અલીગઢઃ મહારાજા અગ્રસેન જયંતિ નિમિત્તે રવિવારે શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. તે જ સમયે એક કિશોરી તેના પરિવારના સભ્યો સાથે શોભાયાત્રા જોઈ રહી હતી. તે સેલ્ફી (Accident selfie of Teenager in Aligarh) લેવા માંગતો હતો, જ્યારે સરઘસની બગીમાં લગાવેલા જનરેટરના પંખા સાથે કિશોરના વાળ અથડાયા અને માથાના વાળ ઊખડવા લાગ્યા હતા.

અકસ્માત જોઈ લોકોના હોશ ઉડી ગયા

સરઘસની સેલ્ફી અને વીડિયો : કિશોરી પરિવારના સભ્યો સાથે સરઘસ નિહાળી રહી હતી. તે જ સમયે આ અકસ્માત થયો (Teenager hair trapped in generator fan in Aligarh). સ્થળ પર ચીસો સાંભળીને લોકોએ કોઈક રીતે બાળકીને બચાવી લીધી અને તેને શહેરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી. લોકોએ જણાવ્યું કે કિશોરી સરઘસની સેલ્ફી અને વીડિયો બનાવી રહી હતી. ત્યારે તેના વાળ જનરેટરના પંખામાં ફસાઈ ગયા (Teenager hair trapped in generator fan in Aligarh) હતા.

અગ્રસેન શોભાયાત્રા શહેરના રેલવે રોડ થઈ મામુ-ભાંજા વિસ્તારમાં પહોંચી હતી. આ દરમિયાન રેડીમેડ દુકાનદાર અમિત અગ્રવાલ તેમની 13 વર્ષની પુત્રી આરુષિ સાથે મહારાજા અગ્રસેનની આરતી કરી રહ્યા હતા અને શોભાયાત્રા જઈ રહ્યા હતા. દરમિયાન, અલીગઢમાં જનરેટરના પંખામાં ફસાયેલી કિશોરીના વાળ બગીમાં લગાવેલા જનરેટરના પંખામાં ફસાઈ ગયા હતા. ત્વચા સહિત માથા પરના વાળ ઉખડી જતા આરુષિને ખૂબ જ લોહી નીકળ્યું હતું.

આ અકસ્માત જોઈ લોકોના હોશ ઉડી ગયા પરિવારના સભ્યો અને અગ્રસેન શોભાયાત્રાના અધિકારીએ કિશોરીને શહેરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી હતી. કિશોરીના ભાઈ સૌરવે જણાવ્યું કે, ફોટો અને વીડિયો બનાવતી વખતે બહેન આરુષિના વાળ જનરેટરના પંખામાં ફસાઈ ગયા. ડૉક્ટરોએ આરુષિનું ઓપરેશન કર્યું છે અને તેને આઈસીયુમાં દાખલ કરવામાં આવી છે.