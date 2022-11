ન્યૂઝ ડેસ્ક: દરેક છોકરી (fashion tips) તેના ખાસ દિવસે વિશ્વની સૌથી સુંદર કન્યા બનતા જોવા માંગે છે. આવી સ્થિતિમાં, લગ્ન પહેલા છોકરીઓ કલાકો પાર્લરમાં વિતાવે છે અને તમામ પ્રકારની મોંઘી સારવાર લે છે. આમ કરવાથી ત્વચા ચમકદાર બને છે અને તમે તમારા લગ્નના દિવસે સુંદર (Tips to look beautiful on your wedding day) દેખાશો. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે શું તમે મોંઘી સારવાર સિવાય તમારા આહારમાં ફેરફાર કરીને તમારી સુંદરતા (Tips to keep skin healthy and glowing) વધારી શકો છો? હા, મેડિકલદર્પણ મુજબ, જો તમે તમારા લગ્નના લગભગ 6 મહિના પહેલાથી આહારમાં થોડો ફેરફાર કરો અને બિનઆરોગ્યપ્રદ ખોરાકને બદલે કેટલીક આરોગ્યપ્રદ વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો, તો તમારી ત્વચા કુદરતી રીતે ગ્લોઈંગ થશે.

ત્વચાને ચમકદાર બનાવવા માટે આ વસ્તુઓને ડાયટમાં સામેલ કરો:

દહીં: દહીંમાં પ્રોબાયોટિક એજન્ટ હોય છે જે પાચનક્રિયામાં મદદ કરે છે, જે સ્કિન ફાટવાની સમસ્યાને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. તમને જણાવી દઈએ કે, (Include these items in your diet to make your skin glow) જો તમારા આંતરડાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે તો તમારી ત્વચા પણ સારી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં તમારે દહીંનું વધુ પ્રમાણમાં સેવન કરવું જોઈએ.

લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી: લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજીમાં એન્ટીઓક્સીડેન્ટ ભરપૂર હોય છે જે ત્વચાને સ્વસ્થ રાખવા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. આવી સ્થિતિમાં, તમારે શક્ય તેટલું ધાણા, પાલક, બ્રોકોલી, પાર્સલી વગેરેનું સેવન કરવું જોઈએ.

ટામેટાં: ટામેટાંમાં લાઈકોપીન, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફરસ, વિટામીન સી, વિટામીન એ અને વિટામીન K મળી આવે છે, જે એન્ટી એજિંગ તરીકે કામ કરે છે અને ચહેરા પર ચમક પણ લાવે છે.

બદામ: વિટામિન ઈ, ફાઈબર, પ્રોટીન અને ફોસ્ફરસ ભરપૂર માત્રામાં જોવા મળે છે, જે શરીરને સ્વસ્થ રાખે છે અને તેમાં રહેલું વિટામિન ઈ ત્વચાને ચમકદાર બનાવવામાં અને ત્વચાને સુધારવામાં પણ મદદ કરે છે.

આ ફળોનું સેવન કરો: જે ફળોમાં વિટામિન સી ભરપૂર માત્રામાં જોવા મળે છે, આવા ફળો ત્વચાની સમસ્યાને દૂર કરે છે. આ માટે તમારે સંતરા, બેરી વગેરેનું સેવન કરવું જોઈએ. તેઓ ત્વચા પર ગ્લો લાવવાનું પણ કામ કરે છે.

હળદરઃ હળદર ચહેરાના દાગ-ધબ્બા ઘટાડવાની સાથે ત્વચાને ચમકદાર પણ બનાવે છે. હળદરમાં જોવા મળતા એન્ટી-બેક્ટેરિયલ ગુણ ત્વચાની સમસ્યાઓને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. જો તમે તેને દૂધમાં ભેળવીને પીશો તો તેનાથી ત્વચામાં ચમક પણ આવે છે.