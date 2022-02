આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે..

આજે યુપીમાં વિધાનસભા ચૂંટણીનુ પ્રથમ તબક્કાનુ મતદાન

યુપીમાં વિધાનસભા ચૂંટણી 58 વિધાનસભા બેઠકો પર 623 ઉમેદવારોના ભાવિનો ફેંસલો કરવા પ્રથમ તબક્કાનુ મતદાન થશે.

ગઈકાલના એ સમાચાર જે તમને વાંચવા ગમશે...

1 MP Modi exclusive interview : પારિવારિક પક્ષો લોકશાહીના સૌથી મોટા દુશ્મન છે

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એક એક્સક્લુઝિવ ઈન્ટરવ્યુ (MP modi exclusive interview)માં કહ્યું છે કે, હું વિવિધતામાં એકતાના મંત્રને અનુસરીને બધાને સાથે લઈ જવામાં માનું છું. પારિવારિક પક્ષો લોકશાહીના સૌથી મોટા દુશ્મન છે. Click here

2 Flight without engine cover : 66 પેસેન્જરને લઈ મુંબઈથી એન્જીન કવર વગર ઉડી ફલાઈટ, જાણો પછી શું થયું

ભુજઃ આજે સવારે મુંબઇથી ભુજ આવતી એલાઇન્સ એરની ફ્લાઇટમાં એન્જીન કવર (Flight without engine cover) વગર જ મુંબઈથી આ ફ્લાઇટ ભુજ આવી પહોંચી હતી અને ગંભીર બેદરકારી સામે આવી હતી. ભુજમાં લેન્ડ થયેલા પ્લેનના એન્જીન કવર ન હોવાને મામલે ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) દ્વારા તપાસ કરવામાં આવશે. Click here

3 Department of Energy Exam Irregularities Report : ઊર્જાવિભાગ ભરતી કૌભાંડનો રીપોર્ટ સરકારને સોંપાયો, તારણ જાણો

ગુજરાત સરકારના ઊર્જાવિભાગ ભરતી પરીક્ષામાં ગેરરીતિના આક્ષેપોની તપાસનો રીપોર્ટ સરકારને સોંપાયો છે. તપાસ કમિટીએ તેમાં (Department of Energy Exam Irregularities Report ) શું તારણ આપ્યું તે જાણો આ અહેવાલમાં. Click here

4 Ind Vs WI 2nd ODI: ભારતની બીજી વન્ડેમાં થઇ ભવ્ય જીત, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ 193માં થઇ ઓલ આઉટ

અમદાવાદમાં નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં (India West Indies match at Narendra Modi Stadium) આજે ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની બીજી વન વન ડે મેચ રમાઈ (India West Indies One Day Match Series) રહી છે. ત્યારે આજે વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ટોસ જીતીને ફિલ્ડિંગ પસંદ કરી (West Indies preferred fielding) છે. આ ઉપરાંત આજે આ સ્ટેડિયમમાં ભારતીય અંડર 19 ક્રિકેટ ટીમનું પણ સન્માન (Indian Under 19 Cricket Team Honors) કરાશે. Click here

શ્રીલંકા જાણે છે કે, ચીન પર નિર્ભરતા કેટલી ભારી પડી શકે છે: નિષ્ણાત

શ્રીલંકાના વિદેશ મંત્રી જી.એલ પીરીસ હાલ નવી દિલ્હીની ત્રણ દિવસીય સત્તાવાર મુલાકાતે છે. મંગળવારે વિદેશ સચિવ હર્ષ વી શ્રિંગલા(Foreign Secretary Harsh V Shringla )એ તેમની સાથે મુલાકાત કરી હતી. બંને નેતાઓએ ઘણા ક્ષેત્રોમાં સંબંધો વધારવા પર ચર્ચા કરી. પ્રોફેસર હર્ષ વી પંત આ પ્રવાસ વિશે શું માને છે? વાંચો વરિષ્ઠ સંવાદદાતા ચંદ્રકલા ચૌધરીનો અહેવાલ. Click here