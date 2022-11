ન્યૂઝ ડેસ્ક: સારા સંબંધનો (Tips to make marriage life stronger) અર્થ એ નથી કે, તમે બંને હંમેશા સારો સમય પસાર કરો. તેના બદલે, એક સારો સંબંધ (good relationship) એવો છે કે, જેમાં તમે તમારી પસંદ અને નાપસંદ વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરવામાં અચકાતા નથી, તમે તમારી જરૂરિયાતો જણાવવા સક્ષમ છો અને એકબીજાના દૃષ્ટિકોણને સાંભળવા અને સમજવા માટે તૈયાર છો. આ સિવાય પણ આવી ઘણી વસ્તુઓ છે, જે સામાન્ય સંબંધને ગાઢ અને મજબૂત (Signs of a good relationship) બનાવવાનું કામ કરે છે. આ વસ્તુઓનો અભાવ સંબંધમાં હતાશા, એકલતા, થાક જેવી નકારાત્મક વસ્તુઓ બનાવવાનું શરૂ કરે છે. તો ચાલો આજે અમે તમને જણાવીએ કે, એવા કયા સંકેતો છે જે દર્શાવે છે કે, તમારો સંબંધ ગાઢ છે અને તમારી વચ્ચેનું આ બોન્ડિંગ આજીવન છે.

આ ગાઢ સંબંધના સંકેતો છે:

બોલવામાં ડરતા નથી: જ્યારે તમે સારા સંબંધમાં હોવ છો, ત્યારે તમે તે બોલતા પહેલા તમારા મગજમાં કંઈપણ વિશે વિચારતા નથી. શું તમને ક્યારેય ભરોસો છે કે, તમારો પાર્ટનર મારા વિશે કંઈ ખરાબ નહીં લે કે મને ગેરસમજ નહીં કરે.

એકબીજા પર વિશ્વાસ કરો: સંબંધનો પાયો વિશ્વાસ છે. જ્યારે તમે સારા સંબંધમાં હોવ ત્યારે તમે અફવાઓની પરવા કરતા નથી. તમે તમારા પાર્ટનર પર દરેક રીતે વિશ્વાસ કરો (Trust the partner in every way) છો અને તમારી વચ્ચે એક ખાસ પ્રકારનું બોન્ડિંગ બને છે.

પ્રેમની ભાષા સમજાય છે: તમે સંપૂર્ણપણે જાણો છો કે,(Tips to make marriage life stronger) તમારા સાથી કેવી રીતે તેમની લાગણીઓ વ્યક્ત કરવાનું પસંદ કરે છે અને કઈ બાબતોથી તે તરત જ લાગણીશીલ બની શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ભેટ, સમય, શારીરિક સ્પર્શ વગેરે. તમે તમારા પ્રેમને સરળતાથી વ્યક્ત કરી શકો છો.

એકબીજાને માન આપો: તમે દરેક પરિસ્થિતિમાં એકબીજાને માન આપો છો. તમને બંનેને લોકોની સામે અપશબ્દો બોલવાનું કે, અપમાન કરવું પસંદ નથી. કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિ સામે પણ લડશો નહીં. આ રીતે તમે એકબીજાને માન આપવાનું પસંદ કરો છો.