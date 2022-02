આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે..

પુલવામા હુમલાની આજે ત્રીજી વરસી, શહીદોને અપાશે શ્રદ્ધાંજલી

14 ફેબ્રુઆરીનો દિવસ ઈતિહાસમાં જમ્મુ-કાશ્મીરની એક દુ:ખદ ઘટના સાથે જોવામાં આવે છે. ગત 2019માં આતંકવાદીઓએ આ દિવસે દેશના સુરક્ષાકર્મી પર હુમલો કર્યો હતો. પુલવામા જિલ્લામાં જૈશ-એ-મોહમ્મદના એક આતંકવાદીએ વિસ્ફોટકોથી ભરેલા વાહનને CRPFની બસ સાથે ટક્કર મારી હતી, જેમાં 40 જવાન શહીદ થયા હતા અને ઘણા ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. Click here

Assembly Election 2022 : આજે ગોવા-ઉત્તરાખંડ અને યુપીમાં પણ બીજા તબક્કાનું મતદાન યોજાશે

પાંચ રાજ્યોમાં 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણી(2022 assembly elections in five states) માટે 14 ફેબ્રુઆરી ખાસ છે. સોમવારે ગોવા અને ઉત્તરાખંડની તમામ સીટો અને યુપી વિધાનસભાની 55 સીટો માટે મતદાન થશે. Click here

ગઈકાલના એ સમાચાર જે તમને વાંચવા ગમશે...

સાયકો પ્રેમી: બચવા માટે યુવતી આજીજી કરતી રહી અને યુવકે જાહેરમાં ગળું કાપ્યું

સુરત કામરેજ તાલુકામા પાસોદરા પાટિયા નજીક (murder case In Surat)યુવકે જાહેરમાં યુવતી ગળે ચપ્પુ મારી મોતને ઘાટ (man cut womans throat in public) ઉતારી, હત્યાની ઘટનાનો વિડીયો થયો વાયરલ. Click here

દેશનું સૌથી મોટું કોર્પોરેટ કૌભાંડ: અલગ-અલગ બેન્કોમાંથી 22,842 કરોડની લોન લઈ સત્તાધીશો રફુ ચક્કર

દહેજમાં કાર્યરત ABG શીપયાર્ડનું 22,842 કરોડનું મહાકૌભાંડ (ABG shipyard scam)માં ભરૂચના દહેજ GIDCના જાગેશ્વર ખાતે આવેલ ABG શીપયાર્ડ કંપનીના લેન્ડ લુઝર્સ નોકરી ગુમાવ્યા બાદ શું કહે છે. Click here

World Radio Day 2022 : જાણો રેડિયોનો ઈતિહાસ અને તેનાથી સંબંધિત વિશેષ બાબતો

વિશ્વ રેડિયો દિવસ (World Radio Day 2022) પર ETV ભારત તમને રેડિયોનો ઈતિહાસ અને આ દિવસની ઉજવણી સાથે સંબંધિત અનેક વિશેષ બાબતો જણાવશે. રેડિયોએ કઈ રીતે ભારતમાં તેમજ વૈશ્વિક સ્તરે તેની ખ્યાતિ મેળવી છે. ચાલો જાણીએ... Click here

ઓનલાઇન શિક્ષણના પગલે નવી આફત, બાળકોમાં જોવા મળી રહી છે આ મોટી અસર

કોરોનાની શરુઆતથી આજ સુધી લોકડાઉન (effect of online education on child) તેમજ આ સહિતની અનેક બાબતોને કારણે વૃદ્ધથી લઈને બાળકો સુધી તમામમાં માનસિક તણાવોના લક્ષણો જોવા મળી રહ્યાં છે. જેમાં મોટે ભાગે બાળકોમાં આ અસર (Mental disorders in children) મહત્તમ જોવા મળી રહી છે. આ બાબતે મનોચિકિત્સકના શું છે મંતવ્ય ચાલો જાણીએ. Click here