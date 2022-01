આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે..

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે વિવિધ જિલ્લાઓના ડીએમ સાથે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા વાતચીત કરશે

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે એટલે કે 22મી જાન્યુઆરીએ વિવિધ જિલ્લાઓના ડીએમ સાથે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા વાતચીત કરશે. તે જિલ્લાઓમાં સરકારી યોજનાઓ અને કાર્યક્રમોના અમલીકરણની પ્રગતિ અને વર્તમાન સ્થિતિ વિશે સીધો પ્રતિસાદ લેશે.

1 ગઈકાલના એ સમાચાર જે તમને વાંચવા ગમશે...

રાજ્યમાં વધતા કોરોના કેસો વચ્ચે સરકારની નવી ગાઈડલાઈન - 17 શહેરોમાં રાત્રી કર્ફ્યૂ

રાજ્યમાં કોરોના (Corona In Gujarat) ગંભીર સ્થિતિને જોતા 17 શહેરોમાં રાત્રી કર્ફ્યૂ (Night Curfew In Gujarat) લગાવવામાં આવ્યો છે. બસ ટ્રાન્સપોર્ટ સેવાઓને રાત્રી કર્ફ્યૂમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. તો લગ્ન પ્રસંગ સહિતના સામાજિક અને અન્ય કાર્યક્રમોમાં 150 લોકોની મર્યાદા યથાવત રાખવામાં આવી છે. Click here

2 Amar Jawan Jyoti: નેશનલ વોર મેમોરીયલ સાથે અમર જવાન જ્યોતિના વિલિનીકરણ પર ભૂતપૂર્વ સૈનિકોની મિશ્ર પ્રતિક્રિયા

અમર જવાન જ્યોતિ (Amar Jawan Jyoti)નું નિર્માણ 1971ના ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધમાં શહીદ થયેલા ભારતીય સૈનિકોના સ્મારક તરીકે કરવામાં આવ્યું હતું. તેનું ઉદ્ઘાટન 26 જાન્યુઆરી 1972ના રોજ તત્કાલિન વડાપ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધીએ કર્યું હતું. Click here

3 Digital Strike On Pakistan: પાકિસ્તાન પર મોદી સરકારની 'ડિજિટલ સ્ટ્રાઇક', 35 યુટ્યુબ ચેનલ અને 2 વેબસાઇટ કરી બ્લોક

પાકિસ્તાન પર ડિજિટલ સ્ટ્રાઇક (Digital Strike On Pakistan) કરતાં મોદી સરકારે 35 યુટ્યુબ ચેનલ, 2 વેબસાઇટ, 2 ટ્વિટર એકાઉન્ટ્સ, 2 ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ્સ અને 1 ફેસબુક એકાઉન્ટ બ્લોક કર્યા છે. આ એકાઉન્ટ્સ દ્વારા ભારત વિરુદ્ધ પ્રોપેગેંડા અને વિભાજનકારી પોસ્ટ કરવામાં આવી રહી હતી. Click here

4 સચિવાલયમાં પણ કોરોના: રાજ્ય કેબીનેટ પ્રધાન પોતાના નિવાસસ્થાને જ આઈસોલેટ થયા

અગાઉ પણ અનેક પ્રધાનો અને અનેક સચિવો પોઝિટિવ આવી ગયા છે, ત્યારે આજે વધુ એક રાજ્ય સરકારના કેબીનેટ મહેસૂલ પ્રધાન રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ (Rajendra trivedi corona positive) આવ્યો છે. Click here

5 ભારતીય ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલે જન્મદિવસને બનાવ્યો ખાસ અને યાદગાર

ભારતીય ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલે (Allrounder Akshar Patel) પણ સગાઈ કરી પોતાને મેહાના હવાલે કરી દીધો છે. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે કે, આ વર્ષે તેઓ લગ્નના બંધનમાં બંઘાઇ જશે. ડાબા હાથના સ્પિનરે (Indian spinner Akshar Patel) તેના 28માં જન્મદિવસ પર સગાઈ કરી આ ખાસ દિવસને વધુ ખાસ અને યાદગાર બનાવી દીધો છે. Click here

વાહ... વૈજ્ઞાનિકોએ મિનિટોમાં કોવિડને શોધી કાઢવાની ટેકનિક વિકસાવી

સ્કોટિશ વૈજ્ઞાનિકો (Scottish scientists technology)એ આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સના આધારે તપાસની એક પદ્ધતિ વિકસાવી છે, જેના દ્વારા એક્સ-રેનો ઉપયોગ કરીને કોવિડ-19ને થોડીવારમાં જ શોધી શકાય છે. Click here