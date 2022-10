આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે

પીએમ મોદીના 20 ઓક્ટોબરના કાર્યક્રમોમાં કરોડોના પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ થશે

વડાપ્રધાનના 20 ઓક્ટોબરના સૂચિત કાર્યક્રમની વિગત આપતા પ્રવક્તાપ્રધાન જીતુ વાઘાણીએ જણાવ્યું કે સવારે 9.45 કલાકે કેવડિયા ખાતે પીએમ મોદી દ્વારા મિશન લાઇફ ( Mission Life )નું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. બપોરે 12 કલાકે તેઓ કેવડિયામાં 10મી હેડ ઓફ મિશન કોન્ફરન્સ ( 10th Head of Mission Conference in Kevadia ) માં ભાગ લેશે. ત્યાર બાદ બપોરે 3.45 કલાકે વ્યારામાં વિવિધ વિકાસલક્ષી પહેલનો શિલાન્યાસ કરશે. સાથે મિસિંગ લિંક્સના નિર્માણની સાથે કોસ્ટલ હાઈવેની સુધારણા માટે શિલાન્યાસ કરશે. આ પ્રોજેક્ટના પ્રથમ તબક્કામાં 13 જિલ્લાઓમાં કુલ 270 કિમીથી વધુના હાઇવેને આવરી લેવામાં આવશે. Click here

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો..

આમની સામે લાલ આંખ કરવાની જરૂર છે કે નહી? મોદીએ વિરોધ પક્ષને આડે હાથે લીધા

જૂનાગઢ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે જૂનાગઢની મુલાકાતે (Pm modi Gujarat Junagadh Visit) છે, ત્યારે કાર્યક્રમમાં વડાપ્રધાન મોદીએ વિરોધ પક્ષને આડે હાથે લીધા હતા (m modi Visit Slam on political parties) અને કહ્યુ હતું કે, હાલ ગુજરાતને અપાનીત કરવાનો દોર ચાલે છે. કેટલાક રાજકીય પક્ષોને ગુજરાતીઓને ગાળો દીધા વિના એમની રાજનીતિક વિચારધારા જ અધૂરી રહે છે, તો આમની સામે લાલ આંખ કરવાની જરૂર છે કે નહી? (Pm modi told that Need to do red eye) હવે ગુજરાતીઓની અપમાન ગુજરાતની ધરા સહન ના કરે. આ દેશમાં કોઈનુ અપમાન થવુ ન જોઈએ. કોઈ બંગાળીનું અપમાન ન થવું જોઈએ, ના તમીલીયનનું ના આ લોકો કેરળના ભાઈનું પણ ના થવુ જોઈએ સરદારની મહેનતને પાણીમાં ના જવા દઈએ. ગુજરાતની એકતા એ ગુજરાતની તાકાત છે. એવા ગુજરાતીઓને હું નમન કરુ છું. Click here

વડાપ્રધાન મોદીએ બાળકો સાથે વાત કરી, કેજરીવાલે કહ્યું અમને અનુભવ છે

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગાંધીનગરના અડાલજ ત્રિ મંદિર ખાતે 10 હજાર કરોડના ખર્ચે મિશન સ્કૂલ ઓફ ઍક્સેલનસે પ્રારંભ (PM Modi launches Mission Schools of Excellence) કરાવ્યો હતો. જેમાં ખાસ આદિવાસી જિલ્લાના બાળકોની મુલાકત કરી તેમની સાથે વાતચીત પણ કરી હતી. જેની તસ્વીર વાયરલ થતા દિલ્હીના સીએમ કેજરીવાલે પણ કટાક્ષ કરી હતી. Click here

Gujarat Assembly Election 2022 : મહિલાઓના મત દરેક રાજકીય પાર્ટીને જોઈએ છે, પરંતુ ચૂંટણીમાં મહિલા પ્રતિનિધિત્વ કેટલું

રાજ્યમાં ટૂંકજ સમયમાં ગુજરાત વિધાનસભા 2022ની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરવામાં આવશે. જેમાં તમામ પક્ષો પોતાના તરફથી મોટા માથાઓને ટીકિટો આપે છે. પરંતુ અમુક પક્ષો મહિલા પ્રતિનિધિઓ ઉપર પણ નિર્ભર જોવા મળે છે. મહિલાઓને સીટ માંથી અમુક ટકા જ સીટ પર ટિકિટ આપવામાં આવે છે. આદાઝી પછી ચૂંટણીમાં મહિલાઓને શું રોલ જોવા મળ્યો છે, તેના પર પણ એક નજર નાખીએ. ગુજરાતમાં મહિલાઓ નિર્ણાયક વોટર છે અને આ વાત દરેક રાજકીય પક્ષ જાણે છે મહિલાઓના મત દરેક રાજકીય પાર્ટીને જોઈએ છે ,પરંતુ જ્યારે ચૂંટણીમાં મહિલા પ્રતિનિધિત્વની વાત આવે ત્યારે પુરુષો કરતાં તેમને બરાબરી મળતી નથી. Click here

ગુજરાતના દરેક ઘરને દર મહિને 30000 રૂપિયાનો લાભ આપીશ: CM અરવિંદ કેજરીવાલ

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે આજે દિલ્હી સંવાદ અને વિકાસ આયોગ (Delhi Dialogue and Development Commission)ની કામગીરી અને અન્ય મુદ્દાઓને લઈને પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. તેમણે કહ્યું કે ભાજપ ગમે તે કરે, અમે દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી જીતીશું. તેમણે પીએમ મોદીની શાળાની મુલાકાત અંગે પણ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. Click here

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી ચર્ચામાં અકોટા વાસીઓની કઈક આવી છે માંગ

વડોદરા : ગુજરાત વિધાનસભાની (Gujarat Assembly Election 2022) ચૂંટણીની તૈયારીઓ પુર જોશમાં જોવા મળી રહી છે ત્યારે કોઈ પણ સમયે ચૂંટણીપંચ દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવી શકે છે ત્યારે ETV BHARATનો વિશેષ કાર્યક્રમ ચૂંટણી ચર્ચામાં (Etv Bharat Chuntani Charcha) વડોદરા શહેરની અકોટા વિધાનસભા બેઠક પર મતદારોનો મિજાજ જાણવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ બેઠક 2012થી અસ્તિત્વમાં આવી છે અને છેલ્લા બે ટર્મથી ભાજપ આ બેઠકપર જીતતું આવ્યું છે. આ વિસ્તારના લોકોની પ્રાથમિક સુવિધાઓ, સમસ્યા, સ્થાનિક પ્રશ્નો, મોંઘવારી, આરોગ્ય અને રોજગર લક્ષી મુદ્દાઓને લઈ ચર્ચા (Akota chuntni charcha) કરવામાં આવી હતી. Click here

દિવાળી પર ત્રણ જગ્યાએ બોમ્બ હુમલાની ધમકી, પોલીસ એલર્ટ

મુંબઈ શહેરમાં ત્રણ જગ્યાએ બોમ્બ બ્લાસ્ટની ધમકી (Threat of bomb attack at three places in Mumbai)મળી છે.મુંબઈ સ્થિત ઈન્ફિનિટી મોલ, જુહુ પીવીઆર અને સહારા હોટેલમાં કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિએ બોમ્બ બ્લાસ્ટ કરવાની ધમકી આપી છે. મુંબઈ સ્થિત ઈન્ફિનિટી મોલ, જુહુ પીવીઆર અને સહારા હોટેલમાં કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિએ બોમ્બ બ્લાસ્ટ કરવાની ધમકી આપી છે. Click here

પ્રતિક ગાંધી સ્ટારર ફિલ્મ વ્હાલમ જાઓ ને ફિલ્મનુ ટ્રેલર રિલીઝ

હાર્દિક ગજ્જર દ્વારા દિગ્દર્શિત અને પ્રતિક ગાંધી સ્ટારર ફિલ્મ વ્હાલમ જાઓ ને (film Vahllam Jao ne trailer release) ફિલ્મનુ ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયુ છે. આ ટ્રેલર હાસ્યથી Click here