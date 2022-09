ગયા (બિહાર): ગયાને વિષ્ણુની નગરી માનવામાં આવે છે, જેને વિષ્ણુ પદના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ મોક્ષ ભૂમિ કહેવાય છે. વિષ્ણુ પુરાણ અનુસાર અહીં પૂર્વજોનું શ્રાદ્ધ પૂર્ણ ભક્તિ સાથે કરવાથી તેમને મોક્ષ મળે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, ગયામાં ભગવાન વિષ્ણુ સ્વયં પિતૃદેવતાના રૂપમાં વિરાજમાન છે, તેથી તેને પિતૃ તીર્થ પણ કહેવામાં આવે છે. જે લોકો આ તિથિ અથવા કૃષ્ણ પક્ષ અથવા શુક્લ પક્ષના દિવસે મૃત્યુ પામે છે, તેમને તર્પણ અર્પણ કરવાનો કાયદો છે. પિતૃ પક્ષના ત્રીજા દિવસે પણ મોટી સંખ્યામાં પિંડદાનીઓ પિતૃઓને પિંડ દાન અર્પણ કરે છે.

ત્રીજા દિવસે પિંડ દાન કેવી રીતે કરવું?: પ્રથમ પંચતીર્થમાં, ઉત્તર માનસ તીર્થની વિઘિ (How to do pind daan on third day) છે. કુશ હાથમાં લઈને માથા પર પાણી છાંટવું. પછી મનમાં ઊતરીને આત્મશુદ્ધિ માટે સ્નાન કરો. ત્યાર બાદ તર્પણ કરીને પિંડ દાન ચઢાવો. સૂર્યને નમસ્કાર કરવાથી પિતૃઓ સૂર્ય જગતને પ્રાપ્ત કરે છે. ઉત્તર માનસથી મૌન અને દક્ષિણ માનસ પર જાઓ. દક્ષિણ માનસમાં ત્રણ તીર્થો છે, તેમાં સ્નાન કર્યા પછી, ફાલ્ગુ નદીના કિનારે વિવિધ ધાર્મિક વિધિઓ અને પિંડદાન કરવાથી પિતૃઓને શાશ્વત શાંતિ મળે છે. આ પછી તીર્થસ્થાનોના શ્રાદ્ધની પુણ્ય સિદ્ધિ માટે ભગવાન ગદાધરને પંચામૃતથી સ્નાન કરાવો અને વસ્ત્રાલંકાર ચઢાવો. તર્પણ ખુલ્લી જગ્યાએ કરી શકાય છે, પરંતુ ગયામાં શ્રાદ્ધ કરવા માટે ખુલ્લી જગ્યાએ બેસીને ખભા પર રૂમાલ રાખીને શ્રાદ્ધ કરવું જોઈએ. બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું, જમીન પર અથવા કાસ્ટ પર સૂવું અને એક ભોજન ફરજિયાત છે.

પૂજા માટે આ સામગ્રીઓનો ઉપયોગ થાય છે: ગંગાજળ, કાચું દૂધ, જવ, તુલસી અને મધ મિશ્રિત જળ અર્પણ કર્યા પછી ગાયના ઘીનો દીવો પ્રગટાવવાની જોગવાઈ છે. ધૂપ આપવો જોઈએ, ગુલાબના ફૂલ અને ચંદન પિતૃઓને ખૂબ પ્રિય માનવામાં આવે છે. ત્યાર બાદ પૂર્વજોના નામનું સ્મરણ કરીને ધ્યાન કર્યા પછી સ્વધા શબ્દ સાથે જળ અર્પણ કરવું જોઈએ. શ્રાદ્ધમાં કઢી, ખીર, પૂરી અને શાકભાજી ચઢાવવામાં આવે છે. ત્રીજા શ્રાદ્ધમાં ત્રણ બ્રાહ્મણોને મિજબાની આપવામાં આવે છે. સાકર, ચોખા તેમજ શક્ય તેટલું દાન કરીને તેઓ સંતુષ્ટ થાય છે.

જાણો પિતૃપક્ષના ત્રીજા દિવસની શું છે વિઘિ અને તેનું મહત્વ

ભૂલથી પણ ન કરો આ કામ: હિંદુ ધર્મમાં પિતૃ પક્ષનું વિશેષ મહત્વ (Third Day Significance of Pitru Paksha) છે. પિતૃપક્ષનો સમય પિતૃઓને સમર્પિત છે. તે ભાદ્રપદ મહિનાના શુક્લ પક્ષની પૂર્ણિમાના દિવસથી શરૂ થાય છે, જે આશ્વિમ મહિનાના નવા ચંદ્રના દિવસે સમાપ્ત થાય છે. આવી સ્થિતિમાં, આ સમય દરમિયાન, ઘરના રસોડામાં માંસ, માછલી, માંસ, લસણ, ડુંગળી, મસૂર પણ ભૂલ્યા વિના ન બનાવો. આમ કરવાથી પિતૃદેવ ક્રોધિત થાય છે અને પિતૃ દોષ લાગે છે. આ સાથે જે લોકો આ સમય દરમિયાન પિતૃઓને તર્પણ કરે છે, તેમણે શરીરમાં સાબુ અને તેલનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. પિતૃ પક્ષ દરમિયાન નવા વસ્ત્રો, જમીન, મકાન સહિત તમામ પ્રકારના શુભ કાર્ય પર પ્રતિબંધ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય કરવાનું ટાળો.

પિતૃઓને વૈકુંઠમાં મળે છે સ્થાન: જ્યોતિષીઓના મતે આ સોળ દિવસોમાં માતા-પિતા, દાદા-દાદી વગેરે તિથિએ શ્રાદ્ધ કરવું શ્રેષ્ઠ છે. જ્યારે પિતૃઓના પુત્રો કે પૌત્રો દ્વારા શ્રાદ્ધ કરવામાં આવે છે ત્યારે પિતૃઓ પિતૃઓની યાત્રા કરીને મોક્ષ મેળવે છે.

પિતૃપક્ષની તિથિ: અશ્વિન કૃષ્ણ પક્ષની પ્રતિપદાથી અમાવસ્યા સુધીનો સમયગાળો પિતૃપક્ષ તરીકે ગણવામાં આવે છે. વૈદિક પરંપરા અને હિંદુ માન્યતાઓ અનુસાર, પિતૃઓ માટે આદર સાથે શ્રાદ્ધ કરવું એ ઉમદા અને ઉત્તમ કાર્ય છે. માન્યતા અનુસાર, પુત્રનું પુત્રવધુ ત્યારે જ સાર્થક માનવામાં આવે છે જ્યારે તે તેના જીવનકાળ દરમિયાન જીવતા માતા-પિતાની સેવા કરે અને તેમની મૃત્યુ તારીખ (બારસી) અને તેમના મૃત્યુ પછી મહાલય (પિતૃપક્ષ) પર તેમની વિધિ કરે.

ગયામાં ભગવાન રામે પણ કર્યું પિંડ દાન: એવી માન્યતાઓ છે કે, ત્રેતાયુગમાં ભગવાન રામ, લક્ષ્મણ અને સીતા રાજા દશરથના પિંડ દાન માટે અહીં આવ્યા હતા અને આ જ કારણ છે કે આજે સમગ્ર વિશ્વ તેમના પૂર્વજોના ઉદ્ધાર માટે આવે છે.