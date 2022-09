આજના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

National Cinema day: બ્રહ્માસ્ત્રના કારણે તમામ મલ્ટીપ્લેક્સે નેશનલ સિનેમા દિવસ પોસ્ટપોન કર્યો

મલ્ટીપ્લેક્સ એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (MAI) એ જાહેરાત કરી છે કે, ભારતમાં 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાષ્ટ્રીય સિનેમા દિવસનું આયોજન કરવામાં આવશે જેમાં ઘણા સિનેમાઘરો માત્ર રૂ.75માં ટિકિટ ઓફર કરશે. અપેક્ષા મુજબ, મૂવી જોનારાઓ આનંદિત હતા. છેવટે, ખાસ કરીને મેટ્રો શહેરોમાં ટિકિટની સરેરાશ કિંમત સામાન્ય રીતે રૂ. 150 અથવા રૂ. 200 કરતાં વધુ હોય છે. પરિણામે, આટલા સસ્તા દરે ફિલ્મ જોવાની તક મળતાં સમર્થકો ઉત્સાહિત થયા અને ઘણા લોકોએ 16 સપ્ટેમ્બરે સિનેમા હોલમાં ભીડ જમાવવાની યોજના બનાવી લીધી હતી. જો કે બ્રહ્માસ્ત્રની સકસેસ જોતા તેના કારણે તમામ મલ્ટીપ્લેક્સે નેશનલ સિનેમા દિવસ પોસ્ટપોન કર્યો છે અને હવે તેને 16 સપ્ટેમ્બરની જગ્યાએ 23 સપ્ટેમ્બરે ઉજવાશે.

ગઈકાલ એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 નરેન્દ્ર મોદી મેડિકલ કોલેજ, જાણો અમદાવાદની કઇ મેડિકલ કોલેજનું તાકીદે બદલાયું નામ

અમદાવાદ કોર્પોરેશન દ્વારા સંચાલિત મણિનગર વિસ્તારમાં આવેલી LG હોસ્પિટલના પરિસરમાં આવેલી મેટ મેડિકલ કોલેજનું નામ નરેન્દ્ર મોદી મેડિકલ કોલેજ રાખવામાં આવ્યું છે. Click here

2 વિપુલ ચૌધરીનું 800 કરોડનું કૌભાંડ, ગેરરીતિના નાણાં સાચવવા 31 કંપની ઉભી કરી

મહેસાણા દૂધસાગર ડેરીના પૂર્વ ચેરમેન અને પૂર્વ ગૃહપ્રધાન વિપુલ ચૌધરી સામે એન્ટિ કરપ્શન બ્યૂરો એસીબીમાં ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. આ નોંધાયેલી ફરિયાદ મુજબ વિપુલ ચૌધરીનું 800 કરોડનું કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે.તેમના પુત્ર, પત્ની અને સીએના નામ પણ તેમાં છે. Click here

3 આને કહેવાય પરંપરાગત ગરબા, અહી ફકત બહેનો માટે થશે આસ્થા નવરાત્રી

નવરાત્રિનો તહેવાર હવે થોડા સમયમાં આવશે, ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે, ગરબા શોખીન યુવક યુવતીઓમાં નવરાત્રિ તહેવારની ઉજવણી માટે ઉત્સાહ હોય, તો આ વર્ષે ખાનગી ધોરણે થતા દાંડિયારાસ આ વર્ષે મોકૂફ રખાયા છે અને શેરી, સોસાયટી તેમજ ફળિયાઓમાં જ ગરબાનું આયોજન થશે. છેલ્લાં અનેક વર્ષોથી નવરાત્રિમાં શેરી-ફળિયા ગરબીઓનું આકર્ષણ વધી રહ્યું છે. Click here

પંજાબના ઓટો ડ્રાઈવરો ગુજરાતમાં AAP નો વિરોધ કરશે, જાણો આ છે કારણ

ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીને (Gujarat Assembly election 2022) લઈને ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહી ગયા છે. આ દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટી પુરી શક્તિ સાથે મેદાને ઉતરી ગઈ છે. ત્યારે બીજી બાજુ પંજાબની આપ સરકાર સામે જ ત્યાના ઓટો ડ્રાઈવરો વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે, અમારી માંગ સંતોષવામાં નહીં આવે તો અમે ગુજરાતમાં જઈને આપ વિરુદ્ધ પ્રચાર કરીશું. Click here

ગુજરાતમાં AAPનો મોટો દાવ, રાઘવ ચઢ્ઢાને મેદાનમાં ઉતારવાની તૈયારીઃ સૂત્ર

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022માં (Gujarat Assembly Election 2022) આમ આદમી પાર્ટી તેની સૌથી મોટી દાવ રમવા જઈ રહી છે. જ્યાં બાકીના રાજકીય પક્ષો જૂના ચહેરાઓ પર ભરોસો કરી રહ્યા (AAm Aadmi party Face in gujarat ) છે, ત્યારે આપ દ્રારા એક પાર્ટીનો મોટો ચહેરો ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ઉતારવાની તૈયારી કરાવામાં આવતી હોય તેવી માહિતી સુત્રો પાસેથી મળી રહી (Raghav chadha AAm Aadmi party Face in gujarat ) છે. Click here

આવો હતો આ ઐતિહાસિક ચિત્તા દોડનો ઘટનાક્રમ, ભારતને મળશે 8 ચિત્તાની અમૂલ્ય ભેટ

દેશમાં 70 વર્ષ બાદ ચિત્તા પરત આવવા જઈ રહી છે. આ અંગે લોકોમાં ભારે ઉત્સુકતા છે, પરંતુ સૌથી વધુ ઉત્સુકતા એ છે કે, પીએમ નરેન્દ્ર મોદી તેમના જન્મદિવસ 17મી સપ્ટેમ્બરે એમપીના કુનો નેશનલ પાર્કમાં છોડશે. જેની સાથે ચિતાઓ દેશમાં પરત ફરશે અને એક નવી દુનિયાની સ્થાપના થશે. નામીબિયાથી આવતા આ ચિત્તાઓની એક ઝલક જુઓ આ વિશેષ ફોટો ગેલેરીમાં... Click here

Omicron કોવિડનું નવું સ્વરૂપ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યું છે, જાણો આ રીતે થાય છે નુકસાન

જ્યાં એક તરફ દેશમાં કોરોનાના કેસોમાં વધઘટ થઈ રહી છે છે, ત્યારે હવે કોવિડના નવા સ્વરૂપ ઓમિક્રોન BA.4.6 (BA.4.6) વિશે માહિતી સામે આવી છે. યુકે હેલ્થ પ્રોટેક્શન એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે, 14 ઓગસ્ટથી શરૂ થતા સપ્તાહ દરમિયાન યુકેમાં BA.4.6 ના 3.3 ટકા નમૂનાઓ મળી આવ્યા હતા. ત્યારથી, તે લગભગ 9 ટકા ક્રમિક કેસોમાં જોવા મળે છે. Click here