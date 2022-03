હૈદરાબાદ: તેલંગાણાના યાદાદ્રી ભુવનાગીરી જિલ્લામાં મહા કુંભ સરક્ષણ (MahaKumbha Samprokshana in Yadadri Temple Telangana) બાદ આજે યાદાદ્રી મંદિરના દરવાજા (Yadadri temple reopens today) ખોલવામાં આવ્યા છે. આ પ્રસંગે તેલંગાણાના મુખ્યપ્રધાન કેસીઆર પરિવાર સાથે મંદિર પહોંચ્યા હતા. તેમણે સૌ પ્રથમ તેમના પરિવાર સાથે ભગવાન શ્રી લક્ષ્મી નરસિંહ સ્વામીની પૂજા (Telangana CM KCR offered first pooja in Yadadri Temple) કરી હતી. આ બાદ તમામ ભક્તોને ભગવાન નરસિંહના દર્શન કરવાની છૂટ આપવામાં આવી હતી.

મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું : તેલંગાણાના મુખ્યપ્રધાન કે ચંદ્રશેખર રાવે સોમવારે યાદાદ્રી ભુવનેશ્વર જિલ્લામાં શ્રી લક્ષ્મી નરસિમ્હા સ્વામી મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે, શ્રી લક્ષ્મી નરસિંહ સ્વામી મંદિરના પુનઃનિર્માણ બાદ આજે તેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. પુનઃનિર્માણના કારણે આ મંદિર ભક્તો માટે બંધ કરવામાં આવ્યું હતું. ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં કેસીઆરના આધ્યાત્મિક ગુરુ ચિન્ના જેઅર સ્વામીએ જીર્ણોદ્ધાર કરાયેલા મંદિરને ફરીથી ખોલવાનો સમય નક્કી કર્યો હતો. મળતી માહિતી મુજબ, મંદિરને ભક્તો માટે ખોલવામાં આવે તે પહેલા એક યજ્ઞ પણ કરવામાં આવશે, જેમાં મુખ્યપ્રધાન કે ચંદ્રશેખર રાવ પણ હાજરી આપશે.

તેલંગાણાના યાદાદ્રી મંદિરમાં ના દરવાજા

1,800 કરોડ રૂપિયામાં મંદિર પૂર્ણઃ પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, શ્રી લક્ષ્મી નરસિમ્હા સ્વામી મંદિરના પુનર્નિર્માણ પર લગભગ 1800 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. આ મંદિરનું પુનર્નિર્માણ એ મુખ્ય પ્રધાન કે ચંદ્રશેખર રાવનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ હતો. સીએમ કે ચંદ્રશેખર રાવના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટના લોન્ચિંગ પહેલા મંદિરમાં ઋત્વિકો વતી 'મહા સુદર્શન યજ્ઞ' પણ કરવામાં આવશે. આ પહેલા મુખ્યપ્રધાન ચંદ્રશેખર રાવે જણાવ્યું હતું કે, આ યજ્ઞ સો એકર યજ્ઞ વાટિકામાં 1048 યજ્ઞ કુંડ સાથે (Yadadri temple reopens after MahaKumbha Samprokshana) કરવામાં આવશે.

આ પહેલા તેલંગાણાના મુખ્યપ્રધાને પણ જાહેરાત કરી હતી કે, હજારો ઋત્વિકો અને 3,000 સહાયકો ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા અનુષ્ઠાન કરશે. અગાઉ મંદિરના ઉદ્ઘાટન માટે યજ્ઞમાં મુખ્યપ્રધાનો, રાજ્યપાલો, પ્રધાનો અને હિન્દુ ધર્મના તમામ સંપ્રદાયોના સંતોને આમંત્રિત કરવાનું આયોજન હતું.

મંદિર હૈદરાબાદથી લગભગ 80 કિમી દૂર: યાદાદ્રી ખાતે શ્રી લક્ષ્મી નરસિમ્હા સ્વામી મંદિર હૈદરાબાદથી લગભગ 80 કિમી દૂર છે. મંદિર સંકુલ 14.5 એકરમાં ફેલાયેલું છે. વર્ષ 2016માં આ મંદિરના પુનઃનિર્માણનું કામ શરૂ થયું જેના માટે લગભગ 1600 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર મંદિર ટાઉનશિપ પ્રોજેક્ટ 2500 એકરમાં ફેલાયેલો છે. આંધ્રપ્રદેશના પ્રકાશમથી ખાસ લાવવામાં આવેલા 2.5 લાખ ટન ગ્રેનાઈટથી મંદિરનું પુનઃનિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. તે જ સમયે, મંદિરનો સ્તંભ એક જ પથ્થરમાંથી કોતરવામાં આવ્યો છે. આ મંદિરના પુનઃનિર્માણમાં સિમેન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી.