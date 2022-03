આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

Assembly Election 2022 Result: આજે યુપી સહીત ભારતના આ 5 રાજ્યોમાં મહામુકાબલાની મતગણતરી, જાણો કેટલી સીટોની જરૂર પડશે?

લગભગ બે મહિના સુધી ચાલેલી લાંબી ચૂંટણી પ્રક્રિયા (Assembly Election 2022 Result) બાદ આજે મતગણતરી હાથ ધરાશે. ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, પંજાબ, ગોવા અને મણિપુરમાં ચૂંટણી યોજાઈ હતી, પરંતુ રાજકીય દિગ્ગજોને સૌથી વધુ રસ યુપીમાં છે. એક્ઝિટ પોલ્સે તમામ વિપક્ષી પાર્ટીઓના દિલના ધબકારા તેજ કરી દીધા છે. યોગી ફરી સીએમ બનશે કે પછી અખિલેશનો દાવ કામે લાગશે, તેની સૌ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. Click here

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 UP Election 2022 : આ છે એ VIP ઉમેદવાર જેના પર રહેશે સૌની નજર, જાણો તેમની રાજકીય કારકિર્દી

ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીનું પરિણામ ગુરૂવારે જાહેર થવા જઈ રહ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ ચૂંટણીને લઈને 7 તબક્કામાં મતદાન યોજાયું હતું. જેમાં આ છે એ VIP ઉમેદવાર (UP Election 2022 Vip Candidate) જેના પર રહેશે સૌની નજર, તો ચાલો જાણીએ કે કેવી હતી તેમની રાજકીય કારકિર્દી... Click here

2 Punjab Election 2022 Vip Candidate: પંજાબમાં AAPનું 'ઝાડૂ' ચાલશે કે કોંગ્રેસ બનશે કિંગમેકર?

પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણીનું પરિણામ ગુરૂવારે જાહેર થવા જઈ રહ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ ચૂંટણીને લઈને પંજાબમાં મહાયુદ્ધ યોજાયું હતું. જેમાં આ છે એ VIP ઉમેદવાર (Punjab Election 2022 Vip Candidate) જેના પર રહેશે સૌની નજર, તો ચાલો જાણીએ કે કેવી હતી તેમની રાજકીય કારકિર્દી... Click here

3 Akhilesh EVM Fraud : રિપોર્ટરે પૂછ્યું અધિકારીનું નામ, અખિલેશ યાદવ થયા ગુસ્સે

ઉત્તર પ્રદેશમાં મતગણતરી પહેલા સપા પ્રમુખ અને પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન અખિલેશ યાદવે મંગળવારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અને ભાજપ પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા. સપા પ્રમુખ અખિલેશ યાદવે દાવો કર્યો હતો કે, યુપી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ હારી રહી છે. આ સાથે જ તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ઘણા જિલ્લાઓમાં EVM લઈ જતા પકડાયા છે. તેમણે સપાના કાર્યકરોને છેલ્લી મત ગણતરી સુધી સતર્ક રહેવાની અપીલ કરી હતી અને કહ્યું હતું કે, આ લોકશાહી માટે જોખમભર્યો સમય છે. જ્યારે એક પત્રકારે અખિલેશને EVM સંબંધિત માહિતી આપનાર અધિકારીનું નામ પૂછ્યું તો અખિલેશ ગુસ્સે થઈ ગયા હતા. તેમણે કહ્યું કે, અમારી પણ સરકાર હતી, અધિકારીઓ તો જાણતા હોય ને... Click here

4 PM Modi Gujarat Tour: PM મોદી 11 માર્ચે સવારે 11 વાગ્યે પહોંચશે અમદાવાદ, રોડ શૉ સહિતના કાર્યક્રમો જાણો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 11 માર્ચે સવારે 11 વાગ્યે અમદાવાદ (PM Modi Gujarat Tour) પહોંચશે. રાજ્યના પ્રવક્તા પ્રધાન જિતુ વાઘાણીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 2 દિવસીય કાર્યક્રમની સત્તાવાર (PM Modi Gujarat Visit Program) જાહેરાત કરી હતી. સાથે જ મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી કેબિનેટ બેઠકમાં વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમ અંગે સમીક્ષા પણ કરવામાં આવી હતી. Click here

5 ICC Test Ranking : રવિન્દ્ર જાડેજા બન્યો વિશ્વનો નંબર 1 ઓલરાઉન્ડર

મોહાલીમાં શ્રીલંકા સામેની પ્રથમ ટેસ્ટમાં તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન બાદ ભારતના રવિન્દ્ર જાડેજા (Jadeja Number One) ICC ટેસ્ટ ઓલરાઉન્ડરોની રેન્કિંગમાં નંબર વન પર પહોંચી ગયો છે. Click here

UP Exit polls : ઉત્તરપ્રદેશના ચૂંટણી પરિણામ પહેલા પક્ષ વિપક્ષ આમને સામને, અખિલેશ યાદવે સરકારને લીધી ઉધળે હાથ

યુપીના એક્ઝિટ પોલ (Exit polls in UP) પર નજર નાખો તો ભાજપના દાવા પ્રમાણે તેને જંગી બહુમતી મળી રહી છે અને પાર્ટીના આ જ મોટા નેતાઓ પ્રચાર દરમિયાન પણ દાવાઓ કરી રહ્યા હતા. હંમેશાથી એવી પરંપરા રહી છે કે ઉત્તર પ્રદેશમાં કોઈ પણ પક્ષ પૂર્ણ બહુમતી સાથે ફરી સત્તામાં આવી શકતો નથી, પરંતુ જો આ સર્વે સાચા હોય તો યુપી વિશેની તમામ જૂની માન્યતાઓ તોડી શકાય છે, એટલું જ નહીં. રાજ્યની ચૂંટણી હોય, પરંતુ ભાજપ તેને 2024 માટે સંકેત માની રહી છે. Click here