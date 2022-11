આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે

એડિલેડમાં ટીમ ઈન્ડિયા અને ઈંગ્લેન્ડનો ટ્રેક રેકોર્ડ, જાણો કોણ છે આગળ

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન રોહિત શર્મા જોસ બટલરની ટીમ સામે ટક્કર લેવા માટે તૈયાર (Second Semi final India vs England) છે. બીજી તરફ ઈંગ્લેન્ડની આ બંને ટીમ પોતાની આગામી 2 મેચ જીતીને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનવાની તૈયારી કરી રહી છે. આવો જાણીએ T20 મેચમાં બંને ટીમનો શું રેકોર્ડ (Track Record in Adelaide) છે. Click here

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો..

દેશના 50માં CJI બન્યા ડીવાય ચંદ્રચુડ, રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ લેવડાવ્યા શપથ

જસ્ટિસ ડીવાય ચંદ્રચુડે ચીફ જસ્ટિસ તરીકે (chief justice of india) શપથ લીધા છે. તેઓ દેશના 50મા મુખ્ય ન્યાયાધીશ બન્યા છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ (President Draupadi Murmu) જસ્ટિસ ડીવાય ચંદ્રચુડને રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં (Rashtrapati Bhavan) જસ્ટિસ ઉદય ઉમેશ લલિતના સ્થાને ભારતના 50મા મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે શપથ લેવડાવ્યા હતા.આ શપથગ્રહણ સમારોહમાં પીએમ મોદી, (PM Narendra modi) ઉપરાષ્ટ્રપતિ ધનખડ સહિત તમામ મહાનુભાવો હાજર રહ્યા હતા. મુખ્ય ન્યાયાધીશ ચંદ્રચુડનો કાર્યકાળ 10 નવેમ્બર 2024 સુધી ચાલશે. Click here

વિજય રૂપાણી અને નીતિન પટેલ ઉપરાંત આ નેતાઓએ ચૂંટણી લડવાનો કર્યો ઈન્કાર

વર્ષ 2022 વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં (Gujarat assembly elections 2022) વિજય રૂપાણીની સરકારના અનેક પ્રધાનોને ટિકિટ નહીં આપવાની સંભાવના છે. વિજય રૂપાણી અને નીતિન પટેલે ચૂંટણી નહીં લડવાની જાહેરાત (These leaders refused to contest the elections) કરી છે, ત્યારે વિજય રૂપાણીની સરકારના અનેક પ્રઘાનોની ટિકિટ કપાવાની પણ શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. Click here

હવે ગુજરાતીઓ તમેજ વિચારો: આપની રેવડી જોઈએ, કોંગ્રેસના 8 વાયદા કે 27 વર્ષનો બીજેપીનો વિકાસ?

Gujarat Assembly Election 2022: ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022માં તમામ રાજકીય પક્ષ સક્રિય થયા છે. રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ પણ ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે, તેવામાં AAP નેતા અરવિંદ કેજરીવાલની મફત રેવડી આપવાની જાહેરાતો વચ્ચે કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી પ્રજાને 8 વચનો આપ્યા છે. જોકે મફત આપવાના વચનોમાં (Guarantees of Political Parties) પ્રજા કોના શિરે ગુજરાતના સત્તાનો તાજ પહેરાવે છે તેની પર સૌની નજર રહેલી છે. Click here

વોટ આપવામાં સમજ ન પડે તો આ એપ પર મેળવો તમામ વિગતો

Voter Helpline App: અત્યારે ચૂંટણીની મોસમ છે અને મોટાભાગના લોકો મૂંઝવણમાં છે કે કોને મત આપવો. ખાસ કરીને આજના યુવાનો કે જેમની પાસે નેટફ્લિક્સ પર ઇન્સ્ટા પર વીડિયો અને મૂવી જોવાનો સમય નથી, તેમાંથી મોટાભાગના લોકો મૂંઝવણમાં છે કે, મત આપવો કે નહીં. આપવો તો કોને આપશો અને શા માટે આપશો. Click here

આમ આદમી પાર્ટીએ કરી જેની પસંદગી આવી છે એ પોરબંદરના નેતાની નોટબુક

નજીકના સમયમાં ગુજરાત વિધાનસભાની (Gujarat Assembly Election 2022) ચૂંટણી છે, ત્યારે ETV BHARATનો વિશેષ કાર્યક્રમ નેતાની નોટબુકમાં પોરબંદર વિધાનસભા બેઠકની ટિકીટ માટે જીવન ભાઈ જુંગી ( Jeevan Jungi Netani Notebook ) પર વાંચો અમારો વિશેષ અહેવાલ. Click here

સુરતના પાંચ ખિલાડીઓની BCCI દ્વારા આયોજિત વિજય હજારે વનડે ટુર્નામેન્ટમાં પસંદગી

સુરતના SDCA ના પાંચ ખિલાડીઓની BCCI દ્વારા વિજય હજારે વનડે ટુર્નામેન્ટમાં (Vijay Hazare ODI Tournament) પસંદગી કરાઇ છે. ભાર્ગવ મેરાઈ, ચિરાગ ગાંધી, હાર્દિક પટેલ, આર્ય દેસાઈ, સેન પટેલ,પંસદગી કરવામાં આવી છે. આવતી 12 નવેમ્બરથી દિલ્હી ખાતે આ ટુર્નામેન્ટ રમાશે. Click here

TET એડમિટ કાર્ડ પર સની લિયોનીનો અશ્લીલ ફોટો, અપાયા તપાસના આદેશ

શિક્ષક બનવા માટે ટીચર એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ (TET)ના એડમિટ કાર્ડ પર મહિલા ઉમેદવારના એડમિટ કાર્ડ પર સની લિયોનનો અશ્લીલ ફોટો (Sunny leone photo on TET admit card ) જોવા મળ્યો છે, જે બાદ કર્ણાટકમાં સત્તાધારી પક્ષ અને વિપક્ષ આમને-સામને આવી ગયા છે. Click here