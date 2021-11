આજના એ સમાચાર, જેના પર તમારી નજર રહેશે...

ચંદ્રગ્રહણનું વૈજ્ઞાનિક અને ધાર્મિક દ્રષ્ટિકોણથી ઘણું મહત્વ છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ અનુસાર, વર્ષનું છેલ્લું ચંદ્રગ્રહણ શુક્રવારે 19 નવેમ્બર 2021ના રોજ થશે. આ આંશિક ચંદ્રગ્રહણ (Chandr Grahan) છે, ચંદ્રગ્રહણ હંમેશા પૂર્ણિમાં પર થાય છે, હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, શુક્રવારના રોજ ચંદ્રગ્રહણ (lunar eclipse 2021 on November 19) કાર્તિક શુક્લ પક્ષની પૂર્ણિમાં પર થશે.

ભારતીય શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન (IITE)નો દિક્ષાંત સમારોહ યોજવામાં આવ્યો હતો. ચોથા પદવીદાન સમારોહમાં 725 વિદ્યાર્થીઓને ડીગ્રી એનાયત કરવામાં આવી હતી. જુદી જુદી 9 ફેકલ્ટીના વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી હતી. જેમાં વિદ્યાર્થીઓને ગોલ્ડ મેડલ પણ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. ઉદબોધન કરતા જીતુ વાઘાણીએ કહ્યું કે, ધોરણ 9થી 11માં પ્રાકૃતિક ખેતીનો વિષય (The subject of natural farming) પણ ઉમેરવામાં આવશે.

સાંતેજ (santej)માં 3 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ (rape on a 3 year old girl) અને મોત નીપજાવવા (murder) મામલે તેમજ અન્ય 3 બાળકીઓ પર કરાયેલા દુષ્કર્મ મામલે આજથી ગાંધીનગર ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ (gandhinagar fast track court)માં સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. આરોપી વિજય પોપટજી ઠાકોરને રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (prime minister narendra modi)એ કહ્યું છે કે, તેમની સરકાર હાઈ પ્રોફાઇલ ભાગેડું આર્થિક ગુનેગારો (high profile fugitive economic criminal)ને સ્વદેશ લાવવા માટે તમામ રીતોનો ઉપયોગ કરી રહી છે અને તેમની સામે દેશમાં પાછા આવવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી બચ્યો.

2022 માટે પ્રતિષ્ઠિત રોડ્સ સ્કોલર્સ (Distinguished Rhodes Scholars for 2022 )માટે પાંચ ભારતીયોની પસંદગી (Selection of five Indians)કરવામાં આવી છે. આ શિષ્યવૃત્તિ 1903( The scholarship was started in 1903 )માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. રિતિકા મુખર્જી, અદ્રિજા ઘોષ, અકુમજુંગ પોંગેન, ડૉ. વરદ પુંટાંબેકર અને ડૉ. ઐશ્વર્યા વેદુલાને શિષ્યવૃત્તિ મેળવવા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. આ અનુસ્નાતક પુરસ્કારો (Postgraduate awards )છે જે યુવાનો માટે પરિવર્તનશીલ શૈક્ષણિક તકો પ્રદાન કરે છે.