હૈદરાબાદ: આજકાલ લોકો ફિટ અને હેલ્ધી રહેવા માટે જીમમાં (Benefits of going to the gym) જોડાવાનું પસંદ કરે છે. જીમમાં જોડાવાથી વ્યક્તિ ધ્યાન કેન્દ્રિત, સમયના પાબંદ અને કસરત પ્રત્યે સખત મહેનત કરનાર બને છે. આવી સ્થિતિમાં વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ આકર્ષક અને સ્માર્ટ દેખાય તે જરૂરી છે. વર્કઆઉટ કરતી વખતે સારા દેખાવાથી તમારો આત્મવિશ્વાસ વધારવામાં મદદ મળી શકે છે. કંટાળાજનક અને કંટાળાજનક ડ્રેસ અથવા શૂઝ પહેરીને જિમમાં જવાથી વ્યક્તિત્વ પર જ અસર નથી થતી પરંતુ એનર્જી લેવલ પણ ઘણી હદ સુધી ઘટી જાય છે. (Tips to stay fit and healthy) જિમના વસ્ત્રો હંમેશા આરામદાયક અને સ્માર્ટ હોવા જોઈએ જેથી વર્કઆઉટ કરવામાં કોઈ તકલીફ ન પડે. જીમમાં સ્માર્ટ દેખાવા માટે આઉટફિટ, શૂઝ અને સ્માર્ટ વોચનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ઘણા લોકો સ્ટાઇલિશ કસ્ટમાઇઝ્ડ બેગનો પણ ઉપયોગ કરે છે. ચાલો જાણીએ જીમના લુકને કેવી રીતે સ્માર્ટ બનાવી શકાય.

શરીરના પ્રકાર અનુસાર આઉટફિટ્સ પહેરવા: જિમ વર્કઆઉટ દરમિયાન ખૂબ પરસેવો થાય છે જેના કારણે આઉટફિટ શરીર પર ચોંટી જવા લાગે છે. જે સારું નથી લાગતું અને વ્યક્તિત્વ પર ખરાબ અસર કરી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, શરીરના પ્રકાર અનુસાર આઉટફિટની પસંદગી કરવી જરૂરી છે. વ્યક્તિએ જિમ માટે એવા કપડાં પસંદ કરવાનું ટાળવું જોઈએ જે ન તો ખૂબ ચુસ્ત હોય અને ન તો ખૂબ ઢીલા હોય. જિમ માટે, શરીરના પ્રકાર અનુસાર આઉટફિટ્સ પહેરવા જોઈએ, જે આરામદાયક હોય.

સ્માર્ટ એસેસરીઝનો ઉપયોગ કરવો: જીમમાં સ્માર્ટ લુક કેરી કરવા માટે સ્માર્ટ એસેસરીઝનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. સ્માર્ટ એસેસરીઝમાં સ્માર્ટ ઘડિયાળ, પાણીની બોટલ, રંગબેરંગી કીટ બેગ, હેડ બેન્ડ અને કાંડા બેન્ડનો સમાવેશ થઈ શકે છે. સ્માર્ટ ઘડિયાળ માત્ર સ્માર્ટ લુક જ નહીં આપે પરંતુ શરીર પર પણ નજર રાખે છે.

શેપવેરનો ઉપયોગ કરવો: જીમમાં આકર્ષક દેખાવા માટે શેપવેરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. શેપવેર શરીરને કર્વી અને ચુસ્ત બનાવશે. ઉદાહરણ તરીકે, તમે દોડવા અને ઍરોબિક્સ માટે ટમી-કંટ્રોલ ટ્રાઉઝર અને લેગિંગ્સ પસંદ કરી શકો છો. શેપવેર પહેરવાથી આત્મવિશ્વાસ વધે છે અને લોકો વધુ સારું પ્રદર્શન કરી શકે છે.