આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે..

World Cancer Day 2022: આજે 4 ફેબ્રુઆરી સમગ્ર વિશ્વમાં કેન્સર દિવસ સંદર્ભે વિવિધ કાર્યક્રમોનુ આયોજન

4 ફેબ્રુઆરી 2022- વિશ્વ કેન્સર દિવસ (World Cancer Day 2022) સંદર્ભે આરોગ્યપ્રધાન ઋષિકેશ પટેલની અધ્યક્ષતામાં ગુજરાત કેન્સર રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટયૂટ દ્વારા અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના અસ્મિતા ભવન ખાતે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવશે. Click here

ગઈકાલના એ સમાચાર જે તમને વાંચવા ગમશે...

1 અસદુદ્દીન ઓવૈસીના કાફલા પર હૂમલો, કાર પર 4 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું

અસદુદ્દીન ઓવૈસીના કાફલા પર હુમલો (Attack on Asaduddin Owaisi's convoy )કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તે બચી ગયા હતા. તેણે ટ્વિટ કરીને પોતાની સલામતીની જાણકારી આપી હતી. Click here

2 Kishan Bharvad Murder Case: નવો ખુલાસો- લખનઉમાં TFI નામનું રજીસ્ટર્ડ સંગઠન ચલાવે છે કમરગની

મૌલાના કમરગનીની પૂછપરછમાં ATSને જાણવા મળ્યું છે કે, તે TFI (‘તૈહરી કે ફરોકી ઈસ્લામિક’ ) નામનું સંગઠન (Kamargani runs TFI organization )ચલાવી રહ્યો છે જેનું લખનઉમાં રજીસ્ટ્રેશન થયેલું છે. પોતાના સંગઠન માટે કમરગની દેશભરમાં સભ્યો બનાવી દરેક પાસેથી દૈનિક 1 રૂપિયાનું દાન મેળવે છે. સાથે જ તેના આ સંગઠન TFIના 2 જુદા જુદા બેંક અકાઉન્ટ હોવાનું પણ તપાસમાં ખુલ્યું છે. આ કેસની તપાસ માટે સેન્ટ્રલ IB, NIA સહિતની એજન્સી અમદાવાદ આવી છે. Click here

3 દમણના દરિયામાં ન્હાવા પડેલ 4 દીકરીઓ પાણીમાં ગરકાવ: ઉત્તરપ્રદેશના લખનઉનો પરિવાર પણ શોકમાં ગરકાવ

દમણના જામપોર બીચ પર પરિવાર સાથે દરિયામાં ન્હાવા પડેલ 5 સગીરા પૈકી 4 સગીરાના ડૂબી (4 girls drowned in Daman sea ) જવાથી મોત થતા દમણમાં અરેરાટી મચી ગઇ છે. ઉત્તરપ્રદેશના લખનઉથી સંબંધીના ત્યા આવ્યો હતો પરિવાર. Click here

4 ગુજરાત સરકારની નવી ગાઈડલાઈન: લગ્ન પ્રસંગમાં 300 વ્યક્તિઓને છૂટ

મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલના અધ્યક્ષ સ્થાને(Gujarat Core Committee Meeting) મળેલીમાં રાજ્યમાં પ્રવર્તમાન કોરોના સંક્રમણ સ્થિતીની સમીક્ષા(Night curfew in Gujarat remains same ) હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા લગ્ન સમારોહમાં 300 વ્યક્તિઓની મર્યાદા સાથે છૂટછાટ આપવામાં આવી છે. Click here

Vax Drive in India: અત્યાર સુધી કોરોના સંક્રમિત ન થયા હોય તેવા લોકોને પહેલા રસી આપોઃ AIIMS પ્રોફેસર

કોરોના રસીકરણ અને કુદરતી ચેપ બંને કોરોના સામે રોગપ્રતિકારક શક્તિને વેગ (Vax Drive in India) આપે છે. પરંતુ જે લોકો હજી સુધી કોરોના સંક્રમિત થયા નથી. તેમનામાં જોખમ વધુ રહેલું છે. આમ તેમને ઈનોક્યૂલેટ કરવું અત્યંત મહત્ત્વનું છે તેવું એઈમ્સના પ્રોફેસરે (AIIMS Professor Dr. Sanjay Kumar Rai on Corona Vaccination) જણાવ્યું હતું. Click here