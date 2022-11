ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો..

1 ગુજરાત વિરોધીઓના આવનારી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં થશે સૂપડા સાફ: PM નરેન્દ્ર મોદી

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી (Gujarat assembly election 2022) જાહેર થયા બાદ પીએમ મોદીએ આજે વલસાડ જિલ્લાથી ચૂંટણી પ્રચારના (election campaign) શ્રીગણેશ કર્યા છે. યોજાયેલી સભા દરમિયાન વિરોધીઓ પર વરસ્યા હતા. જનતાને રેકોર્ડ બ્રેકથી ભાજપને વિજયી બનાવવા અપીલ કરી હતી.

2 સાયબર ઠગથી સાવધાન: કોંગ્રેસના સંભવિત ઉમેદવારોને ટીકીટ અપાવવાના બહાને ફસાવવાનો પ્રયાસ

વડોદરામાં કોંગ્રેસના બે નેતાઓને સાયબર ઠગ (Cyber ​​thugs) દ્વારા પૈસા પડાવવા માટે મેસેજ તેમજ વોટ્સએપ કોલ આવ્યા હોવાની ફરિયાદ તાજેતરમાં જ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ છે. સાયબર ઠગે મેસેજ તેમજ વોટ્સએપ કોલ કરી કહ્યું, રાહુલ ગાંધીનો PA બોલું છું. તમારે વિધાનસભાની (Gujarat assembly election 2022) ટિકિટ જોઇતી હોય તો ખર્ચ આપવો પડશે તેમ કહી બેંક ખાતા નંબર આપી રૂપિયાની માંગણી કરી હતી.

3 13 વર્ષીય સગીરે પરિવારના ચાર સભ્યોની કરી હત્યા

એક ભયાનક ઘટનામાં, 13 વર્ષીય યુવકે કથિત રીતે તેની માતા, બહેન અને દાદા સહિત ચાર વ્યક્તિઓની હત્યા કરી (Four persons killed) અને તેમને ખાડામાં દાટી દીધા હતા.

4 ગોપાલ ઇટાલિયાએ આમ આદમી પાર્ટીની દસમી યાદી કરી જાહેર

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી (Gujarat Assembly Election 2022) તારીખ જાહેર થતા જ આદમી પાર્ટી પોતાના અલગ અલગ વિધાનસભા બેઠક પર ઉમેદવારો જાહેર કરી રહ્યા છે ત્યારે આજે વધુ એક દસમી યાદી આજે જાહેર કરવામાં આવી છે જેમાં 21 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ સાથે જ આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા 139 વિધાનસભામાં બેઠક પરના ઉમેદવારો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

સુરતીઓ આ વખતે ફ્રી, વીજળી, પાણી, શિક્ષણને લઈને મત આપવાના મૂડમાં

સુરત: વિધાનસભા ચૂંટણીને (Gujarat assembly election 2022) લઈ ગુજરાતમાં આ વખતે ત્રિપાંખીય જંગ જોવા મળશે. ડિસેમ્બર માસમાં નક્કી થશે કે આવનાર પાંચ વર્ષમાં કોણ સરકાર ચલાવશે અને ગુજરાતની સત્તા કોના હાથમાં રહેશે. ત્યારે ETV Bharatની ચૂંટણી ચર્ચા (ETV Bharat chuntani charcha ) સુરત વિધાનસભા બેઠક પર પહોંચી હતી. મતદારો સાથે ખાસ વાતચીતમાં જાણવા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો કે (Surat public mood) તોમની સમસ્યા શું છે ખાસ કરીને સીનીયર સીટીઝન મતદાતાઓ શું કહેવા માંગે છે. ફ્રી વીજળી અને પાણીની વાત સાથે અનેક ગેરંટી આ વખતે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે જનતા મુદ્દો માનશે કે નહીં આ હેતુથી સુરતની પ્રજા સાથે ETV Bharatએ ખાસ વાતચીત કરી હતી. અમારા આ વિશેષ અહેવાલ ચૂંટણી ચર્ચામાં (Surat chuntani charcha ) નિહાળો ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈ ફ્રી વાયદાઓ માટે સુરતીઓનો મિજાજ...

T20 WORLD CUP : સેમિફાઇનલની ચાર ટીમો નક્કી, ભારત આ ટીમ સામે ટકરાશે

ભારત અને પાકિસ્તાન બીજા ગ્રુપમાંથી સેમીફાઈનલમાં પહોંચી ગયા છે. પહેલા ગ્રુપમાં ઈંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડની ટીમો સેમીફાઈનલમાં પહોંચી (T20 World Cup Four teams of semifinals) ગઈ છે. ભારતનો મુકાબલો ઈંગ્લેન્ડ સામે 10 નવેમ્બરે એડિલેડ રમાશે.

બોયફ્રેન્ડ સાથે ઓસ્ટ્રેલિયામાં જન્મદિવસની ઉજવણી કરી રહી છે આથિયા શેટ્ટી

5 નવેમ્બરે આથિયા શેટ્ટી તેના 30માં જન્મદિવસની (Athiya Shetty Birthday) ઉજવણી કરી રહ્યો છે. આ અવસર પર બોયફ્રેન્ડ અને ક્રિકેટર કેએલ રાહુલે અભિનેત્રી આથિયા શેટ્ટીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી છે અને રોમેન્ટિક તસવીરો પણ શેર કરી છે.