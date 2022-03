આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

આજે હોળીકા દહનનુ પર્વ: જાણો ક્યા સળગે છે ગુજરાતની સૌથી મોટી હોળી

ગાંધીનગર પાસે આવેલા પાલજ ગામે રાજ્યની સૌથી મોટી હોળી પ્રગટાવીને હોળીના પર્વની અનોખી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવે છે.

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

DRI seized red sandalwood: મુન્દ્રા પોર્ટ પર ટ્રેકટર પાર્ટ્સની આડમાં 11.7 ટન લાલ ચંદન ઝડપાયું

આજે મુંદ્રા પોર્ટ પરથી લાલ ચંદનની દાણચોરીની ઘટના સામે આવી હતી. DRI દ્વારા અંદાજીત 11.7 ટન લાલ ચંદન જેની આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમત અંદાજિત 5.85 કરોડની છે, તે જપ્ત (DRI seized red sandalwood )કરવામાં આવ્યું હતું. Click here

Gujarat Assembly 2022: કોંગ્રેસને હર્ષ સંઘવીનો જવાબ - મુંબઇ પોલીસે ડ્રગ્સ પકડવાનું કામ કર્યું હોત તો ગુજરાત પોલીસે આ કામ ન કરવું પડ્યું હોત

વિધાનસભામાં ડ્રગ્સ (Drugs In Gujarat) બાબતે કોંગ્રેસના આક્ષેપોનો રાજ્યના ગૃહપ્રધાન હર્ષ સંઘવીએ જવાબ આપ્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે જો વર્ષ 2020માં મુંબઈ મહારાષ્ટ્ર સરકારે આ બાબતે કામ કર્યું હોત તો અત્યારે વર્ષ 2021 22માં ગુજરાત પોલીસે આ કામ ન કરવું પડ્યું હોત. Click here

ભારતની રાજનીતિમાં ફેસબુક-ટ્વિટરનો દુરુપયોગ વધ્યો: સોનિયા ગાંધી

સંસદના બજેટ સત્રમાં કોંગ્રેસે સોશિયલ મીડિયાના વધી રહેલા દુરુપયોગ (Miss use of social media) પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા સોનિયા ગાંધી (sonia gandhi in lok sabha)એ લોકસભામાં કહ્યું કે, સોશિયલ મીડિયાના કારણે લોકશાહી હેક થવાનું જોખમ છે. ફેસબુક અને ટ્વિટર જેવી વૈશ્વિક કંપનીઓનો ઉપયોગ રાજકીય વાર્તા નક્કી કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે. Click here

Gujarat Heatwave Warning: ગરમીમાં તપવા થઈ જાઓ તૈયાર, ગુજરાતમાં આગામી 48 કલાક હીટવેવની આગાહી

રાજયના હવામાનમાં ગરમીનું પ્રમાણ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યું છે. તો આજે રાજ્યના જિલ્લામાં મહત્તમ તાપમાન (Gujarat Heatwave Warning) 39 ડિગ્રીથી 42 ડિગ્રી વચ્ચે નોંધાયું છે. તો રાજ્યના મહાનગરોમાં આગામી 48 કલાક હીટવેવની અસર વર્તાશે. Click here

Types Of Meditation: જાણો મેડિટેશનના પ્રકારો વિશે

મનને સ્વસ્થ રાખવા માટે ધ્યાન કરવાથી થતા ફાયદાઓ (Mediatation Benefits inner Body) અંગે લગભગ લોકો અવગત છે. પહેલા લોકો માટે ધ્યાનનો અર્થ માત્ર યોગ મુદ્રામાં બેસીને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરવાનો હતો, પરંતુ મોટી સંખ્યામાં લોકો એ જાણકારીથી વાકેફ નથી કે ખરેખર તો મેડિટેશન વિવિધ રીતે (Types Of Meditation) કરી શકાય છે. Click Here