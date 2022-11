ન્યૂઝ ડેસ્ક: આજકાલ તમામ લોકોને વાળની ​​અનેક પ્રકારની સમસ્યા (Many types of hair problems) હોય છે. પાણીમાં ફેરફાર, ખરાબ જીવનશૈલી, પૌષ્ટિક આહાર ન લેવો, વાળને યોગ્ય જડીબુટ્ટીઓ ન આપવા જેવા ઘણા કારણોથી વાળની ​​સમસ્યા થાય છે. વાળ તૂટવા, વાળ ખરવા, વહેલા સફેદ થવા, ડેન્ડ્રફ આ બધી સામાન્ય સમસ્યાઓ બની ગઈ છે, પરંતુ તેઓ કહે છે કે ચહેરાની ચમક વાળથી જ નથી આવતી. આવી સ્થિતિમાં દરેક વ્યક્તિ આ પરેશાનીઓથી દૂર રહે તે માટે કોઈને કોઈ ઉપાય અપનાવતા રહે છે. (Tips to prevent hair fall and breakage) જો કે કેટલીકવાર તેઓ વધુ અસર કરતા નથી.

આ રીતે બનાવો હેરપેક: એક વાટકી કે બાઉલ લો, (Hairpack making tips) તેમાં 1 ચમચી ભૃંગરાજ પાઉડર લો અને 3-4 નારિયેળ તેલના ટીપાં મિક્સ કરો, સાથે 1 ચમચી દહીં પણ મિક્સ કરી લો. તમામ ચીજોને એક સાથે સારી રીતે મિક્સ કરો. વાળમાં સારી રીતે તેને લગાવી લો. આ પેકને 20 મિનિટ રહેવા દો. સમય પૂરો થાય પછી વાળને ધોઈ લો. વાળની ચમક તરત જ વધી જશે. નારિયેળ તેલ અને ભૃંગરાજ પાઉડરને મિક્સ કરો. એક વાટકી લો અને તેમાં 2 ચમચી નારિયેળ તેલ મિક્સ કરો. તેમાં 1 ચમચી ભૃંગરાજ (Benefits of Bhringraj Oil) પાઉડર મિક્સ કરો. આ તેલને એક વાસણમાં સારી રીતે ચાળી લો. હવે તેલનો ઉપયોગ તમારા વાળ પર કરો. તમારા વાળની સુંદરતા વધી જશે.

ભૃંગરાજ તેલથી થતા ફાયદા:

સફેદ વાળની સમસ્ થશે દૂર: ભૃંગરાજમાં અનેક એવા તત્વો હોય છે જે વાળને પ્રાકૃતિક રીતે કાળા કરવામાં મદદ કરે છે. તેના ઉપયોગથી વાળ સફેદ થશે નહીં અને એકદમ નેચરલ રહેશે. સફેદ વાળથી પરેશાન છો તો નિયમિત રીતે ભૃંગરાજ પાઉડરનો ઉપયોગ કરો.

વાળને પોષણ આપે છે: ભૃંગરાજમાં અનેક પ્રકારની જડીબુટ્ટી સામેલ હોય છે. જે એક રીતે ક્લીંજરનું કામ કરે છે. ક્લીંજરના રીતે કામ કરવાના કારણે વાળની ચમક વધે છે. જ્યારે પણ ક્લીંજરનો ઉપયોગ કરો ત્યારે ધ્યાન રાખો કે તેમાં ભૃંગરાજ હોય.

બ્લડ સર્ક્યુલેશન સારું કરે છે: સ્કેલ્પને માટે સૌથી સારું હોય છે કે ભૃંગરાજ પાઉડરથી બનાવેલા હેર માસ્કનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કેલ્પનું બ્લડ સર્ક્યુલેશન સારું રહે છે, ગ્રોથ થાય છે. વાળનું શુષ્કપણું રોકે છે અને એટલું નહીં સ્પ્લિટ વાળની સમસ્યાથી રાહત આપે છે.

કાયમ માટે દૂર થશે સમસ્યા: તમે ભૃંગરાજ વિશે તો સાંભળ્યું હશે. ભૃંગરાજ એક એવી જડી બુટ્ટી છે તો તેમાં અનેક એવા તત્વો છે જે વાળને માટે ફાયદો કરે છે. અનેક તેલ, શેમ્પૂ, કંડીશનર, સીરમમાં ભૃંગરાજનો ઉપયોગ કરાય છે. તમે ઘરે સરળતાથી આ પાવડરનો ઉપયોગ કરાય છે. તો જાણો ઉપયોગ કરવાની રીત અને ફાયદા પણ.

વાળને મુલાયમ અને ચમકદાર બનાવે છે: ભૃંગરાજ પાઉડરના ઉપયોગ કરવાથી વાળને સારી રીતે મોશ્ચરાઈઝિંગ અને કંડીશનિંગ કરવામાં મદદ કરે છે. તેનાથી વાળને રેશમી બનાવવામાં મદદ કરી શકાય છે. વાળમાં ચમક નથી તો તમે તેને રેશમી બનાવવા માટે આ પાઉડરનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

વાળ ખરતા અટકશે: ભૃંગરાજ પાઉડરમાં અનેક એવા તત્વ છે જેનાથી સ્કીનમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન સારું રહે છે. તેની સીધી અસર વાળ પર થાય છે. આ પાઉડરના ઉપયોગ કરવાથી વાળને મજબૂતી મળે છે અને વાળ ખરતા અટકે છે. જો તમે વાળની સમસ્યાથી પરેશાન છો તો તમે ભૃંગરાજ પાઉડરનો ઉપયોગ કરો.