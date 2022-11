ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો..

ચૂંટણી પંચે સુઓમોટો દાખલ કરી તો મધુ શ્રીવાસ્તવે આપી આવી પ્રતિક્રિયા

વડોદરા જિલ્લાની 5 બેઠક પૈકી વાઘોડિયા બેઠકના ભાજપના ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવની ટિકિટ કાપીને જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ અશ્વિન પટેલને ટિકિટ આપવામાં આવતાં મધુ શ્રીવાસ્તવે ભાજપમાંથી રાજીનામું આપી દેતાં વાઘોડિયા સહિત જિલ્લાના રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો હતો. તેઓ રાજકારણની શરૂઆતથી જ વ્યવસાય અને નિવેદનોને લઈને વિવાદમાં રહ્યા છે, ત્યારે તેમણે આપેલ વિવાદાસ્પદ નિવેદનને લઈને ચૂંટણી પંચે મધુ શ્રીવાસ્તવ પર સુઓ મોટો (suo moto against Madhu Srivastava) દાખલ કર્યો છે.

કંચન ઝરીવાલા બાબતે કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે રિપોર્ટ માંગ્યો, મધુ શ્રીવાસ્તવના નિવેદન પર રાજ્ય ચૂંટણી પંચે સુઓમોટો દાખલ કરી

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022ના ( Gujarat Assembly Election 2022 ) ચૂંટણી જંગમાં ચૂંટણી પંચનું કામ વધુ જવાબદારીભર્યું બનતું જઇ રહ્યું છે. તાજેતરમાં બનેલી બે ઘટનાઓને લઇને કેન્દ્રીય અને રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા (Election Commission of India Seeks report ) કાર્યવાહી થઇ રહી છે. કંચન જરીવાલા ફોર્મ પરત કેસ ( Kanchan Jariwala Form Withdrawal case ) અને મધુ શ્રીવાસ્તવ દ્વારા ગોળી મારવાના નિવેદન ( Madhu Srivastava threatened to shoot ) ને લઇને વધુ સમાચાર સામે આવ્યાં છે.

શ્રદ્ધા મર્ડર કેસમાં નવો ખુલાસો: આરોપી આફતાબ હતો ગાંજાનો વ્યસની, નશામાં કરી હત્યા!

શ્રદ્ધા મર્ડર કેસમાં (Shraddha murder case) દિલ્હી પોલીસને પૂછપરછ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી આફતાબ ગાંજાનો વ્યસની (accused Aftab is addicted to ganja) છે અને ઘટના દરમિયાન રાત્રે તે લાશની બાજુમાં બેસીને ગાંજો પીતો હતો. પોલીસ આફતાબ, શ્રદ્ધા અને તેમના મિત્રોની ચેટ રિકવર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.દિલ્હી પોલીસ શ્રદ્ધા મર્ડર કેસની સતત અલગ-અલગ એંગલથી તપાસ કરી રહી છે. શુક્રવારે સવારે પોલીસની એક ટીમ ગુરુગ્રામમાં આફતાબની ઓફિસે પહોંચી હતી. પોલીસ ટીમ ઓફિસની આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ તપાસ કરી રહી છે.

અમે ક્વોન્ટીટિ નહી, ક્વોલીટિ પર ભાર આપ્યો છે: ડી જી વણઝારાનો પ્રજા વિજય પક્ષ 38 બેઠક પર ચૂંટણી લડશે

પૂર્વ આઇપીએસ ડી. જી વણઝારા પ્રજા વિજય પક્ષની રચના કરી હતી. જેને અંતર્ગત ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં (Gujarat Assembly Election 2022) 182 વિધાનસભા બેઠક પરથી 38 વિધાનસભા બેઠક પર ચૂંટણીના ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. સાથે જ 16 જેટલા પ્રચારકોના નામ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

વડોદરાની માંજલપુર વિધાનસભા પર પણ ત્રિપાંખીયા જંગની રસપ્રદ વાર્તા

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીની (Gujarat Assembly Election 2022) તૈયારીઓ પુર જોશમાં જોવા મળી રહી છે. માંજલપુર (145) વિધાનસભા બેઠકની વાત કરવામાં આવે તો, વિનય ચૌહાણને આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ટિકિટ આપવામાં આવી છે. કોંગ્રેસે NCP માંથી છેડો ફળનાર ડો.તશ્વિનસિંગને ટિકિટ આપી અને ભાજપ સરકારના પૂર્વ પ્રધાન અને ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલને 8મી વાર રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. તો શું આ વર્ષે પરિણામોમાં પરિવર્તન થશે કે પુનરાવર્તન વાંચો ETV BHARATના વિશેષ અહેવાલ બીગેસ્ટ સ્ટોરીમાં.

કોમેડીના બાદશાહ, પત્ની ગિન્ની ચતરથને શુભેચ્છા પાઠવતા કપિલ શર્મા

કોમેડી કિંગ કપિલ શર્માએ (Kapil Sharma) પત્ની ગિન્ની ચતરથને (Ginni Chatrath Birthday) જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી (Greetings from Kapil Sharma) છે. આ સાથે આ પોસ્ટમાં પત્ની સાથેની સુંદર તસવીરો પણ શેર કરવામાં આવી છે.

ITTF એશિયન કપ: મનિકાએ વિશ્વની સાતમા નંબરની ખેલાડીને હરાવી

મણિકા બત્રાએ ITTF-ATTU એશિયન કપના રાઉન્ડ ઓફ 16માં વિશ્વની સાતમા નંબરની ચીની(manika batra defeats worlds number 7 player ) ખેલાડી ચેન જિંગટોંગને હરાવી દીધી છે.