લખનઉ: કાશ્મીરી પંડિતોની પીડાને(The pain of Kashmiri Pandits) ઉજાગર કરીને રાષ્ટ્ર અને વિશ્વ સમક્ષ સત્ય બહાર લાવનાર 'ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ'ની ટીમ રવિવારે સાંજે 4 વાગ્યે કેબિનેટ પ્રધાન નંદ ગોપાલ ગુપ્તા નંદીના(Cabinet Minister Nandgopal Nandi) નેતૃત્વમાં યોગી આદિત્યનાથને મળી (Team Yogi of 'Kashmir Files' visits) હતી. ફિલ્મના દિગ્દર્શક અને લેખક વિવેક અગ્નિહોત્રી(The film is directed and written by Vivek Agnihotri), પલ્લવી જોશી, અભિનેતા અનુપમ ખેર, ફિલ્મના નિર્માતા અભિષેક અગ્રવાલ સહિત અન્ય ટીમના સભ્યો પણ લખનઉ પહોંચી ગયા હતા. 'ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ'ની ટીમ યોગીને મળી અને ઉત્તર પ્રદેશમાં ફિલ્મ 'ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ'ને ટેક્સ ફ્રી કરવા બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

ફિલ્મને બનાવવામાં 4 વર્ષ લાગ્યા:બેઠક બાદ ગોમતી નગર સ્થિત એક ખાનગી હોટલમાં પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં ફિલ્મની ટીમે પત્રકારોના પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા હતા. આ દરમિયાન ફિલ્મના નિર્દેશક વિવેક અગ્નિહોત્રી, અભિનેત્રી પલ્લવી જોશી અને નિર્માતા અભિષેક અગ્રવાલ હાજર હતા. તેણે કહ્યું કે, આ ફિલ્મને બનાવવામાં 4 વર્ષ લાગ્યા છે. ફિલ્મમાં સમગ્ર સત્ય બતાવવામાં આવ્યું છે. ફિલ્મની ટીમને મળ્યા બાદ યોગીએ ટિ્વટ કરીને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. આદિત્યનાથે ટિ્વટકર્યું કે 'ફિલ્મ 'ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ' ધાર્મિક કટ્ટરતા અને આતંકવાદની અમાનવીય ભયાનકતાને હિંમતભેર ઉજાગર કરે છે. બેશક આ ફિલ્મ સમાજ અને દેશને જાગૃત કરવાનું કામ કરશે. આવી વિચારપ્રેરક ફિલ્મ બનાવવા બદલ સમગ્ર ટીમને અભિનંદન.

અખંડ ભારતનું તમારું સ્વપ્ન:તે જ સમયે યોગી આદિત્યનાથના ટિ્વટને રિટિ્વટ કરીને, 'ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ'ના ડિરેક્ટર વિવેક અગ્નિહોત્રીએ ટિ્વટ કર્યું, 'આટલા વ્યસ્ત હોવા છતાં અમારા માટે આટલો લાંબો સમય આપવા બદલ આભાર યોગી આદિત્યનાથજી. કાશ્મીર ફાઇલ્સે વિશ્વભરના તમામ ભારતીયોને તે દિશામાં જોડવાનું અભૂતપૂર્વ કામ કર્યું છે જે અખંડ ભારતનું તમારું સ્વપ્ન છે. ભારતીય સંસ્કૃતિ માટે આ સુવર્ણકાળ છે.

કલમ 370 નાબૂદ:નોંધનીય છે કે પોતાના જ દેશમાં પોતાનું ઘર છોડવા મજબૂર થયેલા કાશ્મીરી પંડિતોના બલિદાન, અસહ્ય દર્દ અને સંઘર્ષનું સત્ય આ ફિલ્મ દ્વારા આખી દુનિયા સામે આવ્યું છે. જે સરાહનીય પ્રયાસ છે. કલમ 370 નાબૂદ એ ખરેખર કાશ્મીરી પંડિતો માટે એક સારુ છે અને તે ઊંડા ઘાને રૂઝવવાનો નિર્ણય છે. આ નિર્ણય શા માટે જરૂરી હતો? તે ફિલ્મ જોઈને ખબર પડે છે. 'ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ'ની ટીમ સતત વિવિધ રાજ્યોની સરકારોને મળી રહી છે. આ ટીમ પ્રથમ વખત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળી હતી. આ પછી કાશ્મીર ફાઇલ્સની ટીમ ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પણ મળી હતી. ભારતીય જનતા પાર્ટી સાશિત તમામ રાજ્યોમાં આ ફિલ્મને ટેક્સ ફ્રી કરવામાં આવી છે.