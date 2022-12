હૈદરાબાદ: જ્યારે નાના (Tips to parents to guide their teenage children) હોય ત્યારે બાળકો પ્રેમ, ડેટિંગ જેવી બાબતો તરફ ઝડપથી આકર્ષાય છે. આ તે ઉંમરે હોર્મોન્સની અસર હોઈ શકે છે.. અથવા તેઓ તેમના સાથીદારો/પરિચિતોને જોયા પછી આવું કરવા માંગે છે. કારણ ગમે તે હોય.. તેઓને આવા સંગઠનો વિશે યોગ્ય સમજ હોતી નથી.. તેઓ જાણતા નથી કે શું સારું છે અને શું ખરાબ, તેથી તેઓ ખોટો માર્ગ પસંદ કરવાનું જોખમ લે છે. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે માતા-પિતાએ આ બાબતો તેમના બાળકોને હળવાશથી સમજાવવી જોઈએ જેથી આવું ન થાય.

તમારા અનુભવો જણાવો: ઘણા લોકોને પ્રથમ ક્રશ, પ્રેમ... (Love and dating tips by parents)જેવા અનુભવો હોય છે જ્યારે તેઓ યુવાન હોય છે. એવું ન કહી શકાય કે તમામ પ્રેમ કથાઓ સફળ છે. અને, શું તમને સમાન અનુભવો થયા છે? તમે તેમને તમારા બાળકોને પાઠ તરીકે શીખવી શકો છો. તેમાં શંકા કરવાની જરૂર નથી કે આ ક્રમમાં ડોળ કરવાથી બિનજરૂરી રીતે એવી આશાઓ ઊભી થશે જે તેમનામાં અસ્તિત્વમાં નથી. પરંતુ શું તમે આ પ્રક્રિયામાં તમારો પ્રેમ જીતી લીધો છે? અથવા નિષ્ફળ? એનાં કારણો શું છે? આવા બધા તેમને કાળજીપૂર્વક સમજાવવા જોઈએ.

બાળકોના મિત્રો બનો: 'આ વડીલો.. બાળકોના (Parenting Tips To Guide Teenagers) પ્રેમને ક્યારેય નહીં સમજે..' આજકાલ ઘણા બાળકોના મનમાં એક લાગણી છે. તેથી જ જો તેઓ અજાણી ઉંમરે પ્રેમમાં પડે છે અથવા કોઈ અન્ય સાથે સંબંધમાં હોય છે, તો તેઓ તેમની જાણ વગર તેને ઘરે ગુપ્ત રાખે છે. જેમ કહેવાય છે કે, 'હાથ વિના પાંદડા પકડવાનો કોઈ ફાયદો નથી'. તેથી જ, નિષ્ણાતો કહે છે કે, બાળકોને આવી ભૂલો કરતા અટકાવવાનો એકમાત્ર રસ્તો છે.

જાળમાં ફસાશો નહીં: ડેટિંગ (Relationship tips between love dating for kids) કલ્ચર વિદેશથી આયાત કરવામાં આવ્યું છે અને તે આપણા દેશમાં જડ્યું છે. આ ક્રમમાં સેંકડો અને હજારો ડેટિંગ એપ્લિકેશન્સ અને વેબસાઇટ્સ ઉભરી રહી છે. આમાં નકલી સાઇટનો સમાવેશ થાય છે. અભ્યાસ દર્શાવે છે કે, યુવાનો જ્યારે એકબીજાને જુએ છે ત્યારે એકબીજા પ્રત્યે વધુ આકર્ષાય છે. આ માટે, કપટપૂર્ણ ડેટિંગ સાઇટ્સ સાથે વ્યક્તિગત માહિતી શેર કરવાથી અણધાર્યા પરિણામો આવી શકે છે.

માતા-પિતા તેમની પડખે ઊભા હોય છે: ટીનેજર્સમાં (How Parents Should Guide Their Teenage children) પ્રેમ અને આકર્ષણનો સાચો અર્થ ન જાણીને ઘણા લોકો છેતરાઈ જાય છે. અન્ય લોકો માટે, અભિપ્રાયના મતભેદો ઉભા થઈ શકે છે અને પરિસ્થિતિ બ્રેકઅપ તરફ દોરી શકે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે ઘણા કિશોરોમાં આવી બાબતોનો સામનો કરવાની તાકાત અને માનસિક પરિપક્વતા હોતી નથી. આત્મહત્યા કરવી, ડિપ્રેશનમાં જવું વગેરે આ ક્રમમાં ઘણા લોકોના કિસ્સામાં બને છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે, જે બાળકોના માતા-પિતા તેમની પડખે ઊભા હોય છે તેઓ ક્યારેય ખોટો નિર્ણય લેતા નથી.