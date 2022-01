આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે...

PM Modi Tripura Visit: વડાપ્રધાન મોદી આજે ત્રિપુરાની મુલાકાતે, પ્રવાસ પહેલા સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી

4 જાન્યુઆરીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની (PM Modi Tripura Visit) અગરતલાની મુલાકાત (Prime Minister Narendra Modi's visit) પહેલા ત્રિપુરા પોલીસે સુરક્ષા વધારી દીધી છે. મુખ્ય સચિવ કુમાર આલોક (Chief Secretary Kumar Alok) અને રાજ્યના પોલીસ મહાનિર્દેશક VS યાદવે (State Director General of Police VS Yadav), બિપ્લબ કુમાર દેબ (Chief Minister Biplab Kumar Deb) સાથે રવિવારે મોડી રાત્રે સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરી હતી. Click here

1 Isudan Gadhvi on Liquor Report: જેલ જવામાં ગભરાતા નથી, 27 વર્ષની સરકાર સામે આંદોલન ચાલુ રહેશે

ભાજપના મહિલા પ્રવક્તા શ્રદ્ધા રાજપૂતે ઇસુદાન ગઢવી પર દારૂ પીને છેડતીની ફરિયાદ (FIR Against Isudan Gadhvi)માં 13 દિવસ બાદ FSLમાંથી ઇસુદાન ગઢવીનો પોઝિટિવ રિપોર્ટ આપવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે આજે ઈશુદાન ગઢવી પોલીસ સ્ટેશન હાજર (Isudan Gadhvi Surrender) થઇ પત્રકાર પરિષદને સંબોધી હતી, જેમાં ભાજપના દબાણ હેઠળ રીપોર્ટ સાથે છેડછાડના ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા હતા. Click here

2 Gujarat Ranji Team 2022: સુરતના 3 ખિલાડીઓની ગુજરાતની રણજી ટીમમાં પસંદગી, ટીમનો કેપ્ટન પણ સુરતનો

ગુજરાતની રણજી ક્રિકેટ ટીમ (Gujarat Ranji Team 2022)માં સુરતના 3 ખેલાડીઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે. સુરતના ભાર્ગવ મેરાઈ, મેહુલ પટેલ અને પાર્થ વાઘાણીની ગુજરાતની રણજી ટીમ (Cricketers From Surat In Gujarat Team)માં પસંદગી થઈ છે. એટલું જ નહીં, ગુજરાતની રણજી ટીમની કમાન સુરતના ભાર્ગવ મેરાઇને સોંપવામાં આવી છે. Click here

3 Corona In Mumbai: મુંબઈમાં કોરોનાએ મચાવ્યો હડકંપ, ધોરણ-9 સુધીની સ્કૂલો 31 જાન્યુઆરી સુધી કરાઈ બંધ

ઓમિક્રોનના વધતા જતા કેસો (Omicron cases in Mumbai)ના ખતરા વચ્ચે BMCએ શાળાઓને 9માં ધોરણ સુધી વર્ગો બંધ કરવાનો આદેશ (school closed in mumbai) આપ્યો છે. રવિવાર સુધી મુંબઈમાં એક્ટિવ કેસ (Corona In Mumbai)ની સંખ્યા 29,819 હતી. રવિવારે દૈનિક કેસો (Daily cases in Maharashtra)માં 27 ટકાનો ઉછાળો નોંધાયો હતો. Click here

4 Ekta Kapoor Tested Positive: એકતા કપૂર થઈ કોરોના પોઝિટિવ, પોતાને કરી આઈસોલેટ

બોલિવૂડ ડિરેક્ટર-પ્રોડ્યુસર એકતા કપૂરનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ (Ekta Kapoor Tested Positive) આવ્યો છે. રિપોર્ટ આવ્યા બાદ તેણે પોતાને આઈસોલેટ કરી લીધી છે. એકતાએ તેના સંપર્કમાં આવેલા તમામ લોકોને તેમનો કોરોના ટેસ્ટ કરાવવાની (Appeal to people to get their corona tested) અપીલ કરી છે. Click here

Skin Care: ત્વચાને વધુ ચમકદાર બનાવે છે સીરમ અને જેલ

આજકાલ ત્વચાની સંભાળ માત્ર ક્લીન્ઝિંગ, ટોનિંગ અને મોઈશ્ચરાઈઝિંગ પૂરતી મર્યાદિત (Skin Care) નથી, પરંતુ અત્યારે આ શ્રેણીમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ અને પ્રક્રિયાઓ પણ ઉંમેરવામાં આવી (Get Glowing skin with Serum and Gel) છે. જેમ કે, જેલ, સીરમ, ત્વચા તેલ અને એસેન્સ વગેરેનો ઉપયોગ. ચાલો જાણીએ આ ઉત્પાદનોના ઉપયોગ અને ફાયદા શું છે. Click here