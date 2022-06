પટના: અગ્નિપથ યોજનાના વિરોધમાં આજે ત્રીજા દિવસે પણ વિદ્યાર્થીઓ બિહારના બક્સરમાં રેલવે ટ્રેક પર વિરોધ પ્રદર્શન કરી (Protest In Bihar) રહ્યા છે. અહીં ડુમરાવ રેલવે સ્ટેશનની અપ અને ડાઉન લાઇન જામ થઈ ગઈ હતી. દિલ્હી-કોલકાતા રેલ મુખ્ય માર્ગ જામ થવાને કારણે ઘણી ટ્રેનો કલાકો સુધી અટવાઈ (Protest against Against Agnipath Scheme In Bihar) પડી હતી. સેનાની ભરતીના નવા નિયમના વિરોધમાં વિદ્યાર્થીઓએ સવારે 5 વાગ્યાથી રેલવે ટ્રેક પર બેસીને કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.

લખીસરાયમાં ટ્રેનમાં આગ: બીજી તરફ, લખીસરાયમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરતા (protest against Agnipath scheme ) વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વિક્રમશિલા એક્સપ્રેસના ત્રણ ડબ્બાને સળગાવી દેવામાં આવ્યા હતા. 5 બોગીના કાચ તૂટી ગયા હતા. પત્રકારોને વીડિયો બનાવવાથી રોકવામાં આવી રહ્યા છે. મુસાફરના મોબાઈલ ફોન પણ છીનવી લેવાયા હતા. રેલવે ટ્રેક પર આગચંપી કરવામાં આવી છે. આંદોલનકારીઓએ આખી ટ્રેન ખાલી કરીને મુસાફરોનો સામાન પણ લૂંટી લીધો હતો.

હાજીપુરમાં પણ પ્રદર્શનઃ હાજીપુરમાં પણ રેલ્વે સ્ટેશન પર પ્રદર્શનકારીઓ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. રેલવે સ્ટેશનમાં તોડફોડ કરવામાં આવી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પોલીસને માર મારવામાં આવ્યો છે.

દિલ્હી-કોલકાતા રેલ મેઈન રોડ જામ: અગ્નિપથ યોજનાના વિરોધમાં બક્સરના ડુમરાઉન રેલ્વે સ્ટેશનના પાટા પર ઉતરેલા હજારો વિદ્યાર્થીઓએ દિલ્હી-કોલકાતા મુખ્ય રેલ માર્ગને સંપૂર્ણપણે અવરોધિત કરી દીધો છે. જેના કારણે ઘણી ટ્રેનો રોકી દેવામાં આવી છે. તેમજ રેલ્વે ટ્રેક પર ઉતરેલા વિદ્યાર્થીઓ ભારત માતાના જયઘોષ કરી રહ્યા છે કે લશ્કરી ભરતીનો આ નવો નિયમ પાછો ખેંચવો જોઈએ.

સૈન્ય પુનઃસ્થાપનમાંથી TOT દૂર કરવાની માંગ: વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું છે કે, નેતાઓ કે ધારાસભ્યો બધાને 5 વર્ષનો સમય મળે છે. 4 વર્ષમાં અમારુ શું થશે? અમારી પાસે પેન્શનની સુવિધા પણ નથી. 4 વર્ષ પછી રસ્તા પર આવીશું. ચાર વર્ષ પૂરા થયા પછી ભલે 25 ટકા અગ્નિવીરોને કાયમી કેડરમાં ભરતી કરવામાં આવે. બાકીના 75%નું શું થશે? આ ક્યાંનો ન્યાય? સાથે જ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું છે કે વિદ્યાર્થીઓ આ યોજનાથી નારાજ છે અને અમને નોકરીની ગેરંટી નથી મળી રહી. તેમનું એમ પણ કહેવું છે કે સેનાની પુનઃસ્થાપનામાં ToT હટાવવા જોઈએ.

રક્ષા પ્રઘાન રાજનાથ સિંહે કરી હતી ભરતીની જાહેરાતઃ રક્ષા પ્રધાન રાજનાથ સિંહે અગ્નિપથ યોજનાની જાહેરાત કર્યાના બીજા જ દિવસે બુધવારથી પ્રદર્શન શરૂ થયું હતું અને આજે ત્રીજા દિવસે પણ ઘણા જિલ્લાઓમાં વિદ્યાર્થીઓએ રેલ્વે ટ્રેક બ્લોક કરી દીધો હતો. 14 જૂને કેન્દ્ર સરકારે આર્મી, નેવી અને એરફોર્સની ત્રણ શાખાઓમાં મોટી સંખ્યામાં યુવાનોની ભરતી કરવા માટે અગ્નિપથ ભરતી યોજના શરૂ કરી હતી. જે અંતર્ગત યુવાનોએ માત્ર 4 વર્ષ જ સંરક્ષણ દળમાં ફરજ બજાવવાની રહેશે. પગાર અને પેન્શનનું બજેટ ઘટાડવા માટે સરકારે આ પગલું ભર્યું છે. આ યોજનાથી નારાજ વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું છે કે, આ યોજના તેમના ભવિષ્યને બરબાદ કરશે.

સ્ત્રી અને પુરૂષ બંનેની ભરતી કરવામાં આવશે: એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે, અગ્નિપથ યોજના હેઠળ, સ્ત્રી અને પુરૂષ બંનેને અગ્નિવીર બનવાની તક આપવામાં આવશે. 17.5 વર્ષથી 23 વર્ષની વચ્ચેના યુવાનોને આ સેવામાં જોડાવા માટે લાયક ગણવા જોઈએ. હાલમાં, સેનાના તબીબી અને શારીરિક ધોરણો માન્ય રહેશે. 10મું અને 12મું પાસ કરેલ યુવાનો અગ્નિવીર બની શકે છે. અગ્નિપથ યોજના હેઠળ દર વર્ષે લગભગ 45 હજાર યુવાનોને સેનામાં ભરતી કરવામાં આવશે.

પગારની ચુકવણી આ રીતે થશેઃ અગ્નિપથ યોજના જે ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. પુનઃસ્થાપનના પ્રથમ વર્ષમાં, ભારત સરકાર દ્વારા દર મહિને 21 હજાર રૂપિયા પગાર તરીકે ચૂકવવામાં આવશે. બીજા વર્ષે પગાર વધારીને દર મહિને રૂ. 23 હજાર 100 અને ત્રીજા મહિને 25 હજાર 580 અને ચોથા વર્ષે રૂ. 28 હજાર પગાર ચૂકવવામાં આવશે, તેવા યુવાનોને નિવૃત્ત કરવામાં આવશે. પરંતુ આ યોજનાને લઈને બિહારમાં ચારેબાજુ હોબાળો મચી ગયો છે.