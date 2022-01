આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે...

1) Education Minister Jitu Vaghani: સરકારની સંવેદનશીલતા, રાજ્યના શિક્ષણપ્રધાને લીધો નિર્ણય

ગુજરાત રાજ્યમાં કોરાનાના વધતા કેસને (Corana case In Gujarat) ધ્યાને લઇને રાજ્ય સરકાર દ્વારા અનેક વિભાગોમાં આજે 15 જાન્યુઆરીના રજાની ઘોષણા કરી છે. આ નિર્ણય રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ (Chief Minister Bhupendra Patel) અને શિક્ષણ પ્રધાન જીતુ વાઘાણી (Education Minister Jitu Vaghani) વચ્ચે થયેલી ચર્ચા બાદ લેવાયો છે. Click Here

2) Corona In Gujarat: કોરોનાના વધતા કહેરને જોતા અંબાજી મંદિર ફરી એકવાર દર્શનાર્થીઓ માટે કરાયું બંધ

કોરોના સંક્રમણ (Corona In Gujarat)ને જોતા અંબાજી મંદિર (Ambaji temple Gujarat) આજે 15 જાન્યુઆરીથી 22 જાન્યુઆરી સુધી બંધ (Ambaji Temple Closed) રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. જો કે મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત અંબિકા ભોજનાલય (ambika bhojnalaya ambaji) ચાલું રાખવામાં આવ્યુ છે. Click Here

ગઈકાલના એ સમાચાર જે તમને વાંચવા ગમશે...

1) Gujarat Corona Update : રાજ્યમાં 24 કલાકમાં 10,019 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા, જાણો તમારા વિસ્તારની પરિસ્થિતિ એક ક્લિકમાં

ગુજરાતમાં આજે 10,019 કોરોના (Gujarat Corona Update)ના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે અને અને 2 લોકોના મોત થયા છે. Click Here

2) Uttarayan 2022 Gujarat: CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાના નિવાસસ્થાને પરિવાર સાથે કરી ઉત્તરાયણની ઉજવણી

મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલે (Gujarat CM Uttarayan Celebration) પોતાના નિવાસસ્થાન ખાતે ઉત્તરાયણ (Uttarayan 2022 Gujarat)ની ઉજવણી કરી હતી. તેઓ આ દરમિયાન લોકોને મળ્યા હતા અને વાતચીત કરી હતી. આરોગ્યપ્રધાન ઋષિકેશ પટેલે વિસનગર ખાતે પરિવાર સાથે ઉત્તરાયણ ઉજવી હતી. Click Here

3) Amit Shah In Ahmedabad: કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિતશાહે પરિવાર સાથે જગન્નાથ મંદિરમાં કરી પૂજા

કેન્દ્રી ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે અમદાવાદ (Amit Shah In Ahmedabad)માં પરિવાર સાથે જગન્નાથ મંદિર (Amit Shah At Jagannath Temple)માં પૂજા કરી હતી. અમિત શાહે જગન્નાથનું પૂજન અને ગૌ પૂજન કર્યું હતું. Click Here

4) Uttarayan 2022 Gujarat: રાજ્યમાં 224 લોકોને થઈ પતંગની દોરીથી ઈજા, અમદાવાદમાં સૌથી વધુ

ઉત્તરાયણ (Uttarayan 2022 Gujarat) પર આજે ગુજરાતમાં 224 જેટલા બનાવો (Injury due to kite string In Gujarat) દોરીથી ઈજા થયાના બન્યા છે. અમદાવાદમાં સૌથી વધુ 62 બનાવો (Injury due to kite string In Ahmedabad) દોરીથી ઈજા થયાના બન્યા છે. રાજ્યમાં 108 ઇમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સને 4 વાગ્યા સુધીમાં 1,924 જેટલા કોલ મળ્યા છે. Click Here

5) UNCLAIMED BAG FOUND IN GHAZIPUR: ગાઝીપુરમાં બ્લાસ્ટનું ષડયંત્ર નિષ્ફળ, NSGએ IED બોમ્બને નિષ્ક્રિય કર્યો

પૂર્વ દિલ્હીના ગાઝીપુર ફૂલ મંડીમાં એક લાવારિસ બેગ (UNCLAIMED BAG FOUND IN GHAZIPUR) મળી આવી છે. પોલીસે બેગની આસપાસનો વિસ્તાર સાફ કરી દીધો છે. ફાયર ટેન્ડર પણ આવી ગયા છે. પૂર્વ દિલ્હીના ગાઝીપુર ફૂલ મંડીમાં (Ghazipur Flower Market) દાવો ન કરાયેલ બેગમાંથી IED મળ્યો. દિલ્હી પોલીસે આ જાણકારી આપી છે. Click Here

સુખીભવ:

1) Winter health care tips: સૂતી વખતે ઊની કપડાં પહેરી ગંભીર બીમારીને આંમત્રણ આપવાનું ટાળો, જાણો કેવી રીતે

શિયાળાની ઋતુમાં રજાઇની અંદર સ્વેટર કે મોજાં જેવા ઊની કપડાં પહેરીને (Winter Special clothes) સૂવાથી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત (Tips for a healthy winter) અનેક સમસ્યાઓ (winter health care tips) થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કેવી રીતે! Click Here