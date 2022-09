શ્રીનગર: જમ્મુ કાશ્મીરના પુલવામામાં શનિવારે રાત્રે આતંકવાદીઓએ બે બિન સ્થાનિક મજૂરો પર ગોળીબાર કર્યો હતો(Terrorists attacked two non local laborer in pulwama). જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે જણાવ્યું હતું કે પુલવામાના ખારપોરા રત્નીપોરામાં આતંકવાદીઓએ બે બહારના મજૂરોને ગોળી મારીને ઘાયલ કર્યા હતા(Firing in Jammu and Kashmir). તેમને પુલવામાની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તેમની હાલત સ્થિર હોવાનું કહેવાય છે. તે જ સમયે, એક મજૂરની સ્થિતિને જોતા, તેને સારી સારવાર માટે શ્રીનગરની હોસ્પિટલમાં રીફર કરવામાં આવ્યો હતો.

લોકો પર ગોળીબાર પોલીસે જણાવ્યું કે બંને મજૂરો બિહારના બેતિયા જિલ્લાના રહેવાસી છે. તેમની ઓળખ શમશાદ પુત્ર ઇસ્લામ શેખ અને ફૈઝાન કસારી પુત્ર ફયાઝ કાદરી તરીકે કરવામાં આવી છે. ગોળીઓનો અવાજ સાંભળીને ત્યાં હાજર લોકોમાં ગભરાટનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. સુરક્ષા દળોએ વિસ્તારને ઘેરી લઈને સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે.

અગાઉ પણ આવા બનાવો બન્યા બાંદીપોરા પોલીસે એક મહિના પહેલા એક પરપ્રાંતિય મજૂરની હત્યામાં કથિત રીતે સંડોવાયેલા ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી હતી, અને તેમના કાર્યસ્થળ પરથી એક પિસ્તોલ મળી હતી. બાંદીપોરાના વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષક મોહમ્મદ ઝાહિદ મલિકના જણાવ્યા અનુસાર, ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાં વસીમ અહેમદ, યાવર અહેમદ અને મુઝમિલ અહેમદનો સમાવેશ થાય છે, જેમને પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. લાંબી પૂછપરછ પછી, પોલીસે ત્રણેયને ઝડપી પાડ્યા, જેમણે પાછળથી મોહમ્મદ અમરિઝની હત્યા કર્યાની કબૂલાત કરી. પોલીસે ગુનામાં વપરાયેલી પિસ્તોલ પણ કબજે કરી લીધી છે.

પોલિસનું નિવેદન એસએસપી મલિકે જણાવ્યું હતું કે એસઆઈટીની રચના કરીને અને લોકોની પૂછપરછ કરીને મળેલી કડીઓના આધારે અમે સદુનારાના 3 યુવકોની ધરપકડ કરી હતી, જેમણે બિહારના રહેવાસી મોહમ્મદ અમરેજની હત્યાની કબૂલાત કરી હતી. આરોપીઓ પાસેથી હથિયારો મળી આવ્યા હતા.