તેલંગાણા: બુરા લાસ્યાએ દુબઈમાં ICC એકેડેમી કોચ એજ્યુકેશન કોર્સના લેવલ-1 પૂર્ણ (1st Women ICC L1 Cricket Coach Course)કરનાર પ્રથમ મહિલા કોચ બનીને ઈતિહાસ રચ્યો (Bura Lasya became the first female coach) છે. બુરા લાસ્યાને તેલંગાણાની પ્રથમ મહિલા ક્રિકેટ કોચ તરીકે સન્માનિત કરવામાં આવી હતી. 21 વર્ષની બુરા લાસ્યાને ક્રિકેટમાં રસ છે. તેણે કહ્યું કે મારા પિતા બુરા રમેશ વોલીબોલ ખેલાડી છે અને માતા સુનીતા નેશનલ એથ્લેટ છે. જ્યાં પણ રમતગમતની સ્પર્ધા હોય ત્યાં મારા માતા-પિતા મને લઈ જતા. જેના કારણે મારી રમતગમતમાં રસ વધ્યો હતો. એટલા માટે મેં ક્રિકેટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું જ્યાં છોકરીઓ ઓછી હોય. નાનપણથી જ હું મારા નાના ભાઈ અને તેના મિત્રો સાથે ક્રિકેટ રમતી હતી.

Bura Lasya of Telangana

ક્રિકેટ શીખવાનું અને રમવાનું શરૂ કર્યું: એકવાર મેં વર્લ્ડ કપ જોયો ત્યારે મને આ રમતની લોકપ્રિયતા સમજાઈ ગઈ હતી. મેં ક્રિકેટ શીખવાનું અને રમવાનું શરૂ કર્યું હતું. હું આને કારકિર્દી તરીકે પસંદ કરવા માંગતો હતો, તેથી સખત મહેનત કરી. મારી માતાએ મારી રુચિને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. બુરા મૂળ ભૂપાલપલ્લી જિલ્લા જયશંકરના છે. તેમના પિતા હાલમાં જિલ્લા પુસ્તકાલયના પ્રમુખ છે અને મારી માતા જિલ્લા યુવા રમતગમત અધિકારી છે.

VVS લક્ષ્મણ એકેડમી તરફથી કોચિંગઃ આ મહાન સિદ્ધિ બાદ બુરાએ કહ્યું કે મેં ડેનિયલ, રામપાટીલ અને VVS લક્ષ્મણ ક્રિકેટ એકેડમીમાં ક્રિકેટની ટ્રેનિંગ લીધી(Coaching from VVS Laxman Academy) હતી. રાજ્ય કક્ષાએ અંડર-19 ટીમ માટે ઓલરાઉન્ડર તરીકે પણ ભાગ લીધો હતો.

લોકડાઉનમાં આઈસીસીની વેબસાઈટ વાંચી: લસ્યાએ કોરોનાના સમયગાળા દરમિયાન લોકડાઉન દરમિયાન આઈસીસીની વેબસાઈટ પરથી કોચિંગની માહિતી ડાઉનલોડ કરી અને વાંચી હતી. ત્યાંથી તેને કોચિંગ માટે L1 કોર્સ વિશે ખબર પડી હતી. લાસ્યાએ કહ્યું 'મેં સાંભળ્યું હતું કે ICC વિશ્વભરમાં વર્ષમાં બે વાર કોચની પસંદગી પ્રક્રિયા હાથ ધરે છે. મને પણ રસ છે, તેથી મેં તેને અજમાવવા માટે અરજી કરી હતી.

ત્રણેય સ્તરોમાં સફળ: ICC એ બે બેચમાં 30-40 લોકોને પસંદ કર્યા હતા. લગભગ 20 દિવસ સુધી, Google મીટ્સમાં 'પ્રવૃત્તિઓના કોર્સ'ના નામ પર ઇનપુટ આપવામાં આવે છે. બુરાએ તે સફળતાપૂર્વક કર્યું છે અને ત્રણેયમાં લેવલ-1 પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું છે. આ સિદ્ધિ મેળવનારી તે તેલંગાણાની પ્રથમ યુવતી છે.

ક્રિકેટ શીખવવા માટે કોર્સ મહત્વપૂર્ણ છે: લસ્યાએ કહ્યું, 'મારે રાષ્ટ્રીય ટીમમાં સ્થાન બનાવવું છે. મારું સ્વપ્ન વધુ છોકરીઓને તાલીમ આપવાનું અને તેમને શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓ બનાવવાનું અને હૈદરાબાદ ક્રિકેટ એસોસિએશનનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનું છે. હું અભ્યાસમાં પણ આગળ છું. મેં કેએલ યુનિવર્સિટીમાંથી બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં મારું ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે. અત્યારે અમેરિકામાં માસ્ટર કરી રહી છે. હું સવારે 5 થી 8 પ્રેક્ટિસ કરું છું. સાંજે કૉલેજ પૂરી કર્યા પછી, હું મેદાનમાં જઉં છું. હું કીટ બેગ લઈને કોલેજ જતી હતી.