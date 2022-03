આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

Ramnath Kovind Gujarat Visit આજે દેશના રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિદ ગુજરાતના પ્રવાસે

દેશના રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિદ ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. અત્યારે વર્તમાન સમયમાં ગુજરાત વિધાનસભાનું બજેટ સેશન પણ ચાલી રહ્યું છે. આ દરમિયાન રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલની વિનંતી બાદ આ ગુજરાત વિધાનસભાના બજેટ સેશનમાં રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિદ વિધાનસભા ગૃહમાં એક કલાક જેટલું સંબોધન આપશે. Click Here

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 ધામી સતત બીજી વાર ઉત્તરાખંડના સીએમ બન્યા, રાજ્યપાલે લેવડાવ્યા શપથ

પુષ્કર સિંહ ધામીના નેતૃત્વમાં ભાજપે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં(Assembly Election 2022) બે તૃતિયાંશ બહુમતી મેળવીને સતત બીજી વખત સત્તા પર કબજો કર્યો છે. પુષ્કર સિંહ ધામીના ફરીથી સીએમ બનતા(Pushkar Singh Dhami becomes CM again) પાર્ટીના કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. દેહરાદૂનના પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં આયોજિત શપથ ગ્રહણમાં (Pushkar Singh Dhami Oath Ceremony)ઘણા લોકો જોડાયા હતા. Click Here

2 Women's Safety In Gujarat: ગુજરાતમાં મહિલાઓ-દીકરીઓ કેટલી સુરક્ષિત? વડોદરામાં 19 વર્ષની યુવતીની હત્યાથી ઊભો થયો પ્રશ્ન

વડોદરામાં 19 વર્ષીય યુવતીનો ક્ષતવિક્ષત મૃતદેહ મળી આવતા ગુજરાતમાં મહિલાઓ-દીકરીઓ કેટલી સુરક્ષિત (Women's Safety In Gujarat)? એ પ્રશ્ન ફરી એકવાર ઉઠ્યો છે. છેલ્લા કેટલાંક મહિનાઓમાં મહિલાઓની હત્યા અને તેમના પર જીવલેણ હુમલાના બનાવો વધ્યાં છે. Click Here

3 Grishma Murder Case Surat: વિશ્વ રંગમંચ દિવસે ગ્રીષ્મા હત્યાકાંડ પર સુરતમાં યોજાશે 'સ્ટોપ' નાટક

સુરતમાં બનેલા ગ્રીષ્મા હત્યાકાંડને (Grishma Murder Case Surat) લઇને સુરતના નાટ્યકારોએ સ્ટોપ નામનું નાટક બનાવ્યું છે. આ નાટક આગામી 25થી 27 માર્ચના રોજ વિશ્વ રંગમંચ દિવસ પર સુરતમાં યોજાનાર રંગહોત્રમાં રજૂ કરવામાં આવશે. નાટક થકી લોકોને પ્રશ્ન કરીને જાગૃતિ લાવવાનો આ નાટકના દિગ્દર્શકનો ઉદ્દેશ છે. Click Here

4 કોણ છે નવસારીના 73 વર્ષીય ગંગુબાઈ જેણે સોશિયલ મીડિયા પર ધુમ મચાવી છે

જીવનના કોઈ પણ પડાવ પર કઈ નવું શીખી શકાય છે અને ખંતથી મહેનત કરવામાં આવે તો આકાશને પણ આંબી શકાય છે. આવું જ કઈ નવસારીના 73 વર્ષીય દાદીએ કરી બતાવ્યુ છે. જીવનની ઢળતી સાંજે ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે ગંગુબાઈ બની ઢોલીડા સોંગ પર ડાન્સ(Navsari Gangubai Dance) કરી દાદી સોશિયલ મીડિયામાં છવાઈ(Viral Navsari Gangubai Dance) ગયા છે. Click Here

સ્ટ્રાઈડ્સ ફાર્મા સાયન્સે COVID-19 દવાના માર્કેટિંગ માટે MPP સાથે કરાર કર્યો

સ્ટ્રાઈડ્સ ફાર્મા સાયન્સે (Strides Pharma Science) સોમવારે જણાવ્યું હતું કે, તેણે 95 ઓછી અને મધ્યમ આવકવાળા બજારોમાં ફાઈઝરની કોવિડ-19 ઓરલ ટ્રીટમેન્ટ ડ્રગના જેનરિક વર્ઝનનું વ્યાપારીકરણ કરશે, જેના માટે મેડિસિન પેટન્ટ પૂલ સાથે પેટા-લાઈસન્સ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. Click here