ભાગલપુરઃ બિહારના ભાગલપુરમાં મોટો બોમ્બ બ્લાસ્ટ (Terrible blast in Bihar ) થયો છે. રાત્રે 11 વાગ્યાની આસપાસ થયેલા આ બ્લાસ્ટ(Major Blast in Bhagalpur)માં અત્યાર સુધીમાં 5 લોકોના મોત થયા છે અને ડઝનબંધ લોકો ઘાયલ થયા છે. તાતારપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના કાજવલીચકમાં વિસ્ફોટ (Kajvalichak of Tatarpur police station area) થયો હતો. વિસ્ફોટ એટલો જોરદાર હતો કે તેનો પડઘો દૂર દૂર સુધી સંભળાતો હતો. એક મકાનની અંદર જોરદાર વિસ્ફોટ થતાં સમગ્ર શહેરમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો. પોલીસની ટીમ તાકીદે ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. જિલ્લાના ડીએમ, એસએસપી અને ડીઆઈજી પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. હાલમાં 5 લોકોના મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા હોવાના અહેવાલ છે. મૃતકોમાં એક બાળક પણ સામેલ છે.

બિહારના ભાગલપુરમાં ભયાનક બ્લાસ્ટને કારણે 2ના મોત, એક ડઝન લોકો ઘાયલ, મૃત્યુઆંક વધી શકે

એવું લાગ્યું કે ભૂકંપ આવ્યો છેઃ

ગુરુવારે જ્યારે મોટાભાગના લોકો ઊંઘમાં હતા અને કેટલાક લોકો સૂવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા, ત્યારે ભાગલપુરના શહેરી વિસ્તારમાં અચાનક જોરદાર વિસ્ફોટ (Major Blast in Bhagalpur) થયો. તેનો અવાજ એટલો જોરદાર હતો કે લોકો ડરી ગયા. લોકો સમજી શક્યા નહીં કે શું થયું. લોકો જુદી જુદી વાતો કહેવા લાગ્યા અને અનેક રીતે આશંકા વ્યક્ત કરવા લાગ્યા. કેટલાક લોકોને એવું પણ લાગ્યું કે, ભૂકંપ આવ્યો છે. ઘણા લોકો સોશિયલ મીડિયા પર ભૂકંપનો ઉલ્લેખ કરીને બેઠા હતા. કેટલાક લોકોએ લખ્યું છે કે, આકાશમાં ધુમાડો છે. જોકે, થોડા સમય પછી વાસ્તવિકતા બધાની સામે આવી.

આ પણ વાંચોઃ દસ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓના જૂથોમાં સંગઠિત રહો: યુક્રેનમાં વિદેશ મંત્રાલયની નવીનતમ એડવાઈઝરી

લાંબા અંતર સુધી પથરાયેલો કાટમાળઃ

જે ઈમારતમાં આ વિસ્ફોટ થયો હતો તે ઈમારત સંપૂર્ણપણે જમીનદોસ્ત થઈ ગઈ હતી. આજુબાજુના ત્રણ મકાનોની દિવાલો પણ તૂટી ગઈ હતી. આસપાસના ઘણા લોકો ઘાયલ પણ થયા છે. આ વિસ્ફોટનો અવાજ કેટલાય કિલોમીટર સુધી સંભળાયો હતો. તોડી પાડવામાં આવેલા મકાનનો કાટમાળ ઘટનાસ્થળેથી દૂર વેરવિખેર પડ્યો હતો. તે ખૂબ જ ડરામણું દૃશ્ય હતું.

પ્રશાસન કાટમાળ હટાવવામાં વ્યસ્તઃ

આ વિસ્ફોટના સમાચાર મળતા જ ભારે પોલીસ દળ સાથે અનેક ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. એસએસપી બાબુ રામ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. જેસીબીની મદદથી કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી તાત્કાલિક શરૂ કરવામાં આવી હતી. કાટમાળ નીચે દટાયેલા મૃતદેહોને બહાર કાઢવાનું શરૂ કર્યું. જો કે, સમાચાર લખાય છે ત્યાં સુધી, આ વિસ્ફોટમાં કેટલા લોકો ઘાયલ થયા છે તેની ઔપચારિક પુષ્ટિ થઈ નથી. ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા ભાગલપુરના ડીએમ હાલ આ મામલે ખુલ્લેઆમ કંઈપણ કહેવાનું ટાળતા જોવા મળ્યા હતા. તેમણે 2ના મોત અને 7 ઘાયલોની પુષ્ટિ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે હવે આ સંખ્યા વધશે. બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. જો કે, બિનસત્તાવાર રીતે 5 લોકોના મોતના અહેવાલ છે.

આ પણ વાંચોઃ Robbery In Ahmedabad: એલિસબ્રિજ પાસે 28 લાખની લૂંટ કરનારા આરોપીને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપ્યો

કહેવાય છે કે, કાટમાળ નીચે ઘણા લોકો દટાયેલા જોવા મળ્યા હતા. તેને બહાર કાઢીને ઉતાવળમાં હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. તેમાંથી ઘણા જીવતા હતા. પ્રશાસન દ્વારા હજુ સુધી બોમ્બ બ્લાસ્ટનું કારણ આપવામાં આવ્યું નથી. હોસ્પિટલમાં એક ઘાયલે જણાવ્યું કે, બોમ્બ બનાવવાનું કામ તેના પડોશના ઘરમાં થતું હતું. તે ઘરમાં વિસ્ફોટ થયો હતો. અન્ય ઘણા ઘરો પણ તેની જપેટ હેઠળ આવી ગયા છે અને આસપાસના લોકોને પણ નુકસાન થયું છે. ડીએમનું કહેવું છે કે, જે ઈમારતમાં વિસ્ફોટ થયો હતો તે ઈમારત ફટાકડા બનાવતી હતી. આવી ઘટના પહેલા પણ અહીં બની હતી, પરંતુ તે હળવી હતી. ડીએમએ કહ્યું કે, એ તપાસનો વિષય છે કે બ્લાસ્ટ પાછળનું સાચું કારણ શું હતું. તે જ સમયે, કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે, ફટાકડા બનાવવાની આડમાં બોમ્બ બનાવવામાં આવ્યા હતા.