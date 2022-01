આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે..

અમદાવાદ GTUમાં આજે 11મો પદવીદાન સમારોહ યોજાશે

અમદાવાદ ખાતે આવેલ સાયન્સ સીટીમાં આજે GTU(Gujarat Technological University)નો 11મો પદવીદાન સમારોહ(GTU to host 11th Graduation Ceremony) યોજાવા જઇ રહ્યો છે, તો જાણો આ કાર્યક્રમમાં કેટલા લોકો રહેશે અને શું હશે શું હશે સંપુર્ણ હશે કાર્યક્રમ તે અંગે માહિતી મેળવો.

ગઈકાલના એ સમાચાર જે તમને વાંચવા ગમશે...

1 PM Modi tributes to Martyrs: નેશનલ વોર મેમોરિયલ પહોંચી PM Modiએ શહીદોને આપી શ્રદ્ધાંજલિ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે 73મા પ્રજાસત્તાક દિવસ નિમિત્તે રાજપથ પર પરેડ (Republic Day parade on Rajpath) જોવા જશે. જોકે, આ પહેલા વડાપ્રધાને નેશનલ વોર મેમોરિયલ (PM Modi at National war memorial) પર શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ (PM Modi tributes to Martyrs) કરી હતી. Click here

2 Republic Day Parade at Delhi Rajpath: રાજપથની પરેડમાં સૌપ્રથમ વખત જોવા મળી ગુજરાતના આદિવાસી ક્રાંતિવીરોની ઝાંખી

દિલ્હીમાં આજે 73મા પ્રજાસત્તાક પર્વની (Republic Day Celebration 2022) ઉજવણીના ભાગરૂપે રાજપથમાં પરેડ દરમિયાન (Republic Day Parade at Delhi Rajpath) ગુજરાતના આદિવાસી ક્રાંતિવીરોનો રંગ દેખાયો હતો. અહીં આઝાદીમાં આદિવાસીઓના બલિદાનની ગાથા સૌપ્રથમ વખત પ્રસ્તુત (An overview of Gujarat's tribal revolutionaries at the Delhi Parade) કરવામાં આવી હતી. Click here

3 Gujarat Weather Report : રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો યથાવત્, જાણો આજનું તાપમાન

સમગ્ર રાજ્યમાં છેલ્લાં બે દિવસથી કોલ્ડ વેવની અસર(Cold wave effect) વર્તાઈ રહી છે છે અને ફરીથી લઘુતમ તાપમાનનો પારો(Mercury at minimum temperature) નીચે સરક્યો છે અને ઠંડીના ચમકારાથી તમામ લોકો ઠુંઠવાયા હતા તો આજે રાજ્યના જિલ્લાઓમાં 4 ડિગ્રીથી 13 ડિગ્રી જેટલું તાપમાન નોંધાયું છે. Click here

1 Padma Shri Award 2022: સોનુ નિગમે પદ્મશ્રી પુરસ્કાર તેની સ્વર્ગસ્થ માતાને સમર્પિત કર્યો

બોલિવૂડના પ્રખ્યાત પ્લેબેક સિંગર સોનુને (Playback Singer Gold Sonu Nigam) કલાના ક્ષેત્રમાં વિશિષ્ટ યોગદાન બદલ દેશના ચોથા સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કારથી સન્માનિત કરાયા છે. ગણતંત્ર દિવસની (Republic Day 2022) પૂર્વ સંધ્યાએ પદ્મ પુરસ્કારોની (Padma Shri Award 2022) જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. Click here

2 Republic Day 2022: વરૂન ધવને ફેન્સને પાઠવી ગણતંત્ર દિવસની શુભેરછા

આજે બુધવારે ગણતંત્ર દિવસ (Republic Day 2022) પર બોલીવૂડ સેલિબ્રટીઓ તેના ફેન્સને ગણતંત્ર દિવસની શુભેરછાઓ આપી રહ્યાં છે, ત્યારે વરૂન ધવને (Varun Dhavan Films) પણ ઇન્સ્ટાગ્રામ (Varun Dhavan Instragram Account) પર એક વીડિયો શેર (Social Media) કરી પોતાના ફેન્સને ગણતંત્ર દિવસની શુભેરછા પાઠવી છે. Click here