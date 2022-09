તેઝપુર: પશ્ચિમ કામેંગ જિલ્લા અને અરુણાચલ પ્રદેશના બૌદ્ધ શહેર તવાંગ જિલ્લાઓમાં ઊંચાઈ ધરાવતી ટનલ (sela tunnel going to completition ) પૈકીની એક, પૂર્ણતાને આરે છે. રક્ષાપ્રધાન રાજનાથ સિંહ સપ્ટેમ્બરના અંતમાં આ સ્થળની મુલાકાત લેશે. આ ટનલ વિશ્વની પ્રથમ ટુ-લેન રોડ ટનલ છે, જે સમુદ્ર સપાટીથી 13,000 ફૂટની ઉંચાઈ પર બનાવવામાં આવી છે.

11,204 કિમીની કુલ લંબાઇ

11,204 કિમીની કુલ લંબાઇ અને 9,220 કિમીની ફૂટપાથની અંતર સાથેની આ ટનલ, (Arunachal Tawang sela tunnel ) પશ્ચિમ અરુણાચલ પ્રદેશના તવાંગથી દિરાંગને જોડશે, સેલા પાસની સમગ્ર હિમાચ્છાદિત પર્વતમાળાને વટાવીને 9,220 કિમી ભારત-ચીન સરહદ સુધી પહોંચશે. બે ટનલમાં એક ટ્યુબની 8.8 કિમી લંબાઇ ઉપરાંત, બે ટ્યુબ, 1,555 મીટરની ડબલ-સાઇડ ટ્યુબ અને 90 મીટર આઉટ-ઓફ-ટ્યુબ કનેક્ટિંગ સેલ ટનલને જોડવામાં આવી છે. ટનલમાં (Tezpur Sonitpur Arunachal Tawang sela tunnel) અત્યાધુનિક લાઈટ સીસીટીવી કેમેરા અને બહાર નીકળવાના દરવાજા હશે. એક્ઝિટ ગેટની દેખરેખ બોર્ડર રોડ ઓર્ગેનાઈઝેશનના પ્રભારી અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવશે અને કોઈપણ સમયે કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના બની શકે છે તેના પર ચાંપતી નજર રહેશે.

એસ્કેપ ટ્યુબનો પ્રથમ વિસ્ફોટ

એસ્કેપ ટ્યુબનો પ્રથમ વિસ્ફોટ: ડીજીબીઆરએ જાન્યુઆરીમાં આર્મી ડે (Army day 2019 ) પર તેની મુલાકાત દરમિયાન એસ્કેપ ટ્યુબનો પ્રથમ વિસ્ફોટ શરૂ કર્યો હતો અને ટનલ પહેલેથી જ સંપૂર્ણ ખોદકામ પસાર કરી ચૂકી છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 9 ફેબ્રુઆરી, 2019 ના રોજ બલિપારા-ચારદ્વાર-તવાંગ માર્ગ દ્વારા અરુણાચલ પ્રદેશના તવાંગને સર્વ-હવામાન જોડાણ પ્રદાન કરવા માટે સેલા ટનલનો શિલાન્યાસ કર્યો હતો.

ટનલનું બાંધકામ

ટનલનું બાંધકામ 1 એપ્રિલ, 2019 ના રોજ શરૂ થયું હતું અને પ્રથમ વિસ્ફોટ 31 ઓક્ટોબરના રોજ થયો હતો, હાલમાં સેલા ટનલ (What is Sela Tunnel project in Arunachal Pradesh ) નું ખોદકામ ચાલી રહ્યું છે કારણ કે તેણે 1,555 મીટર ટનલ એસ્કેપ ટ્યુબનું અંતિમ બ્લાસ્ટિંગ પણ પૂર્ણ કર્યું છે, જે પૂર્ણ થયું હતું. શેડ્યૂલ કરતાં સારી રીતે આગળ. COVID-19 ની મર્યાદાઓ અને પ્રતિકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓ હોવા છતાં, કામની ગતિ છેલ્લા 6-10 મહિનામાં નોંધપાત્ર રીતે વધી છે. જો કે, આ વર્ષે જાન્યુઆરીથી પશ્ચિમ અરુણાચલ પ્રદેશમાં ભારે હિમવર્ષા અને ત્યારબાદ ભારે વરસાદને કારણે કનેક્ટિંગ રોડનું કામ પૂર્ણ થયું નથી. કનેક્ટિંગ રોડ ઓક્ટોબરને બદલે એપ્રિલ 2023માં પૂર્ણ થશે