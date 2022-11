ન્યૂઝ ડેસ્ક: ઓફિસમાં સહકર્મીઓ સાથે વધુ સારા સંબંધ બનાવવો (Strong Relation with Colleagues) એ પોતે જ એક પડકારજનક કાર્ય છે. કેટલાક લોકો આ કાર્યને સ્માર્ટનેસ સાથે પૂર્ણ કરવાની કુશળતા સારી રીતે જાણે છે. તે જ સમયે, ઘણા લોકો ઓફિસમાં તેમના સહકાર્યકરો સાથે સારા સંબંધો બનાવી શકતા નથી. આવી સ્થિતિમાં, જો તમે ઇચ્છો તો, કેટલીક સરળ પદ્ધતિઓની મદદથી, તમે ઓફિસમાં સહકર્મીઓ સાથે સંબંધને મજબૂત બનાવીને ઘણા ફાયદા (Benefits of relationships with colleagues in the office )મેળવી શકો છો. વાસ્તવમાં, ઓફિસના સહકર્મીઓ સાથે મિત્રતા કરવાના વ્યવસાયિક અને વ્યક્તિગત બંને ફાયદા છે. આવી સ્થિતિમાં, મિત્રોને મિત્ર બનાવીને, તમે ઓફિસમાં સારું પ્રદર્શન કરીને તમારી કારકિર્દીને એક ધાર તો આપી શકો છો, પરંતુ તમે સહકાર્યકરો સાથે મસ્તી કરીને તમારી જાતને સકારાત્મક પણ રાખી શકો છો. તો ચાલો જાણીએ સહકર્મીઓ સાથે સારા સંબંધ બનાવવા માટે કેટલીક સરળ ટિપ્સ વિશે.

સાથે કામ કરવાની લાગણી: ઓફિસમાં સહકર્મીઓ (Relation with Colleagues) સાથે સારા સંબંધો બનાવવા માટે તમે તમારી અંદર ટીમ વર્કની ભાવના કેળવી શકો છો. આ સાથે, દરેક કામ દરમિયાન એકબીજાને મદદ કરીને કાર્ય પૂર્ણ કરશે. આ સાથે દરેકના પરફોર્મન્સમાં પણ સુધારો જોવા મળશે.

વિરોધી અભિપ્રાયનો આદર કરો: કેટલીકવાર ઓફિસમાં કેટલાક લોકોના વિચારો તમારાથી બિલકુલ અલગ હોઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, લોકો વિરોધી વિચારો ધરાવતા લોકોથી અંતર રાખે છે અને જ્યારે તક મળે છે, ત્યારે તેઓ તેમની મજાક ઉડાવીને પ્રોત્સાહિત કરે છે. પરંતુ કલિગસ પ્રત્યે તમારું આ વર્તન બિલકુલ યોગ્ય નથી. તેથી ઓફિસમાં દરેક સાથે સમાન વ્યવહાર કરો.

ગોસિપ ટાળો: કેટલાક લોકો ઓફિસમાં પોતાના સહકર્મચારીઓ સાથે જોડાયેલી વાતો પર ચર્ચા કરીને સમય પસાર કરે છે. પરંતુ આ નકારાત્મક વ્યક્તિત્વ સાબિત થઈ શકે છે. તેથી, ઓફિસમાં સહકર્મીઓ સાથે બિલકુલ ગપસપ ન કરો અને દરેક સાથે સકારાત્મક સંબંધ બનાવવાનો પ્રયાસ કરો.

સાથ આપવાનું ચૂકશો નહીં: ક્યારેક ઓફિસમાં સહકર્મીઓને તમારી જરૂર પડી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ સહકર્મી તમને મદદ કરવા માટે વિનંતી કરે, તો તેને અવગણવાનું ટાળો. ખાસ કરીને તમારા જુનિયર સહકાર્યકરને મદદ કરીને, તમે તેને ન માત્ર પ્રેરિત રાખી શકો છો પરંતુ તમે તમારા સારા વ્યક્તિત્વનો પુરાવો પણ આપી શકો છો.

સમયના પાબંદ બનો: જો તમે ઓફિસમાં (Relation with Colleagues) સમયસર અને યોગ્ય રીતે કામ પૂરું નહીં કરો તો સહકર્મીઓની સામે તમારી ઈમેજ બગડવાનું જોખમ પણ છે. તેથી, સહકર્મીઓ સાથેના સંબંધો સુધારવા માટે, સૌ પ્રથમ તમારે સમયના પાબંદ રહેવું જોઈએ અને સમયમર્યાદા પૂરી થાય તે પહેલાં શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાયુક્ત કાર્ય સબમિટ કરવું જોઈએ. આનાથી તમારા પ્રમોશનની તકો પણ ઘણી વધી જાય છે.