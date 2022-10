આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે...

વિધાનસભા ચૂંટણી સામે મહત્વની કેબિનેટ બેઠક

રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષસ્થાને યોજાશે કેબિનેટ બેઠક, હવે ગણતરીની બેઠક યોજાશે, ત્યારે સરકાર મહવની જાહેરાત અને નિર્ણય કરી શકે કે કેમ?

1 મને AAP છોડવાનું કહેવામાં આવ્યું, મુખ્યપ્રધાન બનાવવાની ઓફરઃ મનીષ સિસોદિયા

સીબીઆઈ દ્વારા દિલ્હીના નાયબ મુખ્યપ્રધાન મનીષ સિસોદિયાની લગભગ 9 કલાક સુધી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. પહેલા તો તે પત્રકારો સાથે વાત કર્યા વગર જ નીકળી ગયા હતા. જ્યારે તે ફરી પાછા ફર્યા ત્યારે માત્ર 3 મિનિટમાં જ પોતાની વાત પૂરી કરીને ચાલ્યા ગયા. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે સીબીઆઈ ઓફિસમાં મુખ્યપ્રધાન બનાવવાની ઓફર કરવામાં આવી હતી. સાથે જ AAP છોડવાનું કહેવામાં આવ્યું. Click here

2 પીએમ મોદી રાજકોટમાં અનેક વિકાસ યોજનાઓની ઝોળી ખોલશે, જાણો

19 ઓક્ટોબરે પીએમ રાજકોટ ( PM Modi Rajkot Programme )ઉપરાંત અન્ય જિલ્લામાં પણ યોજનાઓની ઝોળી ( Bucket of development plans ) લઇને આવી રહ્યાં છે. મોરબી તથા અન્ય જિલ્લામાં કુલ 7710 કરોડના વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે. રાજકોટમાં અમૂલ પ્લાન્ટ ( Amul plant in Rajkot ) સહિત 4309 કરોડના વિવિધ વિકાસકાર્યોની ભેટ મળશે, જ્યારે મોરબીમાં 2738 કરોડના વિકાસકાર્યોનું ખાતમુહૂર્ત અને જાહેરાત કરશે. Click here

3 જૂનાગઢમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદી ત્રણ જિલ્લામાં આટલી યોજનાઓની જાહેરાત થશે

પીએમ નરેન્દ્ર મોદી 19 તારીખે જૂનાગઢની મુલાકાતે ( PM Modi Junagadh Visit on 19 October ) છે. તેઓ જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને પોરબંદર જિલ્લાની વિવિધ પાણી પુરવઠા ભૂગર્ભ ગટર અને બંદરના વિસ્તૃતિકરણ યોજના ( Announcement of plans for expansion of ports ) નું ખાત મુહૂર્ત કરશે. તમામ યોજનાની જાહેરાત જૂનાગઢ ખાતેથી વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા કરવામાં આવશે. Click here

4 ગુજરાત વિધાનસભા "ચૂંટણી ચર્ચા"માં વડોદરા શહેરવાસીઓની કઈક આવી છે માંગ

વડોદરા: ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીની (Gujarat Assembly Election 2022) તૈયારીઓ પુર જોશમાં જોવા મળી રહી છે, ત્યારે કોઈ પણ સમયે ચૂંટણીપંચ દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવી શકે છે. ETV BHARATનો વિશેષ કાર્યક્રમ ચૂંટણી ચર્ચામાં (Etv Bharat Chuntani Charcha) વડોદરા શહેર વિધાનસભા બેઠક પર મતદારોનો મિજાજ જાણવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. Click here

5 Gujarat Assembly Election 2022 : રાવપુરામાં કેટલીક રાવ છે આવો જાણીએ વિધાનસભા બેઠકના પાના શું કહે છે

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી (Gujarat Assembly Election 2022) આવી રહી છે. ત્યારે ETV Bharat આપને ગુજરાતની તમામ વિધાનસભા બેઠકો વિશે માહિતી આપી રહ્યું છે. જેમાં દરેક બેઠકનું મહત્વ, VIP ઉમેદવાર અને શા કારણે વિધાનસભા બેઠકની ઓળખ છે એવી તમામ માહિતી આપના સુધી પહોંચાડીએ છીએ, ત્યારે આજે જાણો વડોદરા જિલ્લાની વિસાવદર રાવપુરા બેઠક (Raopura Assembly Seat) વિશે. Click here

Keerthy Suresh Birthday પર જાણો તેની જીવન કુંડળી વિશે

સાઉથ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીની સુંદર અભિનેત્રીઓમાંની એક કીર્તિ સુરેશ 17 ઓક્ટોબરે તેનો 30મો જન્મદિવસ ઉજવી રહી છે. Click here

પનીર મખમલી ડિનરની મજા વધારશે, બનાવવા માટે આ રેસીપીની મદદ લો

પનીરનું શાક (Paneer sabji) બનાવવાના ઘણા પ્રકાર છે. આ શાકને પસંદ પણ વધારે કરવામાં આવે છે. જો તમે લંચ કે ડિનરનો સ્વાદ વધારવા માટે પનીરને મખમલી (Paneer Makhmali) બનાવવા જઈ રહ્યા છો, તો તમે અમારી રેસીપીની મદદથી સરળતાથી પનીર મખમલી (Paneer Makhmali Recipe) તૈયાર કરી શકો છો. Click here

T20 World Cup: સ્કોટલેન્ડે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 42 રને હરાવ્યું

T20 World Cup: સ્કોટલેન્ડે 161 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ 118 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. સ્કોટલેન્ડે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને (Scotland defeated West Indies) 42 રને હરાવ્યું. Click here