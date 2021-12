નવી દિલ્હી: છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં વિવિધ રમત વિકાસ(Development of Sports in India) યોજનાઓ હેઠળ 6 હજાર 801 કરોડ 30 લાખ રૂપિયા જાહેર કર્યા છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, કિરેન રિજિજુના સ્થાને યુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રાલયનો(Union Sports Minister of India) હવાલો સંભાળનારા ઠાકુરે કહ્યું હતું કે મંત્રાલયને 7,72 કરોડ 28 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા છે.

રમત વિકાસ યોજનાઓ હેઠળ 6,801 કરોડ જાહેર

ઠાકુરે(Sports Minister Anurag Thakur) લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં માહિતી આપી હતી કે, "છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 7 હજાર 72 કરોડ 28 લાખ ફાળવવામાં આવ્યા છે અને મંત્રાલયે વિવિધ રમત વિકાસ યોજનાઓ હેઠળ 6,801 કરોડ 30 લાખ જાહેર કર્યા છે." રમતગમતએ તમામ રાજ્યો સાથે જોડાયેલી બાબત છે, તેથી ગ્રામ્ય સ્તરે લોકોને રમતગમતની સુવિધાઓ(Sports Facilities in India) પૂરી પાડવીએ પ્રાથમિક રીતે રાજ્ય/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ સરકારનું કામ છે અને કેન્દ્ર સરકાર તેમને સહકાર આપે છે. આ ઉપરાંત ભંડોળની ફાળવણી યોજનાના(Game Development in India) આધારે કરવામાં આવે છે અને રાજ્ય અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના આધારે નહીં.

રમતગમતના વિકાસ માટે વિવિધ યોજનાઓ

જો કે ગ્રામ્ય સ્તરે રમતગમતના વિકાસ માટે દેશભરમાં(Development of Sports in India Government) વિવિધ યોજનાઓ ચલાવે છે, જેમાં ખેલો ઈન્ડિયા યોજના, રાષ્ટ્રીય રમતગમત સંઘોને સહાય, આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત સ્પર્ધાઓના વિજેતાઓ અને તેમના કોચને વિશેષ પુરસ્કારો(Sports Awards in India), રાષ્ટ્રીય રમતગમતનો સમાવેશ થાય છે. પુરસ્કારો, ઉત્કૃષ્ટ ખેલાડીઓ. પેન્શન, પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય રાષ્ટ્રીય રમતગમત કલ્યાણ નિધિ, રાષ્ટ્રીય રમત વિકાસ નિધિ, સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા(SAI) દ્વારા રમત પ્રશિક્ષણ કેન્દ્રો(Game Training Center) છે.

આ પણ વાંચોઃ Test match India 2021: સ્પિનર રવિચંદ્રન અશ્વિનએ વિચારોના સંઘર્ષમાંથી બહાર આવી ટેસ્ટ મેચ માટે ઉડાન ભરી

આ પણ વાંચોઃ English Premier League : સ્થગિત નહીં થાય, આ રીતે થશે આયોજન