Gujarat CNG Pump: આજે રાજ્યમાં કયા કારણોસર CNG પંપ રહશે બંધ, જાણો

આવતીકાલે ગુજરાતના 1200 CNG પંપ બે કલાક બંધ રાખવામાં (Gujarat CNG Pump )આવશે. ગુજરાતની સાત કંપની બંધના એલાનમાં જોડાશે. છેલ્લા 32 મહિનાથી કોઈ વધારો નહીં. કિલોએ 1.70 પૈસાના કમિશનની જગ્યાએ 2.50પૈસા કરવાની માંગણી.

ગાંધીના ગુજરાતમાં ગોડસે ના વિષય પર સ્પર્ધા: સરકાર સુધી વાત પહોંચતા અધિકારી સસ્પેન્ડ

ગાંધીના ગુજરાતમાં ગાંધીના જ હત્યારા ગોડસેના વિષય પર સ્પર્ધા (Gujarat Godse Controversy) નું આયોજન કરવામાં આવતા, કેબિનેટ બેઠકમાં ચર્ચા થયા બાદ રાજ્ય સરકારે તાત્કાલિક ધોરણે અધિકારીને સસ્પેન્ડ કર્યા છે.

Ban On Couple Boxes In Surat: ગ્રિષ્મા વેકરીયાની હત્યા બાદ સુરત પોલીસ જાગી, કાફે-રેસ્ટોરન્ટ્સની આડમાં ચાલતા કપલ બોક્સ પર પ્રતિબંધ

સુરતમાં 17 ફેબ્રુઆરીથી કપલ બોક્સ પર પ્રતિબંધ (Ban On Couple Boxes In Surat) મુકવામાં આવ્યો છે. આ પ્રતિબંધ 17 એપ્રિલ 2022 સુધી રહેશે. ગ્રિષ્મા વેકરીયાની હત્યા બાદ કપલ બોક્સ પર પ્રતિબંધ મુકવાની માંગ હતી.

જે લોકો ઇસ્લામમાં નથી માનતા, તેઓ મસ્જિદોના લાઉડસ્પીકરનો અવાજ કેમ સાંભળે, PIL પર ગુજરાત હાઇકોર્ટની સરકારને નોટિસ

PILમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, લાઉડસ્પીકર (loudspeakers in mosques)ના ઉપયોગથી સામાન્ય લોકોને ઘણી મુશ્કેલી થાય છે અને નાગરિકને એવી કોઈ વાત સાંભળવાની ફરજ પાડી શકાય નહીં જે તે સાંભળવા માંગતો નથી. લગ્ન જીવનમાં એક જ વાર થાય છે, પણ મસ્જિદોનો ઘોંઘાટ રોજ સાંભળવો પડે છે.

Remembering Bappi da : બપ્પીદાએ વર્ષ 2013માં કરી હતી વડોદરા શહેરની સૌપ્રથમ કોન્સર્ટ

દેશના સુપ્રસિદ્ધ ગાયક અને કમ્પોઝર બપ્પી લહેરીનું નિધન (Bappi Lahiri Passes Away) થયું છે. બપ્પીદાના હુલામણા નામે જાણીતા આ સંગીતકાર સાથે વડોદરા શહેરનું (Remembering Bappi da) ખાસ સંભારણું જોડાયેલું છે. વધુ તસવીરો જોવા ક્લિક કરો.

Lasa fever threat: શું કોરોના પછી હવે તાંડવ મચાવશે 'લાસા ફીવર'?

તાજેતરમાં, નાઇજીરીયા સહિત આફ્રિકાના કેટલાક ભાગોમાં 'લાસા ફીવર'નો પ્રકોપ (Lasa fever threat) જોવા મળી રહ્યો છે, જે રોગચાળા સામે લડી રહેલા વિશ્વને વધુ પરેશાન કરી શકે છે. યુકેની હેલ્થ પ્રોટેક્શન એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, પશ્ચિમ આફ્રિકામાંથી એક દાયકામાં પ્રથમ વખત યુકેમાં લાસા તાવની આયાત કરવામાં આવી છે, જ્યાં રોગને સ્થાનિક તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યો છે.