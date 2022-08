વેમુલવાડા: લેક્ચરરની સજાને કારણે એક વિદ્યાર્થીએ તેના પગનો સ્પર્શ ગુમાવ્યો. આ ઘટના રાજન્ના સરસિલ્લા જિલ્લાના વેમુલવાડામાં બની હતી. વિદ્યાર્થી એક દિવસની રજા લઈને બીજા ત્રણ દિવસ પછી કૉલેજ આવ્યો. આ માટે એક લેક્ચરર દ્વારા તેને સજા આપવામાં આવી છે. કોલેજના સમગ્ર સમયગાળા દરમિયાન વિદ્યાર્થીનીને પાંચ દિવસ સુધી ઊભા રાખવામાં (lecturer punished the student) આવ્યા હતા. પરિણામ વિદ્યાર્થીએ તેના પગનો સ્પર્શ ગુમાવ્યો (student lost touch in her legs) અને તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ ઘટના રવિવારના રોજ રાજન્ના સિરિસિલા જિલ્લાના વેમુલાવાડામાં સમાજ કલ્યાણ વિભાગની ગુરુકુલા મહિલા ડિગ્રી કોલેજમાં પ્રકાશમાં આવી હતી.

સજાને કારણે ચાલી શકતી નથી પેડ્ડાપલ્લી જિલ્લાના સુલ્તાનાબાદ મંડલની એક વિદ્યાર્થીની B.com કોમ્પ્યુટરના ત્રીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરે છે. તેણીએ માંદગીના કારણે આ મહિનાની 18મી તારીખે એક દિવસની રજા લીધી હતી અને 23મીએ કોલેજ આવી હતી. લેક્ચરર ડી. મહેશ્વરીએ વિદ્યાર્થીનીને સતત પાંચ દિવસ સવારે 9 વાગ્યાથી 5 વાગ્યા સુધી ક્લાસની બહાર ઊભી રાખી હતી. પરિણામે, તેણીએ તેના પગનો સ્પર્શ ગુમાવ્યો અને તે ચાલી શકતી ન (student Could not walk due to professor punishement) હતી.

પ્રિન્સિપાલે કર્યું ટ્રાન્સફર આ ઘટના અંગે કલેક્ટર અનુરાગ જયંતીએ પ્રતિક્રિયા આપી હતી કે, તેણીને રવિવારે તેના સાથી વિદ્યાર્થીઓની મદદથી વેમુલાવાડા પ્રાદેશિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. ડોકટરોએ વિવિધ પરીક્ષણો કર્યા અને પછી તેણીને MRI સ્કેનિંગ માટે સરસિલાની જિલ્લા હોસ્પિટલમાં મોકલી. લેક્ચરર મહેશ્વરીને સસ્પેન્ડ કરવા હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો. આદેશોમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે, આચાર્ય તરીકે કામ કરી રહેલા માતંગી કલ્યાણી સામે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા ઉપરી અધિકારીઓને ભલામણ કરવામાં આવી છે. આ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ કલ્યાણી શનિવારે ટ્રાન્સફર પર નીકળી ગયા હતા.