કોલકાતા: તૃણમૂલ અખિલ ભારતીય મહાસચિવ અભિષેક બેનર્જી સોમવારે સવારે કોલકાતા પરત ફર્યા (Abhishek banerjee returns home after eye surgery) હતા. અમેરિકામાં આ મહિનાના મધ્યમાં તેની આંખની સર્જરી કરવામાં આવી હતી.રાજકીય વર્તુળોમાં તેમની શારીરિક બીમારીની ઓછી ચર્ચા થઈ નથી. અભિષેકને વિરોધીઓના ટોણા અને હુમલાઓનો સામનો કરવો (Countering the taunts and attacks of opponents)પડ્યો છે ગાય ચોરી અને કોલસાની ચોરીના પૈસા લઈને સારવાર માટે ગયા હોવાનું પણ જણાવાયું હતું. જો કે, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ઓલ ઈન્ડિયા જનરલ સેક્રેટરીએ હજુ સુધી જાહેરમાં તે આરોપો પર ધ્યાન આપ્યું નથી. આજે સવારે એરપોર્ટ પર પહોંચતા જ અભિષેકે પાર્ટીના કાર્યકરો સાથે ખુશીની આપ-લે કરી હતી, જોકે તેણે પત્રકારો સાથે વાત કરી ન (Did not speak to reporters) હતી.

અભિષેક બેનર્જી: અભિષેક (Abhishek Banerjee returns home from USA after eye surgery) સોમવારે સવારે 8 વાગ્યાની આસપાસ કલકત્તા એરપોર્ટ પર ઉતર્યા હતા. પોલિશ્ડ કાચના ચશ્મા હતા. ડાયમંડ હાર્બર સાંસદે અમેરિકાની જોન હોપકિન્સ હોસ્પિટલમાં આંખની સર્જરી કરાવી હતી. આખરે 25 દિવસ પછી અભિષેક ઘરે પરત ફર્યો. જો કે, લાંબી ફ્લાઇટ અને માંદગીના કારણે તે રાત્રે મુખ્યમંત્રીના ઘરે પારિવારિક કાલી પૂજામાં હાજરી આપી શકશે કે કેમ તે અંગે શંકા છે. ડોક્ટરોએ તેમને આરામ કરવાની સલાહ આપી હતી. છેલ્લા 6 વર્ષમાં તેણે સાત વખત આંખની સર્જરી કરાવવી પડી.

'ઓર્બિટલ બોન': આકસ્મિક રીતે, અભિષેક બેનર્જી ઓક્ટોબર 2016માં મુર્શિદાબાદમાં પાર્ટીની મીટિંગમાંથી પાછા ફરતી વખતે અકસ્માતમાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. સિંગુર નજીક દુર્ગાપુર એક્સપ્રેસ વે પર રોડ કિનારે ઉભેલી મિલ્ક વાનને અચાનક ટક્કર મારતાં તૃણમૂલ સાંસદની કાર પલટી ગઈ હતી. પલટી ગયેલી કારમાંથી તેને બેભાન અવસ્થામાં બચાવી લેવામાં આવ્યો હતો. તે અકસ્માતમાં અભિષેક બેનર્જીની ડાબી આંખની નીચેનું 'ઓર્બિટલ બોન' તૂટી ગયું હતું. ત્યારથી સારવાર ચાલી રહી છે. 12 ઓક્ટોબરના રોજ, જોન હોપકિન્સ હોસ્પિટલના બે અનુભવી સર્જનો દ્વારા અભિષેકની આંખની સર્જરી પાંચ કલાકથી વધુ સમય માટે કરવામાં આવી હતી. ત્યારે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ પણ અભિષેક અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. આખરે કાલીપૂજાના દિવસે ઘરે પરત ફરતા પરિવારના પુત્રને લઈને તૃણમૂલના નેતાની ચિંતા રાજકીય વર્તુળો વધુ પડતી હોવાનું માની રહ્યા છે.