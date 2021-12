આજના એ સમાચાર, જેના પર તમારી નજર રહેશે...

Cm in Surat આજે મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ સુરતમાં સાયકલોથોનના કાર્યક્રમમાં ફ્લેગમાર્ચ આપશે

મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ સુરતમાં સવારે 6.30 વાગ્યે સાયકલોથોનના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે, સાયકલ રેલીને ફ્લેગમાર્ચ આપશે, સવારે 8.30 વાગ્યે તાપી પૂજન, 10 વાગ્યે વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ઓડિટોરીયમમાં વિકાસના કોમાનું લોકાર્પણ- ખાતમુહૂર્ત કરશે.

1 Guru Nanak Birth Anniversary 2021: કચ્છના લખપતમાં ગુરુદ્વારા પ્રકાશવર્ષની ઉજવણી કરાઈ, વડાપ્રધાને કચ્છીમાં કરી વાત..

શીખ ધર્મના ધર્મગુરુ નાનકદેવજી મહારાજના(Nanakdev, the guru of Sikhism) 552 વર્ષની જન્મજયંતિની ઉજવણી 'પ્રકાશપર્વ' તરીકે દેશભરમાં ઉત્સાહપૂર્વક થઈ રહી છે.મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ લખપત આ પ્રકાશપર્વ ઉજવણીમાં સહભાગી થયા હતા.ત્યારે આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કચ્છના લખપત ગુરુદ્વારા (Lakhpat Gurudwara of Kutch )પ્રકાશ વર્ષના સમાપનમાં વર્ચ્યુઅલી જોડાયા હતા. Click here

2 Encounter in Jammu Kashmir: જમ્મુ-કાશ્મીર ત્રાલમાં પોલીસે એન્કાઉન્ટરમાં બે આતંકવાદીઓ ઠાર કર્યા

એન્કાઉન્ટરની પુષ્ટિ કરતા એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, એન્કાઉન્ટર (Encounter in Jammu-Kashmir) ત્રાલના (પુલવામા) હરદુમીર ગામમાં શરૂ થયું હતું. દક્ષિણ કાશ્મીરમાં 14 કલાકના ગાળામાં આ બીજું એન્કાઉન્ટર છે. Click here

3 Sushasan Din 2021:7 દિવસ ચાલશે સુશાસન ઊજવણી, અનેક વિભાગોની એપ લોન્ચ, રાજકોટમાં સમાપન

નરેન્દ્ર મોદીએ જે તે વખતે ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત સુશાસન દિન (Sushasan Din 2021)ની ઉજવણી કરી હતી. જે આજદિન સુધી ભાજપ સરકારમાં યથાવત છે. જ્યારે આજે રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન તરીકે ભુપેન્દ્ર પટેલની હાજરીમાં સુશાસન દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં અનેક વિભાગો સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત રાજ્યના તમામ જિલ્લા કલેક્ટરો અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર ટીડીઓ તમામ લોકો વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સુશાસન દિનની ઉજવણીમાં જોડાયા હતા. Click here

Thyroid in Women: સ્ત્રીઓમાં થાઈરોઈડની સમસ્યા, લક્ષણો અને અસરો

થાઈરોઈડ એક એવી સમસ્યા છે, જેની અસર સ્ત્રીઓમાં વધુ જોવા મળે છે. થાઇરોઇડ સંબંધિત આંતરરાષ્ટ્રીય આંકડાઓ અનુસાર, વિશ્વભરમાં દર 8માંથી 1 મહિલામાં થાઇરોઇડ (Thyroid in Women) સંબંધિત સમસ્યાઓના કેટલાક અથવા વધુ લક્ષણો જોવા મળે છે, પરંતુ મોટાભાગની સ્ત્રીઓને થાઈરોઈડ કે તેના લક્ષણો વિશે વધુ માહિતી હોતી નથી. ચાલો જાણીએ થાઈરોઈડની સમસ્યા શું છે અને તેનું કારણ શું છે? Click here