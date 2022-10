ન્યુઝ ડેસ્ક: ઓફિસ અને ઘરની જવાબદારીઓમાં તમે તમારી જાતને ભૂલી ગયા છો. તેથી તમારા જીવનમાં રોમાંસને પુનર્જીવિત કરવા તમારી હનીમૂનની ક્ષણોને (honeymoon places in India) ફરીથી જીવંત કરવા, તમારા હૃદયમાં નવી સુંદર યાદો બનાવવા માટે, થોડો વિરામ લો અને તમારા જીવન સાથી સાથે રોમેન્ટિક પ્રવાસ પર જાઓ. અમે તમને ભારતના શ્રેષ્ઠ રોમેન્ટિક સ્થળો (Top honeymoon destinations in India) વિશે જણાવીએ છીએ, જ્યાં તમે બધું ભૂલી જશો અને એકબીજામાં ખોવાઈ જશો.

ગોવા: ગોવા ભારતના શ્રેષ્ઠ રોમેન્ટિક સ્થળોમાંનું (best destination for honeymoon) એક છે. અહીં તમે બંને એકસાથે પાણીમાં કૂદીને મજા માણી શકો છો, અહીંની નાઈટલાઈફ રોમાંસથી ભરપૂર છે. તમે સ્કુબા ડાઇવિંગ, વોટર સ્કીઇંગ અને વિન્ડ સર્ફિંગ જેવી ઘણી સાહસિક રમતો રમીને અહીં સુંદર યાદો બનાવી છે. આ સિવાય બીચની મખમલી રેતી પર હાથ જોડીને ચાલવું અને ઉગતા કે આથમતા સૂરજને જોવું તમને એક સુખદ અનુભૂતિ આપે છે.

શ્રીનગર, જમ્મુ અને કાશ્મીર: શ્રીનગર છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ભારતના ટોચના હનીમૂન સ્થળોમાંનું એક (One of the top honeymoon destinations in India) છે. શ્રીનગરને 'ભારતનું સ્વર્ગ' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હિમાલયના હિમાચ્છાદિત શિખરો અને ભારે હિમવર્ષા સાથે, શ્રીનગરની અદ્ભુત સુંદરતા આંખોને આનંદ આપે છે. શ્રીનગરના દાલ તળાવના શિકારામાં તમે તમારા જીવન સાથી સાથે રોમેન્ટિક રાઈડ પર જઈ શકો છો. શ્રીનગરમાં શાલીમાર બાગ, મુગલ ગાર્ડન્સ, નાગીન તળાવ અને નિશાત બાગ સાથે ચશ્મા સાહી ગાર્ડન, હરિ પરબત અને સલીમ અલી નેશનલ પાર્ક જોવાલાયક સ્થળો છે.

આગ્રા, ઉત્તર પ્રદેશ: પ્રેમનું અમૂલ્ય પ્રતીક તાજમહેલ ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રા શહેરમાં સ્થિત છે. તાજમહેલ પ્રેમના પ્રતિક માટે પ્રખ્યાત છે. શાહજહાંએ તેની પત્ની મુમતાઝ મહેલ પ્રત્યેનો સાચો પ્રેમ દર્શાવવા માટે તાજમહેલ બાંધીને તેના પ્રેમને કાયમ માટે અમર કરી દીધો. ઐતિહાસિક સ્થળ હોવા ઉપરાંત, આગ્રા ભારતમાં સૌથી રોમેન્ટિક હનીમૂનિંગ શહેર (The most romantic honeymoon city in India) તરીકે પણ પ્રખ્યાત છે. પ્રેમની ઇમારત 'તાજમહેલ' જોઈને, તમે તમારા પ્રિય જીવનસાથી સાથે મધુર પ્રેમભર્યા સંબંધો શરૂ કરી શકો છો. મંશેશ્વર મંદિર, સિકન્દ્રામાં અકબરનો મકબરો, ગુરુદ્વારા ગુરુ કા તાલ, ઈમામદ-ઉદ-દૌલાનો મકબરો, જામા મસ્જિદ અને રામ બાગ આગ્રામાં જોવાલાયક સ્થળો છે. આગરા શહેરથી લગભગ 35 કિમી દૂર ફતેહપુર સિકરી છે, જ્યાં બુલંદ દરવાજા, જોધાબાઈ મહેલ, બિરબલ કી હવેલી, પંચમહાલ, દિવાન-એ-આમ, દિવાન ખાસ, ઇબાદત ખાના, હિરન મિનાર, જામા મસ્જિદ, સલીમ ચિશ્તી કી દરગાહ અને ઘણી વિવિધ ઐતિહાસિક ઇમારતો છે.

કોડાગુ (કુર્ગ) કર્ણાટક: કર્ણાટકમાં આવેલ કોડાગુને ભારતનું સ્વિત્ઝર્લેન્ડ (Switzerland of India) કહેવામાં આવે છે. અહીં ધુમ્મસના વાદળો પહાડો પર ઉડતા જોવા મળે છે. સુંદર ખીણો, ઝડપથી વહેતી નદીઓ, નારંગીના મોટા વૃક્ષો, ઊંચા શિખરો, લીલી લીલી ચા અને કોફીના વાવેતરની સુંદરતા તમારા પ્રેમને તાજગી આપે છે. અહીંના પક્ષીઓ અને ચંદનના જંગલને જોઈને તમારું મન બગીચો થઈ જાય છે. કાવેરી નદીનું મૂળ કુર્ગમાં છે. કોડાગુમાં અબ્બેપ ધોધ, ઇરપુ ધોધ, મડકેરી ફોર્ટ, રાજા સીટ, નલખંડ પેલેસ, રાજા કી ગુંબડ હાઇકિંગ, ક્રોસ કન્ટ્રી અને ટ્રેઇલ લાઇફ પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે.

મનાલી, હિમાચલ પ્રદેશ: હિમાલયના પહાડોની વચ્ચે કપાસ-સફેદ બરફથી ઢંકાયેલું, મનાલી ભારતમાં સંપૂર્ણ રોમેન્ટિક સ્થળ છે. અહીં તમે તમારા જીવન સાથી સાથે અનેક સાહસોનો આનંદ માણી શકો છો. પેરાગ્લાઇડિંગ, સ્કીઇંગ અથવા પર્વતારોહણ જેવી સાહસિક પ્રવૃત્તિઓ તમને અહીં એકબીજાની નજીક લાવશે. અહીં રોહતાંગ પાસ, મનુ મંદિર, જોગિની વોટર ફોલ્સ, વશિષ્ઠ મંદિર, નગર કેસલ, હિડિમ્બા દેવી મંદિર અને સોલાંગ વેલી તમને આશ્ચર્યચકિત કરે છે.