ન્યૂઝ ડેસ્ક: લગ્ન પછી પતિ-પત્નીના સંબંધોમાં (husband wife relationship) ઉતાર-ચઢાવ આવવો સ્વાભાવિક છે. આવી સ્થિતિમાં સંબંધ બચાવવા (Relationship tips) માટે જરૂરી છે કે તમે સમજણ બતાવો અને તમારા સંબંધમાં પ્રેમ અને વિશ્વાસ રાખો. પરંતુ ઘણી વખત અમુક ખરાબ સમયમાં અથવા વધુ પડતા સ્ટ્રેસને કારણે પાર્ટનર ચિડાઈ જાય છે અને તેમને હેન્ડલ કરવામાં મુશ્કેલી પડે છે. આવી સ્થિતિમાં જો તેમની અવગણના કરવામાં આવે તો સંબંધોમાં તિરાડ વધુ વધી જાય છે. ખાસ કરીને જો પત્ની ખૂબ જ તણાવમાં હોય અને તેનો સ્વભાવ ચીડિયા થઈ ગયો હોય તો પતિએ તેની લાગણીઓને સમજવી જોઈએ અને કેટલીક બાબતોનું પાલન કરીને ખરાબ સમયમાં પણ તેનો સાથ આપવો જોઈએ. મારો વિશ્વાસ કરો, જો તમે ખરાબ સમયમાં પણ પથ્થરની જેમ ઢાલ બનીને તમારી પત્નીને સાથ આપો છો, તો તમારો સંબંધ લાંબા સમય સુધી ખૂબ નજીકનો અને વિશ્વાસથી ભરેલો રહેશે. આટલું જ નહીં, તમારા આ સ્વભાવથી તમારી પત્નીનો ચીડિયા સ્વભાવ પણ ખતમ થઈ જશે. તો આવો જાણીએ (How To Deal With Irritable Wife) ચિડાયેલી પત્નીને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવી.

ચીડિયાપણું થવાનું કારણ જાણો

ઠીક કરવાનો પ્રયાસ કરો: તમારા માટે એ જાણવું જરૂરી છે કે, પત્નીના સ્વભાવમાં ચીડિયાપણું કેમ આવી ગયું છે. કારણ જાણ્યા પછી, તમારી જાતને પૂછો કે શું તમે તેના માટે જવાબદાર છો? જો હા, તો તમે તેના માટે તમારી પત્નીને સોરી કહી શકો છો. બીજી તરફ, જો આ માટે કોઈ અન્ય કારણ છે, તો તેને ઠીક કરવાનો પ્રયાસ કરો.

ધીરજ જરૂરી છે: આવી સ્થિતિમાં જો તમે તમારી ધીરજ ગુમાવો છો, તો સંબંધોમાં તિરાડ આવી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં ધીરજ રાખવાની જરૂર છે, તો જ પરિસ્થિતિ પર કાબૂ મેળવી શકાય છે.

ડિનર માટે બહાર લઈ જાવો: ક્યારેક આ જ રૂટીનને કારણે પત્નીનો સ્વભાવ ચીડિયા બની જાય છે. આવી સ્થિતિમાં, પતિની જવાબદારી છે કે તે તેની પત્નીને અઠવાડિયામાં એક વખત મૂવી શો અથવા ડિનર માટે બહાર લઈ જાય, જેથી તેનો મૂડ તો સારો રહે પરંતુ તેનો ચિડિયો સ્વભાવ પણ દૂર થઈ શકે.

જવાબદારીઓ સમજો: ઘણી વખત પત્નીના મનમાં એવું આવે છે કે તે ઘરના બધા કામ એકલા જ કરે છે. આવી સ્થિતિમાં તમારે તેમને અહેસાસ કરાવવો જોઈએ કે ઘરની તમામ જવાબદારી તેમની નથી, પરંતુ તમે બંને સાથે મળીને ઘર સંભાળો. આવી સ્થિતિમાં, તમારે ઘરનું અડધું કામ જાતે કરવું જોઈએ અને તમારી પત્ની સાથે ઘરના કામ પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરવી જોઈએ.

સાથે સમય વિતાવો: સાંજે ઓફિસથી આવ્યા પછી પત્ની સાથે થોડો સમય વિતાવો. આનાથી પત્નીનો મૂડ તો સુધરશે જ, પરંતુ તમે તમારી પત્ની સાથે સમય વિતાવીને એકલતા અનુભવશો નહીં.