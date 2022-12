હૈદરાબાદ: જો તમે તમારા વાળને કલર કરવાનું વિચારી રહ્યા છો તો મહેંદી એક સારો વિકલ્પ છે. (benefits of applying henna on hair) મહેંદી એવા વૃક્ષોમાંથી મેળવવામાં આવે છે જે સંપૂર્ણપણે કેમિકલ મુક્ત હોય છે. તમે તેનો ઉપયોગ એકલા અથવા જડીબુટ્ટીઓ સાથે મિશ્ર કરીને વાળ પર લગાવી શકો છો. મહેંદી વાળનો રંગ લાલ-ભૂરો કરે છે. (The right way to apply henna in hair) જો તેને યોગ્ય રીતે લાગુ કરવામાં આવે તો તેની કોઈ આડઅસર થતી નથી. મહેંદી વાળ માટે એક ચમત્કાર છે. મહેંદી એ કુદરતી રીતે બનતો પદાર્થ છે જે વાળના કેરાટિન પ્રોટીન સાથે ક્રિયા પ્રતિક્રિયા કરીને વાળને મજબૂત બનાવવાનું કામ કરે છે. તેનાથી વાળ ખરતા પણ ઓછા થાય છે.

3 થી 4 કલાક સુધી રહેવા દો: વાળમાં મહેંદી લગાવવાનો પર્યાપ્ત સમય (Adequate time to apply henna to hair) તેના પર નિર્ભર કરે છે કે તમે વાળમાં કેટલો ઊંડો રંગ મેળવવા માંગો છો. તમે તમારા વાળમાં સામાન્ય મહેંદી 1 થી 3 કલાક માટે છોડી શકો છો. પરંતુ જો તમે તમારા વાળને ડાર્ક અને બ્રાઉન કલર કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તેને તમારા વાળ પર 3 થી 4 કલાક સુધી રહેવા દો.

મેંદીની પેસ્ટ કેવી રીતે તૈયાર કરવી: વાળને રંગવામાં મેંદીનો કેટલો સમય લાગે છે (How to prepare henna paste) તેના પર આધાર રાખે છે કે, તમે તેને કેવી રીતે તૈયાર કરો છો. સારા પરિણામો મેળવવા માટે, હુંફાળા પાણીમાં મેંદી મિક્સ કરો અને ઉપયોગના થોડા કલાકો પહેલા તેને સારી રીતે મિક્સ કરો.

-જેટલો લાંબો સમય તમે તમારા વાળ પર મેંદી છોડો છો, તેટલા વધુ લોસોન પરમાણુઓ કેરાટિનમાં શોષાય છે, એક સરસ, ઊંડા રંગ ઉત્પન્ન કરે છે.

સામાન્ય મહેંદીના મહત્તમ ફાયદા માટે, તેને વાળમાં 5 કલાક માટે છોડી દેવી પૂરતી માનવામાં આવે છે.

- પરંતુ વાળમાં મહેંદી લગાવવાથી વાળની ​​ભેજ ખતમ થઈ જાય છે, જેના કારણે તમારે શુષ્ક વાળની ​​સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

જો તમે લાંબા સમય સુધી તમારા વાળમાં મહેંદીનું મિશ્રણ રાખો છો, તો તે તમારા માથા અને વાળને સુકવી શકે છે. જેના કારણે માથામાં બળતરા થઈ શકે છે.

સફેદ વાળને કાળા કરવા માટે: તમે દર 3-4 અઠવાડિયામાં એકવાર મેંદી લગાવી શકો છો. મહેંદીનો રંગ તમારા વાળ ખરી જાય અથવા તમારા વાળ વધે ત્યાં સુધી રહે છે. તે પછી તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેથી, આ રંગ કેટલો સમય ચાલશે તે તમારા વાળ કેટલી ઝડપથી વધે છે તેના પર નિર્ભર છે. મોટાભાગના લોકો સફેદ વાળને કાળા કરવા માટે મેંદીનો ઉપયોગ કરે છે.

