી આજે લેવાયેલી વનરક્ષક વર્ગ -3ની પરીક્ષામાં પેપર ફૂટ્યું હોવાની આંશકા છે, ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીના પ્રમુખ ગોપાલ ઈટાલિયાએ સરકાર પર કટાક્ષ કરતા જણાવ્યુ (Gopal Italia on Paper Leak) હતુ કે, ભાજપ સરકાર કોઈ પણ પ્રકારના આરોપીને છોડતી નથી. એટલે ફરી એકવાર ગુજરાતના બેરોજગાર યુવાનોનું નસીબ ફૂટ્યું છે. Click here

2 મહેસાણામાં વન સંરક્ષણની પરીક્ષાનું પેપર ફૂટવાને લઈને જીતુ વાઘાણીનું નિવેદન

આજરોજ રાજ્યમાં વન સંરક્ષણની પરીક્ષા લેવામાં આવાની હતી પરંતુ પેપર લીક (Mehsana paper leak ) થતાં જ પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી છે. જીતુ વાઘાણીએ મહેસાણામાં પેપર લીકને લઈને નિવેદન (Jitu Waghani statement) આપ્યું હતું કે,અઢી કલાક પછી પેપર બહાર આવ્યું હતું. આ સમગ્ર મામલે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ લેખિત પરીક્ષાની ગોઠવણી એવી રીતે કરી છે કે, તમામ ઉમેદવારો યોગ્ય રીતે પરીક્ષા આપી શકે. જે લોકોએ આ બાબતે આરોપ કરવાના હોય તે લોકો સરકાર પાસે આવે. Click here

3 Mann Ki Baat :PM મોદીએ કહ્યું 'નવું ભારત' માત્ર મોટા સપના જ નથી જોતું, લક્ષ્ય પણ કરે છે હાંસલ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ (PM Narendra Modi) આજે ​​'મન કી બાત' (Mann Ki Baat) કાર્યક્રમમાં કેન્દ્ર સરકારના તમામ મંત્રાલયો અને વિભાગોના ઓનલાઈન ખરીદીના પોર્ટલ (Government e Marketplace) પરથી નાણાકીય વર્ષ 2021-22માં એક લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુની વસ્તુઓ અને સેવાઓની ખરીદીની જાહેરાત કરી હતી. ઉલ્લેખ કર્યો છે કે આ 'નવું ભારત' છે જે માત્ર મોટા સપના જ નથી જોતું પણ તે લક્ષ્ય સુધી પહોંચવાની હિંમત પણ બતાવે છે. Click here

4 રાજ્યના મહાનગરોમાં કાળઝાળ ગરમી, જાણો ક્યાં ક્યાં રહેશે હિટવેવની અસર

રાજયના હવામાનમાં માર્ચ મહિનાની શરૂઆતમાં ગરમીનો પારો ઊંચો (Gujarat Weather Report) રહ્યા બાદ થોડા દિવસ રાહત અનુભવી હતી. હીટવેવની (Impact of Hitwave in Gujarat) આગાહી કરવામાં આવી છે. આ સાથે ગરમીનું પ્રમાણમાં ફરી વધારો પણ જોવા મળ્યો છે. Click here