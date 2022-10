ન્યુઝ ડેસ્ક: તમે સવારે જે વસ્તુનું પ્રથમ સેવન કરો છો તે તમારી ત્વચા અને સ્વાસ્થ્ય પર ઊંડી અસર કરે છે. એવું જોવામાં આવે છે કે મોટાભાગના લોકો સવારે ઉઠીને અલગ-અલગ પ્રકારના ડ્રિંક્સ (empty stomach drink) પીવાનું પસંદ કરે છે, જેથી તેમનું વજન સંતુલિત થઈ શકે. પરંતુ જો તમે સવારના યોગ્ય પીણાંનું સેવન કરો છો, તો તમારી ત્વચા ચમકવા લાગે છે. તો આજે આ આર્ટીકલમાં અમે તમને એવા જ કેટલાક મોર્નિંગ ડ્રિંક (Morning drink for health) વિશે જણાવી રહ્યા છીએ, જે તમારી ત્વચા માટે (how to get glowing skin) ખૂબ જ સારા છે

લીંબુ પાણી: સવારના પીણા તરીકે લીંબુ અને મધનું પાણી પીવું તમારી ત્વચા માટે ઉત્તમ છે. લીંબુમાં વિટામિન સી હોય છે જે ત્વચાને કાયાકલ્પ કરવામાં મદદ કરે છે. બીજી તરફ, મધમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ અને એન્ટી-ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણ હોય છે જે ન માત્ર ત્વચામાંથી વધારાનું તેલ દૂર કરે છે પણ ખીલની સમસ્યાને પણ દૂર કરે છે. આ કરવા માટે, તમે એક ગ્લાસ નવશેકા પાણીમાં એક નાનું લીંબુ નિચોવો. હવે તેમાં એકથી બે શુદ્ધ મધ ઉમેરો અને સારી રીતે મિક્સ કરો. તમે તેને સવારે ખાલી પેટ પીવો.

ફળોનો રસ: જો તમે તમારા દિવસની શરૂઆત સ્વસ્થ રીતે કરવા માંગો છો, તો આ રીતે ફળોના રસનું સેવન કરી શકો છો. તાજા ફળોના રસમાં ઘણા બધા વિટામિન્સ અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્વો હોય છે જે તમારી ત્વચાના સ્વાસ્થ્યને (how to get glowing skin) સુધારે છે. સફરજનમાં એન્ટીઑકિસડન્ટ હોય છે જે ત્વચા પર અકાળ વૃદ્ધત્વના સંકેતોને રોકવામાં મદદ કરે છે. તેવી જ રીતે દાડમમાં પણ વૃદ્ધત્વ વિરોધી ગુણો હોય છે. તે જ સમયે, નારંગીમાં વિટામિન સી હોય છે જે તમારી ત્વચાને મુક્ત રેડિકલ સામે લડવામાં મદદ કરે છે. તેને બનાવવા માટે એક સફરજન, નારંગી અથવા દાડમ લો. તેને છોલીને જ્યુસરની મદદથી તેનો રસ કાઢો. હવે તમે તેનું સેવન કરો.

ગાજર અને બીટનો રસ: સવારે ગાજર અને બીટનો રસ પીવાથી ત્વચામાં જલ્દી જ મોટો ફેરફાર જોવા મળશે. બીટરૂટ અને ગાજરનો રસ તમને વિટામિન સી, વિટામિન એ, ઝિંક, ફોલિક એસિડ, આયર્ન, ફાઇબર અને મેંગેનીઝ જેવા પોષક તત્વો પ્રદાન કરે છે. આ જાદુઈ પીણું શ્યામ વર્તુળોને ઘટાડીને, કરચલીઓ દૂર કરીને, ખીલ અને શુષ્ક ત્વચાની સારવાર કરીને તમને અદ્ભુત ચમક આપશે. આ જ્યુસ બનાવવા માટે ગાજર અને બીટરૂટના નાના ટુકડા કરી બ્લેન્ડરમાં નાખો. હવે તેમાં આદુ અને લીંબુનો રસ નાખીને મિક્સ કરો. હવે તેને ગાળીને એક ગ્લાસમાં નાખો અને તમે તેમાં થોડું કાળા મરી ઉમેરીને તેનું સેવન કરી શકો છો.