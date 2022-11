ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો..

1 મોરબી ઝૂલતા પુલ દુર્ઘટનામાં દિવંગતોને શ્રદ્ધાંજલિ, ગાંધીનગર નવા સચિવાલયમાં મૌન શોક

મોરબી ઝૂલતા પુલ દુર્ઘટનામાં દિવંગતોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા ગાંધીનગર નવા સચિવાલય ખાતે પ્રાર્થનાસભા ( Prayer meeting at Gandhinagar New Secretariat )યોજાઇ હતી.જેમાં ઉચ્ચ સનદી અધિકારીઓ સહિત વિભાગોના કર્મચારીઓએ મૌન પાળી શ્રદ્ધાંજલિ ( Tribute to Morbi Bridge Collapse victims ) અર્પણ કરી હતી. Click here

2 મોરબી ઝૂલતા પુલ દુર્ઘટનાને લઇ રાજવી પરિવાર શોકાકુલ, મૃતકોના પરિવારજનોને સહાય જાહેર કરી

મોરબી રાજવી પરિવાર ઝૂલતાપુલ દુર્ઘટના ( Morbi Bridge Collapse ) પ્રત્યે દુઃખ અને ઊંડા શોકની લાગણી ( Morbi royal family saddened by Morbi Bridge Collapse ) વ્યક્ત કરી છે. રાજવી પરિવાર દ્વારા દરેક મૃતકોના પરિવારજનોને એક લાખ રૂપિયાની સહાય ( Donate to Families of Deceased ) અર્પણ કરાશે. Click here

3 મોરબી બ્રિજ દુર્ઘટનામાં નિરાધાર બાળકોના સુરતના ઉદ્યોગપતિ બનશે પાલનહાર

મોરબીમાં રવિવારે ઝુલતો પુલ તૂટી (Morbi Hanging Bridge Tragedy) પડવાથી 150 લોકોના મૃત્યુ થયા છે. 200થી વધુ લોકોને બચાવી લેવાયા છે. આ બચાવ કામગીરીમાં મોરબી પોલીસે જાનની પરવા કર્યા વગર મચ્છુ નદીમાં કૂદી પડી હતી. મોરબીમાં બનેલી ઘટના બાદ સુરત શહેરના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ વસંત ગજેરાએ એક મહત્વની જાહેરાત કરી છે. આ ઘટનામાં માતા પિતાની છત્રછાયા જે બાળકોએ (Guardian of Destitute Children) ગુમાવી છે. તેમની જવાબદારી સુરતના ઉદ્યોગપતિ વસંત ગજેરાની સામાજિક સંસ્થાએ ઉઠાવી છે. Click here

Etv Bharat Special

1 મોરબની દુર્ઘટનામાં પોલીસની હિંમત દેખાઈ તો વકીલે કર્યા આ ગંભીર આક્ષેપ

ગત રવિવારના દિવસે ગુજરાતના ઇતિહાસની ગોઝારી ઘટનાએ ( Morbi Bridge Collapse ) સમગ્ર દેશનું દિલ હચમચાવી નાખ્યું છે. જો કે આજ ઘટનામાં ગુજરાત પોલીસના એ વીડિયો (Morbi Police Video Viral) જેને લોકોના દીલ જીતી લીધા વાક્ય સાથે એક વીડિયો પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. મોરબીનો ઝુલતો પુલ તૂટી પડતા 136 વ્યક્તિઓના આ દુર્ઘટનામાં મોત થયા છે. જેમને માટે આજે સમગ્ર રાજ્યમાં શોક મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. Click here

2 બુથ કન્વીનરથી ગુજરાત સરકારના પ્રધાન સુધીની પૂર્ણેશ મોદીની સફર...

સુરત શહેર પશ્ચિમ વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 (Gujarat Assembly Election 2022) માટે ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે સીધો મુકાબલો થવાનો છે. આ બેઠક ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં સુરત જિલ્લો ભાજપનો ગઢ ગણાય છે, ત્યારે ETV Bharatનો વિશેષ કાર્યક્રમ નેતાની નોટબુકમાં (Purnesh Modi Netani Notebook) સુરત પશ્ચિમ વિધાનસભા બેઠકની ટિકિટ માટે વર્તમાન ધારાસભ્ય પૂર્ણેશ મોદી પર વાંચો અમારો વિશેષ અહેવાલ... Click here

3 ETV Bharatના અહેવાલના પગલે તંત્ર જાગ્યું, કૃષ્ણગરને જોડતો લાકડાનો પુલ તોડી પડાયો

મોરબીમાં રવિવારે ઝુલતો પુલ તૂટી પડવાથી 136 લોકોના મૃત્યુ થયા છે. 200થી વધુ લોકોને બચાવી લેવાયા છે. જેને લઈને વડોદરામાં પણ બે ઝુલતા પુલ આવેલા છે. જેમાં એક ઝુલતો પુલ એવો છે કે જે નથી. પાલિકાએ કે પછી નથી સરકારે બનાવેલો પરંતુ નાગરિકોએ સ્વેચ્છાએ આ પુલ બનાવ્યો છે. આ પુલ (Wooden Bridge Connecting Krishnagar) અંગે ETV Bharatએ ગઈકાલે એક અહેવાલ પ્રસારિત કર્યો હતો. Click here

બ્રાઝિલના ભૂતપૂર્વ ફૂટબોલ કેપ્ટન કાફુ 4 નવેમ્બરે કોલકાતાની મુલાકાત લેશે

બ્રાઝિલનો વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેપ્ટન કાફુ (Brazils World Cup winning captain Cafu) 4 નવેમ્બર, શુક્રવારના રોજ કોલકાતાની મુલાકાતે આવવાનાં છે. બ્રાઝિલના ભૂતપૂર્વ ડિફેન્ડરની અહીં નવેમ્બરના ત્રીજા સપ્તાહમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ શરૂ થવાની અપેક્ષા છે.બ્રાઝિલની વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમનો કેપ્ટન પોતે ભારતની મુલાકાત લેવા આતુર (Cafu to visit Kolkata on November 4) છે. Click here

અમિતાભ બચ્ચનને મળી X કેટેગરીની સુરક્ષા

મુંબઈ પોલીસ મેગાસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચનને X સુરક્ષા (Amitabh Bachchan X category Security ) આપવા જઈ રહી છે. મુંબઈ પોલીસે સલમાન ખાનને Y કેટેગરીની સુરક્ષા, અક્ષય કુમાર અને અનુપમ ખેરને X કેટેગરીની સુરક્ષા પૂરી પાડી છે. Click here