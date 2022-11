હૈદરાબાદ: સામાન્ય રીતે બધા બાળકો તેમના માતાપિતાની (relationship) ખૂબ નજીક હોય છે. આવી સ્થિતિમાં, મોટાભાગના બાળકો તેમના માતાપિતા (children and father) સાથે દરેક વસ્તુ શેર કરે છે. તો સાથે સાથે બાળકો તેમના માતા-પિતા સાથે મસ્તી કરવામાં તેમજ ખૂબ મજાક કરવામાં અચકાતા નથી. અલબત્ત, બધા માતા-પિતા તેમના બાળકોને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. (Fathers love their children very much) પરંતુ બાળકો ઘણીવાર મજાકમાં તેમના પિતાને કેટલીક વાતો કહે છે. જેના કારણે તમારા પિતાને ઘણું નુકસાન થઈ શકે છે.

પિતા સાથે મજાક કરવાનું ટાળો: ખરેખર, બાળકોનો (Relationship with Father) તેમના પિતા સાથેનો સંબંધ ખૂબ જ ખાસ હોય છે. આવી સ્થિતિમાં ક્યારેક બાળકો પિતાની ઠપકો અને ગુસ્સાથી ડરે છે. ઘણી વખત જ્યારે પિતા મૈત્રીપૂર્ણ હોય છે, ત્યારે બાળકો ખુલ્લેઆમ હસે છે અને તેમની સાથે મજાક કરે છે. જો કે મજાક દરમિયાન બાળકોની કેટલીક વાતો પિતાને દુઃખી પણ કરી શકે છે. તે જ સમયે, મજાક કરતી વખતે આ વસ્તુઓને ટાળીને, તમે પિતાને નુકસાન થવાથી બચાવી શકો છો.

પિતાને વૃદ્ધા કહેવાનું ટાળો: વૃદ્ધાવસ્થામાં, માતાપિતા ઘણીવાર શારીરિક અને માનસિક રીતે અઠવાડિયું મેળવવાનું શરૂ કરે છે. આવી સ્થિતિમાં, બાળકો વારંવાર પિતાને કહેતા રહે છે કે, મગજ વૃદ્ધ છે અથવા હાડકાં નબળા છે. જેના કારણે તમારા પિતા આ વાતો સાંભળીને દુઃખી થઈ શકે છે. તેથી પિતાને વારંવાર વૃદ્ધા કહેવાનું ટાળો અને તેમને જીવનમાં નવી વસ્તુઓ અજમાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો.

પિતાને શાપ આપવાનું ટાળો:ઘણી વખત બાળકો તેમના જીવનની ભૂલો માટે તેમના માતાપિતાને દોષી ઠેરવે છે. જો કે, માતાપિતા તેમના બાળકોના ભવિષ્યના નિર્માણમાં તેમનું આખું જીવન ખર્ચ કરે છે. પરંતુ જ્યારે તેમને જીવનમાં સફળતા મળતી નથી ત્યારે બાળકો વારંવાર તેમના પિતાને પૂછે છે કે તમે તેમના માટે શું કર્યું છે. જેના કારણે પિતાને દુઃખ થવુ સ્વાભાવિક છે.

સરખામણી કરશો નહીં: ઘણી વખત પિતાની સલાહને અવગણીને બાળકો દલીલ કરવા લાગે છે કે પિતાજી, તમારો યુગ ગયો, તમે અમારા યુગને સમજી શકશો નહીં. જો કે તમારી આ દલીલ બિલકુલ પાયાવિહોણી છે. યુગ ગમે તેવો હોય, પરંતુ વડીલોનો અનુભવ હંમેશા જીવનમાં સાચો રસ્તો બતાવવાનું કામ કરે છે. એટલા માટે ભૂલથી પણ તમારા પિતાને આવી વાતો ના કહે.