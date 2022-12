હૈદરાબાદ: શિયાળામાં ત્વચાની સમસ્યા (Dry skin in winter) વધુ જોવા મળે છે. અતિશય ઠંડીને કારણે ત્વચા ઝડપથી સુકાઈ જાય છે. તેનાથી ત્વચા ડેડ થઈ જાય છે. ચહેરાની સુંદરતાને નુકસાન થાય છે. વૃદ્ધોમાં આ સમસ્યા વધુ જોવા મળે છે. આ સાથે વાળ પણ ડ્રાય (The problem of scabies in winter) અને બરડ થઈ જાય છે. ડેન્ડ્રફની સમસ્યા પણ વધારે છે. પરંતુ શિયાળામાં શુષ્ક ત્વચા અને ડેન્ડ્રફની સમસ્યાને દૂર કરવા માટે નિષ્ણાતોએ કેટલીક ટિપ્સ (Some tips for dry skin and scabies in winter) અને સૂચનો આપ્યા છે.

ત્વચા સંભાળ ટિપ્સ:

ઠંડી હોવાથી તડકામાં વધારે રહેવું સારું નથી. તેનાથી સૂર્યની એલર્જી થઈ શકે છે.

નહાવા માટે ગરમ અને ઠંડા પાણીનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. ગરમ પાણીથી જ સ્નાન કરો.

માત્ર શિયાળો હોવાથી સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરવાનું બંધ ન કરો.

મોઇશ્ચરાઇઝરનો ઉપયોગ કરવો વધુ સારું છે. ચહેરાને ધોયા પછી ટુવાલ વડે લૂછીને ત્વચા થોડી ભેજવાળી હોય ત્યારે મોઈશ્ચરાઈઝર લગાવવાથી સારું પરિણામ મળશે.

ઠંડા અને અતિશય ગરમીથી ત્વચાને ઢાંકી દે તેવા કપડાંનો ઉપયોગ કરવો વધુ સારું છે.

ત્વચા પર કઠોર હોય તેવા સાબુનો ઉપયોગ કરવો યોગ્ય નથી. ગ્લિસરીન સાબુનો ઉપયોગ કરવો વધુ સારું છે.

જો ત્વચા વધુ પડતી શુષ્ક થઈ જાય તો જાડા મોઈશ્ચરાઈઝરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

શરીરના ડીહાઈડ્રેશનને કારણે ત્વચા શુષ્ક પણ થઈ જાય છે. આવા કિસ્સાઓમાં રસ જેવા પ્રવાહી પીવું વધુ સારું છે.

શિયાળામાં સેલિસિલિક એસિડ અને ગ્લાયકોલિક એસિડ વિના ફેસવોશનો ઉપયોગ કરવો વધુ સારું છે.

ધૂમ્રપાન કરવાથી ત્વચા પણ સુકાઈ જાય છે. પરંતુ આ ખરાબ આદતથી બચવું વધુ સારું છે.

વધારે તણાવ ન કરો.

વધુ પાણી પીવું વધુ સારું છે.

હેર કેર ટિપ્સ:

ડેન્ડ્રફ એ શિયાળામાં થતી સમસ્યાઓમાંથી એક છે. પરંતુ ગરમ પાણીથી માથું સ્નાન કરવું વધુ સારું છે. મોઇશ્ચરાઇઝિંગ શેમ્પૂનો ઉપયોગ કરીને આ સમસ્યાને ટાળી શકાય છે જે વધુ કેન્દ્રિત નથી. જો સમસ્યા હજી પણ ગંભીર છે, તો સંબંધિત ડૉક્ટરની સલાહ લેવી વધુ સારું છે.