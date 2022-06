આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે..

World Bycicle Day કોણે કરી સરકારી કર્મચારી અધિકારીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને સાઇકલ ચલાવવાની હિમાયત જુઓ અમારો વિશેષ અહેવાલ

આજે વિશ્વ સાયકલ દિવસ છે ત્યારે જૂનાગઢમાં રહેતા બીપીન ભાઈ જોશી અનોખા સાયકલ પ્રેમી તરીકે સમગ્ર જૂનાગઢ જિલ્લામાં ઓળખાઇ રહ્યા છે ૪૦ વર્ષથી બીપીન ભાઈ જોશી સાઇકલ ચલાવી રહ્યા છે પાંચ વખત બાઈક અને એક વખત સાયકલ મારફતે બીપીનભાઈ જોશીએ બાર જ્યોતિર્લિંગ યાત્રા ને પૂર્ણ કરી છે ત્યારે આજે વિશ્વ શાંતિ દિવસ નિમિત્તે બીપીનભાઈ જોશી સરકારી કર્મચારી અધિકારી અને વિદ્યાર્થીઓને સાયકલ ચલાવવા ને લઈને માર્મિક અપીલ કરી રહ્યા છે

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 Fire in Nandesari GIDC : દીપક નાઇટ્રોજન કંપનીમાં ભીષણ આગ, 10 લોકો ઇજાગ્રસ્ત, બ્રિગેડ કોલ અપાયો

વડોદરાના નંદેસરી જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલી ખાનગી કંપનીમાં ભીષણ આગ ફાટી (Fire in Nandesari GIDC )નીકળી છે. પ્રાથમિક અહેવાલ મળી રહ્યાં છે તે મુજબ 10થી વધુ લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયાં છે. Click here

2 પોલીસ વિભાગમાં ૫ ટકા અધિકારીઓ ખાખી ચડ્ડી પહેરી છે: જગદીશ ઠાકોર

ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા અરવલ્લી બેઠક પર શક્તિ પ્રદર્શન કરાવામાં આવ્યું હતું. જેમાં કોંગેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ ઠાકોરે વિસ્ફોટક (Statement of Jagdish Thakor on Gujarat Police)નિવેદન આપ્યું છે. જગદીશ ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે પોલીસ વિભાગમાં 5 ટકા અધિકારીઓએ ભાજપની ચડ્ડી પહેરી છે. Click here

3 એક એવી યુવતી જે પોતાની જાત સાથે લગ્ન કરશે, કોણ છે આ યુવતી જાણો તેની જુબાની

ભારતમાં લગ્નને સાત જન્મનો સંબંધ માનવામાં આવે છે, જેને કારણે આ દિવસને લોકો અલગ બનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. વડોદરાની 24 વર્ષીય ક્ષમા બિંદુ 11 જૂનના રોજ લગ્ન કરી રહી છે. તેમના આ લગ્ન હાલ ખૂબ જ ચર્ચામાં છે. હકીકત એવી છે કે તે પોતાની જાત સાથે જ લગ્ન(Vadodara girl will marry herself) કરશે. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ આ પોતાની જાત સાથેના સેલ્ફ મેરેજ હશે. Click here

4 હિજાબ વિવાદ.. 16 વિદ્યાર્થિનીઓએ કોલેજમાં પ્રવેશ નકાર્યો, 6 વિદ્યાર્થિનીઓ સસ્પેન્ડ

મેંગ્લોર યુનિવર્સિટી હેઠળ આવતી કોલેજ, હમ્પનકટ્ટામાં હિજાબ પહેરવાનો ઇનકાર (Karnataka hijab controversy) કરવા માટે સિન્ડિકેટની બેઠકમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. તેની સામે, 16 વિદ્યાર્થિનીઓને વર્ગખંડમાં હિજાબ પહેરવાની તક આપવા માટે લડાઈ કરવામાં આવી હતી. ગત સોમવારે ડીસી સાથેની બેઠકમાં ડીસીએ સૂચવ્યું હતું કે સિન્ડિકેટના નિર્ણયનું પાલન કરવું જોઈએ. Click here

5 જ્વેલર્સની દુકાનમાં બંદૂકની અણીએ લૂંટનો પ્રયાસ, ઝપાઝપીના દ્રશ્યો CCTVમાં કેદ

સુરતમાં જ્વેલર્સની દુકાનમાં બંદૂકની અણીએ લૂંટનો પ્રયાસ(Attempted robbery in Surat ) કરવામાં આવ્યો હતો. દુકાન દારની સમય સૂચકતાને કારણે બન્ને આરોપીઓ નાસી ગયા હતા. આ સમગ્ર ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ થઇ છે. પોલીસે આ મામલે CCTV ફૂટેજના આધારે ગુનો નોંધી તપાસ શરુ કરી છે. Click here

જાવેદ અખ્તર, વિશાલ ભારદ્વાજ અને અન્ય સિંગરોએ કેકેના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપી, વિદાય આપી - જુઓ તસવીરો

બોલિવૂડ મ્યુઝિક ઈન્ડસ્ટ્રીના કેટલાક સિંગરો સ્વર્ગસ્થ સિંગરને અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે કેકેના મુંબઈના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા હતા. Click here

India-WI Tour: USAના મેદાન પર જોવા મળશે ક્રિકેટ મેચની રસાકસી, જાણો આ કાર્યક્રમ

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ત્રણ વનડે મેચ ક્રમે તારીખ 22, 24 અને 27 જુલાઈના રોજ (Indian cricket team to tour West Indies) રમાશે. કો પોર્ટ ઓફ સ્પેન, ત્રિનિદાદ અને ટોબેગોમાં ક્થિસ પાર્ક ઈન્ડિયા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝની (India Vs West Indies) મેચ રમાવવાની છે. આ ટુર્નામેન્ટ અંગે ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે વિસ્તારથી શેડ્યુલ (BCCI) જાહેર કર્યો હતો. Click here